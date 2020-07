Επικοινωνία Δένδια με ΥΠΕΞ Αιγύπτου για τις εξελίξεις στην Αν. Μεσόγειο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου είχε, σήμερα, ο Νίκος Δένδιας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στην επικοινωνία με τον Σάμεχ Σούκρι, ο Νίκος Δένδιας ευχήθηκε για το Μπαϊράμι ενώ οι δύο άντρες συζήτησαν και για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

I spoke by phone to #Egypt FM Sameh #Shoukry, I extended wishes for Eid al-Adha. Developments in #EasterMediterranean in focus. pic.twitter.com/tDr3dGlDS9