Στο Βερολίνο ο Μιλτ. Βαρβιτσιώτης -Διμερή θέματα, Τουρκία και προϋπολογισμός ΕΕ στη συνάντηση με Ροτ

Διμερή θέματα, οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στη Λιβύη, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και το μεταναστευτικό συζητήθηκαν κατά την συνάντηση που είχε στο Βερολίνο ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, αρμόδιο για ευρωπαϊκές υποθέσεις, Μίχαελ Ροτ.

Μετά τη διάρκειας μίας ώρας κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο αξιωματούχων, πραγματοποιήθηκε διευρυμένη συνεργασία των δύο αντιπροσωπειών, με αντικείμενο τις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-27.

Αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις, ο κ. Βαρβιτσιώτης έκανε λόγο για μια πολύ δύσκολη άσκηση, η οποία κατέστη, όπως είπε, ακόμη δυσκολότερη με την αποχώρηση της Μεγάλης Βρετανίας από την ΕΕ και την απώλεια πόρων τους οποίους διαχρονικά συνεισέφερε στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Υπογράμμισε δε την ανάγκη να εξευρεθεί μια συμβιβαστική λύση, η οποία θα ενσωματώνει τις ανησυχίες όλων των κρατών-μελών.

«Η Ελλάδα έχασε κατά την περίοδο της κρίσης το 25% του ΑΕΠ της, όταν, αντίστροφα, το ευρωπαϊκό ΑΕΠ αυξανόταν κατακόρυφα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα μεγάλο αναπτυξιακό χάσμα (…) Η Ευρώπη χρειάζεται έναν σύγχρονο και δίκαιο προϋπολογισμό με ισχυρή την Πολιτική Συνοχής, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που έπληξε συγκεκριμένες χώρες», δήλωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης και ανέδειξε ακόμη την ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος ιδίων πόρων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. «Είναι ώρα να σκεφτούμε διαφορετικά και δημιουργικά για τη βιώσιμη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, θεσπίζοντας νέους πόρους και πηγές χρηματοδότησης, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει έναν προϋπολογισμό που θα απαντά στις προκλήσεις του μέλλοντος και τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών.

Σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στου Twitter, ο Μίχαελ Ροτ έγραψε για τη σημερινή του συνάντηση «Προσβλέποντας στη συνέχιση της στενής εταιρικής σχέσης με τον συνάδελφό μου» και έκανε λόγο για «πραγματικά καλές συνομιλίες για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το Κράτος Δικαίου και τις κοινές αξίες».

First visit of the new Greek Minister for EU Affairs @MVarvitsiotis at @AuswaertigesAmt! Looking forward to continuing a close partnership w/ my colleague. Really good talks on enlargement, EU-budget, rule of law & common values. Thanks for your visit, dear Miltiadis! 🇬🇷🇪🇺🇩🇪 pic.twitter.com/umanhZx9h5