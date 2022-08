Bloomberg: Αιχμές για «επιφανειακή αντιμετώπιση» της υπόθεσης των υποκλοπών από Αθήνα και Βρυξέλλες - iefimerida.gr

Ρεπορτάζ του πρακτορείου Bloomberg για την υπόθεση των υποκλοπών αφήνει αιχμές για καθυστερήσεις τόσο από την πλευρά της Αθήνας, όσο και των Βρυξελλών, για την ταχύτητα με την οποία προχωρούν οι έρευνες.

Συγκεκριμένα, σε σημερινό δημοσίευμα με τίτλο «Greece, EU Accused of Probing Spy Scandal Only in ‘Superficial’ Way», Ελλάδα και ΕΕ κατηγορούνται ότι ερευνούν το σκάνδαλο κατασκοπείας απλώς με «επιφανειακό τρόπο». Η Ολλανδή φιλελεύθερη ευρωβουλευτής Σοφί ιντ Βελντ υποστηρίζει ότι «η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσουν ταχύτερα τις έρευνες σχετικά με την παρακολούθηση ενός πολιτικού της αντιπολίτευσης και ενός δημοσιογράφου», ενώ σημείωσε ότι «η έρευνα των αρχών για την εθνική υπηρεσία πληροφοριών ήταν εξαιρετικά επιφανειακή».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σοφί ιντ Βελντ είναι εισηγήτρια της επιτροπής PEGA του Eυρωκοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του λογισμικού κατασκοπείας Pegasus.

«Οι ελληνικές αρχές, αφενός, ισχυρίζονται ότι είναι αθώες, άρα δεν έχουν τίποτα να κρύψουν, και αφετέρου είναι πολύ απρόθυμες να ρίξουν φως στο όλο θέμα και μέχρι στιγμής όλες τις κινήσεις τους στο τελευταίο διάστημα. Όλες οι ενέργειες, περίπου του τελευταίου έτους, αποσκοπούσαν σε συγκάλυψη», είπε επίσης στο Bloomberg η Ολλανδή ευρωβουλευτής.

Το Bloomberg σχολιάζει ότι «πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα» και ότι η υπόθεση «θα μπορούσε να αποδειχθεί μια σημαντική πολιτική κρίση για την Ελλάδα, η οποία οδεύει προς τις εθνικές εκλογές που αναμένονται την ερχόμενη άνοιξη».