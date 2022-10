Η Ελλάδα πρώτη στον κόσμο σε βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος -Μητσοτάκης: Αναγνωρίζεται η προσπάθειά μας - iefimerida.gr

Οι δείκτες είναι αδιάψευστοι: Σύμφωνα με τον Economist, η Ελλάδα ανέβηκε 16 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, γεγονός που έσπευσε να χαιρετίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την ανοδική πορεία της χώρας μας στην κατάταξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως καταγράφεται σε έκθεση του EIU (Economist Intelligence Unit), το οποίο είναι το τμήμα έρευνας και ανάλυσης του Ομίλου Economist.

Σύμφωνα με την κατάταξη του EIU, η χώρα μας είναι στην πρώτη θέση των χωρών με ανοδική πορεία, με 16 μονάδες, ενώ η δεύτερη χώρα είναι το Κατάρ με 11 μονάδες.

Με ανάρτησή του, όπου παραθέτει και το σχετικό δημοσίευμα του Economist, ο πρωθυπουργός έγραψε στο twitter:

«Είναι πολύ ενθαρρυντικό να αναγνωρίζονται οι προσπάθειές μας για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας. Πιστεύουμε στη μετατροπή της Ελλάδας σε μια φιλική προς τις επιχειρήσεις χώρα που προσελκύει περαιτέρω ξένες επενδύσεις. Αν και πρέπει να γίνουν περισσότερα, η Ελλάδα βρίσκεται στο σωστό δρόμο».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:

«Very encouraging to see our efforts to reform the economy being recognized. We believe in turning Greece into a business-friendly country attracting further foreign investment. Though there is more to be done, Greece is on the right path».

Η Ελλάδα πρώτη στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Τη βαθμολογία για την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 82 χωρών σε τριμηνιαία βάση παρουσίασε ο Economist.

Οι τρέχοντες δείκτες απεικονίζουν τον αντίκτυπο της πανδημίας το 2020, την ασύμμετρη ανάκαμψη το 2021, τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, αλλά και όλες τις πολιτικές αλλαγές που έχουν προκαλέσει τα γεγονότα αυτά στα παγκόσμια επιχειρηματικά περιβάλλοντα.

Η κατάταξη για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 δείχνει ότι η Δυτική Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική παραμένουν τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Ασία κατατάσσεται στην τρίτη θέση, ελάχιστα μπροστά από την ανατολική Ευρώπη, ενώ οι περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής υπερέχουν οριακά της Λατινικής Αμερικής.

Όπως αναδεικνύεται, οι μεγαλύτερες βελτιώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, πριν από τις καταστροφές που προκάλεσε η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, σημειώνονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η κατάταξη της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 16 θέσεις. Αυτή η σημαντική βελτίωση αντανακλά, μεν, μια κακή αφετηρία, δεδομένης της καθυστερημένης ανάκαμψης από την κρίση του δημόσιου χρέους που ξεκίνησε το 2009, αλλά κυριότερα τον αντίκτυπο μιας κυβέρνησης που τάσσεται υπέρ των επιχειρήσεων, έχει προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, μείωσε τους φόρους και αποκατέστησε την εμπιστοσύνη στη χώρα.

Σύμφωνα με τη βαθμολογία του Economist, την εξαιρετική επίδοση της Ελλάδας ακολουθούν το Κατάρ, οι ΗΠΑ και τα ΗΑΕ.

Η μεγαλύτερη επιδείνωση σημειώνεται στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα της Λατινικής Αμερικής, της περιοχής με τη χαμηλότερη βαθμολογία, καθώς και στη Ρωσία και την Ουκρανία.