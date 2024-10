Ειρήνη Αγαπηδάκη στο iefimerida: Αλλάζουμε σταδιακά το τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα - iefimerida.gr

Για την πρόληψη, το πρωτοβάθμιο σύστημα Υγείας και το σχεδιασμό του υπουργείου γύρω από αυτά μιλά σε συνέντευξή της στο iefimerida η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.



Η πρόσφατη διανομή περίπου ενάμιση εκατομμυρίου δωρεάν self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, πρωτοβουλία την οποία υποστήριξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, παραλαμβάνοντας ένα δείγμα στο φαρμακείο, έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά στοχευμένων κινήσεων της αναπληρώτριας υφυπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία έχει θέσει ως στόχο ένα οργανωμένο σύστημα πρόληψης, με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην συνέντευξη που παραχώρησε στο iefimerida, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη αναδεικνύει τον υπ'αριθμόν ένα στόχο της: «ένα σύστημα με επίκεντρο την πρόληψη, μειώνοντας τις χρόνιες παθήσεις και βελτιώνοντας τη συνολική υγεία του πληθυσμού», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η συνέντευξη της Ειρήνης Αγαπηδάκη στο iefimerida

Κυρία Αγαπηδάκη, ως Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας έχετε επιδείξει μεγάλο ενδιαφέρον για την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ποιες είναι οι βασικές σας προτεραιότητες;

Η έννοια της πρόληψης είναι θεμελιώδης για την προσέγγισή μας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη και του Υπουργείου Υγείας είναι να μετατοπίσουμε το επίκεντρο της υγειονομικής φροντίδας στην πρόληψη και στην πρωτοβάθμια φροντίδα από τη νοσοκομειακή περίθαλψη. Προφανώς κυρία Μπολοβίνη τα νοσοκομεία παίζουν έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην περίθαλψη, αλλά η υγεία δεν περιορίζεται μόνο στα νοσοκομεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιχειρούμε να δώσουμε στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τη θέση και τον ρόλο που της αξίζει. Και αυτό που κάνουμε δεν έχει γίνει ποτέ στη χώρα: έχουμε το πρώτο οργανωμένο σύστημα πρόληψης, με δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού, του τραχήλου της μήτρας, του παχέος εντέρου, ενώ σε λίγες ημέρες ξεκινάει και το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα που αφορά 5,5 εκατ. πολίτες ηλικίας 30-70 ετών.Οι προληπτικές εξετάσεις είναι μια νέα υπηρεσία του συστήματος υγείας που ήρθε για να μείνει. Αποτελεί όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που ξεκίνησε να υλοποιείται με το πρόγραμμα Φώφη Γεννηματά και τώρα προχωράει με τις νέες προληπτικές εξετάσεις και το πρόγραμμα για την παιδική παχυσαρκία.

Υλοποιούμε σε συνεργασία με τη UNICEF, την πρώτη Εθνική Δράση κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας η οποία δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα, είναι το όραμά μας για ένα υγιές μέλλον για τα παιδιά μας. Πάμε δηλαδή να κάνουμε ένα πρόγραμμα πρόληψης σε όλα τα παιδιά, μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της προώθησης υγιεινών συνηθειών στη διατροφή και τη σωματική άσκηση. Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήσαμε πριν μερικές ημέρες και το πρώτο μεγάλο event της δράσης στο ΟΑΚΑ, με μεγάλη συμμετοχή, ενώ ακολούθησαν και άλλα με τελευταίο για φέτος προορισμό την πόλη της Λαμίας.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα με επίκεντρο την πρόληψη, μειώνοντας τις χρόνιες παθήσεις και βελτιώνοντας τη συνολική υγεία του πληθυσμού. Ταυτόχρονα εργαζόμαστε για να εξαλειφθούν οι κοινωνικές ανισότητες στην υγεία μέσω για παράδειγμα της τηλεϊατρικής, των δωρεάν προληπτικών, και τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ). Πάμε δηλαδή εμείς κοντά στον πολίτη.

Πείτε μας περισσότερα για τις προληπτικές εξετάσεις, πώς εξελίσσονται τα προγράμματα που “τρέχουν”;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καταρχάς να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί οι πολίτες ανταποκρίνονται και συμμετέχουν στα προγράμματα, κλείνουν τις εξετάσεις τους. Έχουμε αρχίσει και καταλαβαίνουμε όλοι σιγά σιγά την αξία της πρόληψης στη ζωή μας και το πόσο ουσιαστικά είναι τα προγράμματα αυτά για να κερδίσουμε περισσότερα υγιή χρόνια.

Ήδη χάρη στο πρόγραμμα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού, “Φώφη Γεννηματά” έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα περισσότερες από 28.000 γυναίκες ενώ για το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας, έχουν εκδοθεί παραπεμπτικά για 2.619.868 γυναίκες. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει και το πρόγραμμα πρόληψης κατά του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ήδη από την πρόσφατη έναρξη του προγράμματος μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί παραπεμπτικά για 1.461.560 δικαιούχους. Από τους πολίτες που διενήργησαν τον self test θετικό αποτέλεσμα είχαν οι 2.215 και 49 έχουν προγραμματίσει ραντεβού για δωρεάν διαγνωστική κολονοσκόπηση. Στο σημείο αυτό θέλω να διευκρινίσω ότι ένα θετικό self test δεν σημαίνει ότι έχουμε καρκίνο. Δε πρέπει να πανικοβληθούμε στη θέα ενός self test, καθώς πολλές φορές η απώλεια εντοπισμού αίματος στα κόπρανα δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κακοήθειας αλλά άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως για παράδειγμα πολύποδες, έλκη κ.ο.κ Κλείνουμε εύκολα και γρήγορα το ραντεβού μας, σε ιατρό γαστρενερολόγο μπαίνοντας στο colon.gov.gr όπου μπορούμε να βρούμε όλους τους συνεργαζόμενους, και ακολουθούμε ό,τι μας πει.

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις όπου μπορούν οι πολίτες να δουν αναλυτικά και όλα τα προληπτικά προγράμματα βρίσκονται στο https://proliptikes.gov.gr/. Σας καλώ όλους να μην αγνοήσετε το SMS. Η υγεία μας ξεκινάει από την πρόληψη, και η πρόληψη σώζει ζωές!

Τι εντυπώσεις αποκομίσατε από τις πρόσφατες επισκέψεις σας στα Κέντρα Υγείας, ποια βήματα γίνονται για την βελτίωση της λειτουργίας τους;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχα τη χαρά να επισκεφτώ πάρα πολλά Κέντρα Υγείας στη Βόρεια Ελλάδα όπου είδα την αφοσίωση των εργαζομένων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Και θα συνεχίσω την περιοδεία μου ώστε να επισκεφτώ σύντομα όλα τα Κέντρα Υγείας της χώρας και να συνομιλήσω με όλους τους εργαζομένους. Τα Κέντρα Υγείας είναι η πρώτη επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας. Στόχος μας είναι να αποτελούν ένα ισχυρό και προσβάσιμο σημείο αναφοράς για κάθε πολίτη που χρειάζεται ιατρική φροντίδα, πριν χρειαστεί να μεταβεί σε νοσοκομείο.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα αναβάθμισης σε πάνω 150 Κέντρα Υγείας, αξιοποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης ενώ ιδρύονται 7 πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας τα οποία θα παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θα αποτελούν «κέντρα» εκπαίδευσης των γιατρών αλλά και 312 ιατρεία χρονίων νοσημάτων με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Θέλω να υπογραμμίσω ότι ενισχύουμε όχι μόνο τις υποδομές και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό αλλά και τους ανθρώπους. Ήδη δρομολογούμε μόνο για την Πρωτοβάθμια 2.000 προσλήψεις. Στόχος μας είναι σε ένα με δύο χρόνια να έχουμε ένα τελείως διαφορετικό δίκτυο φροντίδας υγείας στη χώρα. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στον πολίτη, όπου κι αν βρίσκεται και να παρέχουμε τις ίδιες υπηρεσίες υγείας σε όλη την Ελλάδα, από τον Έβρο ως την Κρήτη.

Πώς ενσωματώνεται η τηλεϊατρική σε όλη αυτή την προσπάθεια;

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τηλεϊατρική αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία μας για τη βελτίωση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, ειδικά για τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Με το νέο Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής θα υπάρχουν 3.500 σημεία κατ’ οίκον νοσηλείες σε όλη τη χώρα, μηδενίζοντας τις ανισότητες στην υγεία που οφείλονται στη γεωγραφική απόσταση.

Συγχρόνως, με τις Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ), φέρνουμε τις υπηρεσίες υγείας ακόμα πιο κοντά σε κάθε πολίτη, δίνοντας προτεραιότητα σε κοινότητες που παραδοσιακά είχαν δυσκολία πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Οι ΚΟΜΥ έχουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς εξασφαλίζουν ότι οι πιο ευάλωτοι πολίτες δεν θα μείνουν πίσω. Υπολογίζουμε ότι το πρόγραμμα του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής θα είναι σε πλήρη ετοιμότητα στο τέλος του 2025 και θα καλύψει όλη τη χώρα.

Τέλος, κα Υπουργέ αν μπορούσατε να συνοψίσετε τη φιλοσοφία σας για το μέλλον της δημόσιας υγείας με μία φράση, ποια θα ήταν αυτή;

Πιστεύω ότι κάθε πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως του πού ζει ή των οικονομικών του δυνατοτήτων. Θέλω πολύ να μάθει ο κόσμος τι είναι δημόσια υγεία, να μάθει πώς δουλεύουμε για να περιορίσουμε τις κοινωνικές ανισότητες στην υγεία και να διεκδικεί περισσότερα από τους πολιτικούς στον τομέα αυτό. Για αυτό και αλλάζουμε σταδιακά το τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα, προσφέροντας καλύτερη πρόσβαση και ποιότητα φροντίδας για όλους. Υγεία για όλους, λοιπόν.