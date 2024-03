Έκπληξη στο ευρωψηφοδέλτιο της ΝΔ: Υποψήφιος ο Σωτήρης Σέρμπος, πρώην σύμβουλος του Νίκου Ανδρουλάκη - iefimerida.gr

Ο δρ Σωτήρης Σέρμπος ανακοινώθηκε σήμερα πως θα είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές με το κόμμα της ΝΔ, γεγονός που προκάλεσε έκπληξη, καθώς πρόκειται για πρώην σύμβουλο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συνεργαζόταν με τον Νίκο Ανδρουλάκη έως τον Σεπτέμβριο του 2022, οπότε και παραιτήθηκε από το επιτελείο συμβούλων του προέδρου του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Η παραίτηση επισημοποιήθηκε με επιστολή που απέστειλε ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Στην επιστολή παραίτησής του ο κ. Σέρμπος είχε επικαλεστεί προσωπικούς λόγους, ενώ πληροφορίες που διέρρευσαν ανέφεραν πως υπήρχε διάσταση απόψεων ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και στον πρώην σύμβουλό του, για τα διεθνή θέματα.

Ποιος είναι ο Σωτήρης Σέρμπος

O δρ Σωτήριος Κ. Σέρμπος είναι αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σπούδασε Πολιτική Επιστήμη με έμφαση στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (BA) και στο London School of Economics and Political Science (MSc). Αριστούχος υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Εκπόνησε -με βαθμό «άριστα»- τη διδακτορική του διατριβή στο Ε.Κ.Π.Α., με ερευνητικό πεδίο τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Τουρκία και Ε.Ε.: Ο ρόλος της εσωτερικής πολιτικής και του διεθνούς παράγοντα στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας».

Έχει υπηρετήσει ως επιστημονικός διευθυντής στο Κέντρο Σχεδιασμού Εξωτερικής Πολιτικής του υπουργείου Εξωτερικών και έχει εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος/εμπειρογνώμονας στα υπουργεία Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Μακεδονίας-Θράκης και στο Κέντρο Ερευνών Ν.Α. Ευρώπης του Πανεπιστημίου Sheffield. Επιπλέον εμπειρία σε ζητήματα θεσμικών παρεμβάσεων και οργανωτικής αναδιάρθρωσης κυβερνητικών οργάνων στρατηγικού σχεδιασμού. Έχει διδάξει Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διεθνείς Σχέσεις στο American College of Thessaloniki. Είναι σύμβουλος πολιτικής στο Gerson Lehrman Group’s Policy & Economics Council.

Την περίοδο 2014-2015 εργάστηκε ως ακαδημαϊκός υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright στο πεδίο των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ και της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη (The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies at Johns Hopkins University). Οι δημοσιεύσεις του επικεντρώνονται στα πεδία των ευρωατλαντικών σχέσεων, της αμερικανικής και της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.