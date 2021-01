Αννα Διαμαντοπούλου: Πέρασε στον επόμενο γύρο για τον ΟΟΣΑ

H Άννα Διαμαντοπούλου κατάφερε να περάσει στον δεύτερο γύρο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Η πρώην υπουργός και πρώην επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ενωση γνωστοποίησε τα νέα μέσω ανάρτησής της στο Twitter, όπου ευχαρίστησε τις χώρες που την υποστήριξαν.

Δείτε την ανάρτηση της Αννας Διαμαντοπούλου:

Honoured to be picked out for the next round of the selection process of #OECD’s new SecGen.



Thank you to all member countries, for their support & congratulations to all fellow candidates for the post.#AnnaD4OECD pic.twitter.com/2aDB1AbUNK