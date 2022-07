Στη Χάγη την Πέμπτη ο Δένδιας -Για να συμμετάσχει στην Υπουργική Διάσκεψη για τη λογοδοσία στην Ουκρανία - iefimerida.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας θα μεταβεί την Πέμπτη 14 Ιουλίου στη Χάγη.

Θα συμμετάσχει στην Υπουργική Διάσκεψη με θέμα «Λογοδοσία των εγκλημάτων πολέμου τα οποία διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία».

Ειδικότερα, ο υπουργός θα συμμετέχει ως ομιλητής στο panel της συνεδρίασης, που προγραμματίζεται να ξεκινήσει 11:20 τοπική ώρα (12:20 ώρα Ελλάδας), με θέμα «Prioritizing the Interests and needs of survivors and victims of core International crimes Focus».

Στο περιθώριο των εργασιών της Διάσκεψης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του της Δανίας, Γιέπε Κόφοντ (Jeppe Kofod) και της Ολλανδίας, Βόπκε Χούκστρα (Wopke Hoekstra).

H Διάσκεψη συνδιοργανώνεται από την ολλανδική κυβέρνηση, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα συμμετάσχει, επίσης, η γενική εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ιρίνα Βενεντίκτοβα (Iryna Venediktova).