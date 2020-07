Ο Βαρουφάκης... βρήκε τη λύση: H EKT να δίνει 2.000 ευρώ το μήνα σε πολίτες μέχρι να λήξει η πανδημία [βίντεο]

Τη δική του... λύση για οικονομική βοήθεια προς τους Ευρωπαίους πολίτες, όσο ο κορωνοϊός είναι ζωντανός, αποκάλυψε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

«Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα να τυπώσει 750 δισεκατομμύρια ευρώ και να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε πολίτη 2.000 ευρώ, για κάθε μήνα, μέχρι να νικηθεί ο ιός», δήλωσε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι αυτή η λύση θα έδινε μια άμεση βοήθεια προς τους πολίτες της ΕΕ, που έχουν χάσει το εισόδημά τους, καθώς με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και τις υποχρεώσεις τους, δίνοντας ταυτόχρονα ώθηση στην οικονομία η οποία θα έπαιρνε μια ανάσα από την εισροή χρημάτων στην αγορά.

Αντί να συμβεί αυτό ωστόσο, το ίδιο ποσό, έδωσε εντολή η Κριστίν Λαγκάρντ, να τυπωθεί και να διανεμηθεί στις τράπεζες ως ποσοτική χαλάρωση, κατέληξε.

""The @ecb should print €750bn and put €2,000 in each person's bank account -- each month -- until we defeat the virus. " -- @yanisvaroufakis



Watch the whole DiEM TV episode 👉 https://t.co/AMBqsIG58F pic.twitter.com/uARe4QaVSr