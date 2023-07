Δένδιας: Υπέγραψε μνημόνιο για τη λειτουργία κέντρου αριστείας για την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια - iefimerida.gr

Μνημόνιο κατανόησης για τη λειτουργία κέντρου αριστείας για την κλιματική αλλαγή και την ασφάλεια υπέγραψε στο Βίλνιους ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Όπως ενημέρωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Δένδιας, το μνημόνιο υπεγράφη με τους ομόλογούς του της Τουρκίας, του Καναδά, της Νορβηγίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Υπέγραψα σήμερα με τους υπουργούς Άμυνας του Καναδά, της Νορβηγίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Ολλανδίας, της Δανίας, της Ρουμανίας, της Τουρκίας και του Ηνωμένου Βασιλείου το Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum of Understanding) για την εγκαθίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Αριστείας για την Κλιματική Αλλαγή και Ασφάλεια (Climate Change and Security Centre of Excellence), με έδρα τον Καναδά», σημείωσε -μεταξύ άλλων- ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Ο ρόλος του Κέντρου Αριστείας είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς θα συμβάλλει στην κατανόηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον αμυντικό και στρατιωτικό τομέα, όπως και στην επαύξηση της ανθεκτικότητας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Συμμαχίας, ιδιαίτερα κατά την εκτέλεση στρατιωτικών αποστολών και επιχειρήσεων», πρόσθεσε ο κ. Δένδιας.