Αμηχανία στον ΣΥΡΙΖΑ για το μεταναστευτικό -Τι προσάπτει στην κυβέρνηση

Σε υψηλούς τόνους κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό καθώς τόσο η Κουμουνδούρου όσο και στελέχη του κόμματος ασκούν δριμεία κριτική στην κυβέρνηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει την κριτική του στο γεγονός ότι δεν προχωρά το σχέδιο αποσυμφόρησης των νησιών αλλά και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, η ελληνική κυβέρνηση δεν πιέζει αρκετά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, στην Κουμουνδούρου τονίζουν ότι ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα μεγαλώνει τον κίνδυνο όξυνσης φαινομένων ακραίας βίας.

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το ΚΥΣΕΑ όφειλε να επεξεργαστεί και να ανακοινώσει «σχέδιο αποσυμφόρησης των νησιών και άμεσης μεταφοράς πληθυσμών στην ενδοχώρα» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι όσο το αρνείται τόσο «μεγαλώνει ο κίνδυνος όξυνσης φαινομένων ακραίας βίας τόσο μεταξύ Ελλήνων πολιτών και αστυνομικών δυνάμεων όσο και εις βάρος προσφύγων». Μάλιστα, η Κουμουνδούρου υποστηρίζει ότι «την ευθύνη για αυτό καθώς και για ό,τι συμβεί από εδώ και στο εξής την έχει αποκλειστικά η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός», υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο οποίος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον 9,84 τόνισε ότι «η λογική ότι η Ελλάδα θα πρέπει να μετατραπεί στο προκεχωρημένο φυλάκιο της Ευρώπης που φαίνεται να υιοθετεί ο κ. Μητσοτάκης δεν συνάδει με τις αρχές που το διεθνές δίκαιο επιτάσσει να χειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις.»

Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση να προστατεύσει τους πρόσφυγες

Από την πλευρά της η Νεολαία του κόμματος, με ανακοίνωση εξαπολύει επίθεση κατά της κυβέρνησης σημειώνοντας ότι «Οι πρόσφυγες θα πρέπει να τύχουν της προστασίας που το διεθνές δίκαιο επιβάλλει και η ελληνική κυβέρνηση δεν νομιμοποιείται να μην το εφαρμόζει.»



«Οι εικόνες ντροπής από τον Έβρο και τη Λέσβο κάνουν το γύρο του κόσμο. Χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται στοιβαγμένοι περιμένοντας την δυνατότητα να περάσουν στο ελληνικό έδαφος, ενώ παράλληλα δέχονται επιθέσεις από την αστυνομία. “Αγανακτισμένοι πολίτες” με καταφανώς ρατσιστική και φασιστική ρητορική, χυδαιολογούν εναντίον προσφύγων, μεταξύ των όποιων μικρά παιδιά, απαγορεύοντάς τους ως αυτόκλητοι συνοριοφύλακες να αποβιβαστούν στην ακτή. Στήνονται μπλόκα στους δρόμους περιμετρικά του καταυλισμού της Μόριας, ώστε να αποτραπούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από το να προσεγγίσουν το σημείο. Τα περιστατικά των ημερών αποπνέουν μόνο ρατσισμό και μίσος, δηλητηριάζοντας την ελληνική κοινωνία», αναφέρει η Νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ

Γιαννακάκη: Οι αποφάσεις της κυβέρνησης παραβιάζουν διεθνείς συνθήκες

Η πρώην Γενική Γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Μαρία Γιαννακάκη, με ανάρτησή της στο twitter υποστηρίζει ότι: «Η παρεμπόδιση, πόσω μάλλον η αναστολή για ένα μήνα που ανακοινώθηκε προ ολίγου, της άσκησης του θεμελιώδους δικαιώματος του αιτήματος ασύλου συνιστά παραβίαση Διεθνών Συνθηκών και είναι παράνομη».

«Θα ήθελα πάρα πολύ να μας πείτε τί νομίζετε ότι θα έπρεπε να κάνουμε τώρα στην απόφαση Ερντογάν να εργαλειοποιήσει τους λαθρομετανάστες και τους πρόσφυγες. Να τους αφήσουμε να μπουν; Αυτό λέτε;», απάντησε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οι Συριζαίοι να ζητήσουν συγνώμη από την ανθρωπότητα για την ντροπή της Μόριας πρώτα και μαθήματα να κάνουν αλλού», ήταν η απάντηση της ευρωβουλευτή του ΚΙΝΑΛ, Εύας Καϊλή.

Επιστολή Παπαδημούλη για συζήτηση στην Ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου

Εν τω μεταξύ, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, απέστειλε εκ μέρους της Ευρωομάδας επιστολές στους Επικεφαλής των ευρωομάδων της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών, των Πρασίνων και του Renew Europe, αναφορικά με την κρίση στα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας και την παραβίαση με ευθύνη του Ερντογάν της κοινής δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας. Συγκεκριμένα, στις σχετικές επιστολές που απέστειλε ο Δημήτρης Παπαδημούλης ως επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ προς τους Martin Schirdewan και Manon Aubry (Ευρωομάδα της Αριστεράς), Ιratxe Garcia-Perez (Σοσιαλιστές), Ska Keller και Philippe Lamberts (Πράσινοι) και Dacian Ciolos (Renew Europe), ζητά να στηρίξουν την πρόταση της Ευρωομάδας της Αριστεράς, να συζητηθεί εκτάκτως το ζήτημα της κρίσης στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας και οι ευθύνες της ΕΕ, στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, 9 – 12 Μαρτίου 2020.

Η πρόταση να ενταχθεί το ζήτημα στην Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων της Ολομέλειας, με τίτλο «Προσφυγική/μεταναστευτική Κρίση στα ελληνο-τουρκικά σύνορα και οι ευθύνες της ΕΕ» (The refugee/migration crisis in the Greek-Turkish borders and the EU responsibility (with a resolution), προβλέπει επίσης να υπάρξει συζήτηση και ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, με την συμμετοχή του Συμβουλίου και της Κομισιόν.