ΕΕ: Τα μέτρα για την προστασία των ελληνικών συνόρων -Σχοινάς: Ομόφωνη η στήριξη της Κομισιόν στην Ελλάδα

Μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την προστασία των ελληνικών συνόρων, αποφάσισε το κολλέγιο των Επιτρόπων στις Βρυξέλλες.

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει την κινητοποίηση από την FRONTEX 100 επιπρόσθετων συνοριοφυλάκων πέρα από τους 530 που έχουν διαθέσει τα κράτη μέλη και τη διάθεση ακόμη ενός αεροπλάνου, ταχύπλοου σκάφους και τριών οχημάτων με θερμικές κάμερες,

Για «ομόφωνη στήριξη» στο σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα από όλους τους υπουργούς που μετείχαν στο έκτακτο συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών και Δικαιοσύνης της ΕΕ έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο Twitter ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Όταν η Ευρώπη δοκιμάζεται, η ενότητα θριαμβεύει (…) Πλήρης αλληλεγγύη με την Ελλάδα. Μια Ευρώπη που προστατεύει, μια Ευρώπη που πετυχαίνει», τόνισε ο κ. Σχοινάς.

When Europe is tested unity prevails. Unanimous support to the @EU_Commission action plan for Greece by all EU Ministers in extraordinary JHA Council tonight. Full solidarity with Greece. A Europe that protects, a Europe that delivers. https://t.co/J9cFsvArSH