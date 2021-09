Βαρβιτσιώτης: Τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να προχωρήσουν προς την ενταξιακή τους πορεία | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | iefimerida.gr

«Τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να προχωρήσουν προς την ενταξιακή τους πορεία, για να δημιουργηθεί αυτό που πάντοτε ελπίζανε οι άνθρωποι που έκτισαν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, η Ευρώπη να γίνει μία ήπειρος ειρήνης, συνεργασίας και προκοπής», τόνισε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα, πραγματοποίησε τις δηλώσεις αυτές μετά την ολοκλήρωση της υπουργικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο «Βελλίδειο» Συνεδριακό Κέντρο της ΔΕΘ, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης με τίτλο «Τα Δυτικά Βαλκάνια συμμετέχουν στο διάλογο για το Μέλλον της Ευρώπης - (The Western Balkans join the dialogue on the future of Europe)».

«Η Ελλάδα προσκαλεί τα Δυτικά Βαλκάνια στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και σήμερα με την παρουσία των υπουργών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων ενώνουμε τη φωνή μας από τη Θεσσαλονίκη για την ανάγκη η ατζέντα της Θεσσαλονίκης, που ήταν η διεύρυνση της Ευρώπης προς τα Δυτικά Βαλκάνια να γίνει πράξη, μέσα από ειλικρινή διάλογο, μέσα από την επίλυση των διμερών θεμάτων. Είχαμε μία εξαιρετική ευκαιρία όχι μόνο της συνάντησης, αλλά και της ανταλλαγής απόψεων, ενός ανοιχτού διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης και της περιοχής», τόνισε ο κ. Βαρβιτσιώτης.

Στην κλειστή υπουργική συνάντηση συμμετείχαν o αναπληρωτής πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, αρμόδιος για ευρωπαϊκά θέματα, Νίκολα Ντιμιτρόφ (Nikola Dimitrov), ο υφυπουργός Εξωτερικών της Σερβίας αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, Μίροσλαβ Γκάτσεβιτς (Miroslav Gacevic), ο υπουργός Εξωτερικών του Μαυροβουνίου, Τζόρτζε Ραντούλοβιτς (Đorđe Radulović), η υφυπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας, αρμόδια για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Μέγκι Φίνο (Megi Fino), ο εκτελών χρέη υφυπουργού Εξωτερικών της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, Μπακίρ Σάντοβιτς (Bakir Sadović) και η Κοσοβάρα αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών και Διασποράς, Ντόνικα Γκερβάλα-Σβαρτς (Donica Gërvalla-Schwarz). Συμμετείχε, επίσης, ο υφυπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας, προεδρεύουσας χώρας της ΕΕ, Γκάσπερ Ντοβζάν (Gašper Dovžan).

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την ολοκλήρωση των εργασιών της κλειστής συνάντησης, ο κ. Βαρβιτσιώτης κάλεσε στο βήμα τους υπουργούς, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα ανέκαθεν ήταν δεσμευμένη στην προοπτική διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της ενταξιακής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων με στόχο την ολοκλήρωση της γεωγραφικής ενότητας της ΕΕ.

Ο κ. Βαρβιτσιώτης αναφέρθηκε στο ιστορικό της διεύρυνσης της ΕΕ από τη δεκαετία του '80 παρατηρώντας πως τελικά «η ΕΕ πάντα προχωρά. Για εμάς η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ, δεν αποτελεί θέμα συζήτησης, αλλά θέμα χρόνου και πρέπει να το κάνουμε, να το κάνουμε πιο γρήγορα, και θα συμπεριλάβουμε τις φωνές των ανθρώπων που έρχονται από τα Δυτικά Βαλκάνια στον διάλογο για το κοινό μας μέλλον.

Aναφερόμενος στη «Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης», τη χαρακτήρισε το κοινό εγχείρημα που ανέλαβαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, προκειμένου να αφουγκραστούν τη γνώμη των Ευρωπαίων για το μέλλον της Ευρώπης μέσα από διαλόγους και συζητήσεις που καθοδηγούν οι ίδιοι οι πολίτες.

Βαρβιτσιώτης: Οι κρίσεις στην ΕΕ δεν κατάφεραν να καλλιεργήσουν σε βάθος ένα αντιευρωπαϊκό ρεύμα

Νωρίτερα, ο κ. Βαρβιτσιώτης έλαβε μέρος στη συζήτηση με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης -40 χρόνια η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ενωση», στα πλαίσια του 2ου Thessaloniki Helexpo Forum που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.

Οι κρίσεις που πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα, οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν και πως επηρεάζουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, κυριάρχησαν στη συζήτηση.

«Η επέτειος των 40 χρόνων της Ελλάδας στην Ε.Ε. πρέπει να μας προβληματίσει για το τι κάναμε λάθος, αλλά πάνω απ' όλα να μας δώσει μία προοπτική για το που θέλουμε να πάμε», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ευρώπη, η οποία μπορεί να μην κάνει τις μεγάλες κινήσεις που ενθουσιάζουν τα πλήθη, πάλι θα βρει τον ρυθμό στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, των καινούριων κρίσεων -κλίμα, τεχνολογική υστέρηση, μετανάστευση, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν.

«Ως φιλευρωπαϊστής ακούω σταθερά όλη αυτή την κριτική για την Ε.Ε. ότι βαδίζει δειλά, άτολμα ότι βρίσκεται μονίμως σε μία κρίση ταυτότητας, ότι δεν κάνει τα απαραίτητα βήματα για να καλύψει τις ανάγκες των κρατών – μελών και ιδιαίτερα να εμπνεύσει τους πολίτες της ΕΕ», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι ο ίδιος «διαβάζει» την τελευταία περίοδο διαφορετικά.

Κάνοντας ειδική αναφορά στην περσινή χρονιά με την πανδημία τη χαρακτήρισε σταθμό για την ΕΕ «Καταφέραμε να συντονιστούμε σε θέματα υγειονομικής αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Ο συντονισμός στην προμήθεια του εξοπλισμού και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο και στην υιοθέτηση ενός ψηφιακού ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, με το οποίο σήμερα μπορούμε και ταξιδεύουμε και έχει υιοθετηθεί και από άλλες χώρες του πλανήτη, έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα πανδημίας πολύ πιο αποτελεσματικά από άλλες περιοχές.

»Ενδεχομένως τα λάθη που έγιναν στην αντιμετώπιση της ελληνικής χρηματοπιστωτικής κρίσης μέσα από μία πολύ σφιχτή και περιοριστική πολιτική, αντιμετωπίστηκαν σε αυτή την οικονομική κρίση με μία επεκτατική πολιτική και μία εγγύηση από την πλευρά της ΕΕ, ώστε οι χώρες-μέλη να κάνουν επεκτακτικές οικονομικές πολιτικές που οδηγούν σε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, όπως τον ρυθμό ανάπτυξης που προέβλεψε ο πρωθυπουργός προχθές για τη χώρα μας που αγγίζει το ιλιγγιώδες σχεδόν 6%, ενώ η Moody’s ανέβασε τον πήχη στο 8,5% για τη φετινή χρονιά».

Βενιζέλος: Η ελληνική κοινή γνώμη έκανε μία σταθερή και σαφή φιλοευρωπαϊκή επιλογή

«Από τα 40 χρόνια της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, τα δέκα είναι πολύ ταραγμένα, είναι τα χρόνια των προγραμμάτων στήριξης των μνημονίων, των περιοριστικών μέτρων, παρόλα αυτά, η ελληνική κοινή γνώμη εν τέλει έκανε μία σταθερή και σαφή φιλοευρωπαϊκή επιλογή, να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη, να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ», ανέφερε ο καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργός, Ευάγγελος Βενιζέλος.

Αναφερόμενος στο μέλλον στάθηκε σε τρία ζητήματα: στις εξελίξεις στο Αφγανιστάν, στην πανδημία και το αν θα υπάρξει κύμα διεύρυνσης της ΕΕ.

Ο κ. Βενιζέλος, αναφερόμενος στην πανδημία και την επιστροφή στην κανονικότητα, συμφώνησε με τον κ. Βαρβιτσιώτη στη θέση ότι στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα δοκιμάστηκαν αντιλήψεις, θεσμοί και μέτρα και έτσι υπήρχε η υποδομή να αντιδράσει η ΕΕ πιο γρήγορα στην οικονομική διάσταση της πανδημικής κρίσης. Οσον αφορά το κύμα διεύρυνσης της Ενωσης, τόνισε ότι υπάρχει εσωτερικός διχασμός της Ε.Ε. ο οποίος δεν είναι ο κλασικός Βορρά - Νότου, αλλά Δύσης - Ανατολής.

Κατρούγκαλος: Στην ΕΕ διεξάγεται πόλεμος σε πολλά μέτωπα

«Στην ΕΕ διεξάγεται πόλεμος σε πολλά μέτωπα, ένα από τα οποία είναι των θεσμών, της δημοκρατίας, τόνισε ο συνταγματολόγος, καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, τ. υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, υπογραμμίζοντας ότι «ένα όργανο που δεν έχει θεσμική κατοχύρωση που δεν ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τo Eurogroup, που είναι στην πραγματικότητα πέραν κάθε δημοκρατικού ελέγχου και νομιμοποίησης λαμβάνει αποφάσεις σε επίπεδο οικονομικό».

Το δεύτερο μέτωπο είναι αυτό της οικονομίας, τόνισε ο κ. Κατρούγκαλος, υπογραμμίζοντας, ότι «η νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία των τελευταίων ετών, που υπονόμευσε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο εκτόξευσε τις ανισότητες, διέλυσε τις συναινέσεις της χρυσής τριακονταετίας ουσιαστικά αποτελεί άρνηση της Ευρώπης».

Το τρίτο μέτωπο είναι αυτό των ιδεών, είπε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, διευκρινίζοντας ότι το ζήτημα είναι αν θα εξακολουθήσει η Ευρώπη να έχει ως δικές της ιδέες, τις ιδέες του Διαφωτισμού, ή θα υποκύψει στην ξενοφοβία σε αυτούς που φοβούνται τις ανοιχτές κοινωνίες.

Τσούκαλης: Ζούμε σε μία εξαιρετικά δύσκολη γειτονιά

«Η χώρα έκανε σωστές στρατηγικές επιλογές που καθόρισαν την ευρωπαϊκή της πορεία, είχε σημαντικές διπλωματικές επιτυχίες, δεν τα έχει πάει άσχημα στις Βρυξέλλες» εκτίμησε ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΛΙΑΜΕΠ, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λουκάς Τσούκαλης, αλλά είχε επίσης να αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις. Η εξήγηση βρίσκεται, όπως τόνισε, στο ότι «μέχρι σήμερα είχε εσωστρεφή και μη ανταγωνιστική οικονομία» και στο ότι «από τη μία έχει μία εξαιρετικά κοσμοπολίτικη ελίτ με πολύ ισχυρή διεθνή παρουσία και από την άλλη ένα μάλλον βαλκανικό κράτος που έχει τεράστια προβλήματα στον καθημερινό του συγχρωτισμό με τους θεσμούς της ΕΕ και με την εφαρμογή ευρωπαϊκών κανόνων».

«Εχουμε επίσης μία παράδοση λαϊκισμού και πελατειακών πρακτικών στην πολιτική σκηνή, οι οποίες ενίοτε επιτρέπουν σε πολιτικούς ηγέτες να αναδειχθούν, καταφέρνουν να βλέπουν πέρα από τα εθνικά σύνορα και να παίρνουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις» είπε ο κ. Τσούκαλος, σημειώνοντας ότι ένα ακόμη στοιχείο είναι το ότι «ζούμε σε μία εξαιρετικά δύσκολη γειτονιά που προκαλεί ανασφάλεια και ενίοτε τρέφει εθνικισμό».

Καϊλή: Δε αναμένεται σύντομα η διεύρυνση της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια

Από το Στρασβούργο, μέσω τηλεδιάσκεψης, στη συζήτηση πήρε μέρος η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή, η οποία ανέφερε ότι η γαλλική προεδρία της ΕΕ και ο Εμανουέλ Μακρόν θέτει ως προτεραιότητα μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας. Αναφερόμενη στη διεύρυνση της Ενωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια, είπε ότι δεν αναμένεται σύντομα λόγω των εμποδίων που θέτει η Βουλγαρία.

