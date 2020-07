Οι ευρωβουλευτές της ΝΔ μαζεύουν υπογραφές για να διασωθεί η Αγιά Σοφιά

Υπογραφές συλλέγουν οι ευρωβουλευτές της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να αναληφθεί πρωτοβουλία για την διάσωση της Αγιάς Σοφιάς ως μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κ.Ο του ΕΛΚ και επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της ΝΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βαγγέλη Μεϊμαράκη, οι Έλληνες Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συλλέγουν υπογραφές ώστε μαζί με ευρωβουλευτές από όλα τα κράτη-μέλη και πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πλην της ακροδεξιάς, να απευθύνουν επιστολή προς τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Josep Borrel και τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azoulay προκειμένου να αναληφθεί η απαραίτητη δράση για τη διάσωση της Αγιάς Σοφιάς, ως Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι «η εργαλειοποίηση της Αγιάς Σοφιάς από την Τουρκική Κυβέρνηση με σκοπό να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στρέφεται εναντίον της διαθρησκευτικότητας και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Τουρκική κυβέρνηση παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο και τις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες».

Παράλληλα, στην επιστολή παρατίθεται απόσπασμα της ανακοίνωσης της UNESCO σύμφωνα με την οποία «ένα κράτος οφείλει να διασφαλίσει ότι δεν γίνεται καμία τροποποίηση στην καθολική αξία ενός Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που βρίσκεται στην επικράτειά του και ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος στην UNESCO και εάν κριθεί απαραίτητο, η εξέταση του αιτήματός του από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς». Επίσης, σημειώνεται στην επιστολή ότι «η Αγιά Σοφιά αποτελεί μοντέλο για εκκλησίες και στη συνέχεια τζαμιά, έχοντας επηρεάσει τόσο την Ανατολική όσο και τη Δυτική τέχνη».

Η επιστολή έχει ήδη τις υπογραφές των: Στέλιου Κυμπουρόπουλου, Μαρίας Σπυράκη, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Μανώλη Κεφαλογιάννη, Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου και Γιώργου Κύρτσου.

Οι ευρωβουλευτές έχουν τη δυνατότητα να προσυπογράψουν την επιστολή έως την ερχόμενη Τρίτη, οπότε και η Κ.Ο της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δημοσιοποιήσει τα ονόματά τους.

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή και η μετάφρασή της:

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με το παρόν email, σας καλούμε να υπογράψετε κοινή επιστολή που απευθύνεται στον Ύπατο Εκπρόσωπο Εξωτερικών Υποθέσεων και Πολιτικής Ασφαλείας/Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Josep Borrell και τη Γενική Διευθύντρια της UNESCO, Audrey Azoulay, προκειμένου να καταδικαστεί η μονομερής απόφαση της Τουρκίας να μετατρέψει την Αγιά Σοφιά, ένα Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, σε τζαμί, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Τουρκίας, και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Η προτεινόμενη διατύπωση της επιστολής είναι η ακόλουθη:

Αγαπητέ HR / VP - Αγαπητή Γενική Διευθύντρια,

Η Αγιά Σοφιά καθιερώθηκε ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το 1934, με διάταγμα του Κεμάλ Ατατούρκ. Μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας της Τουρκίας, η UNESCO εξέδωσε ανακοίνωση στις 10 Ιουλίου υπογραμμίζοντας ότι «η Αγιά Σοφιά είναι εγγεγραμμένη στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως μουσείο. Το εν λόγω καθεστώς συνεπάγεται ορισμένες δεσμεύσεις και νομικές υποχρεώσεις. Επομένως, ένα κράτος πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν γίνεται καμία τροποποίηση στην καθολική αξία ενός Μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς που βρίσκεται στην επικράτειά του και ότι για οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση από το ενδιαφερόμενο κράτος στην UNESCO και εάν κριθεί απαραίτητο, εξετάζεται το αίτημα από την Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς».

Η UNESCO υπενθυμίζει επιπλέον ότι «η αποτελεσματική, χωρίς αποκλεισμούς και δίκαιη συμμετοχή κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση της κληρονομιάς και για την ενίσχυση της μοναδικότητας και της σημασίας της. Αυτή η προϋπόθεση εξυπηρετεί την προστασία και τη μετάδοση της παγκόσμιας αξίας της κληρονομιάς και είναι σύμφυτη με το πνεύμα της Σύμβασης Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Ωστόσο, η Τουρκία αγνόησε τις ανησυχίες της UNESCO και προχώρησε σε δήλωση με την οποία μετατρέπει την Αγία Σοφία σε τζαμί.

Η Αγία Σοφία, ένας τόπος εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας και χαρακτηρίζεται από την UNESCO "ως πρότυπο για εκκλησίες και στη συνέχεια τζαμιά, έχοντας επηρεάσει τόσο την Ανατολική όσο και τη Δυτική τέχνη".

Η εργαλειοποίηση της Αγιάς Σοφιάς από την Τουρκική Κυβέρνηση με σκοπό να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στρέφεται εναντίον της διαθρησκευτικότητας και αποδεικνύει έμπρακτα ότι η Τουρκική κυβέρνηση παραβιάζει κατάφορα το Διεθνές Δίκαιο και τις Ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, σας καλούμε να λάβετε τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατέψετε αυτό το Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, να προστατεύσετε τις διεθνείς συμφωνίες και το πλαίσιο της UNESCO και τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές.

Dear Colleagues,

With this email, we are kindly asking you to co-sign a joint letter addressed to the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy/Vice-President of the European Commission, Josep Borrell and the Director-General of UNESCO, Audrey Azoulay, in order to condemn the unilateral decision of the Republic of Turkey to convert Hagia Sophia, a World Heritage Site, into a mosque following the ruling of the Council of State of Turkey, and to take proper action.

The proposed wording of the letter is the following:

Dear HR/VP - Dear Director General,

Hagia Sophia was inscribed as a UNESCO World Heritage Site, since 1934, by decree issued by Kemal Ataturk. Following the Council of State of Turkey ruling, UNESCO issued an announcement on the 10th of July underlining that “Hagia Sophia, part of the property Historic Areas of Instanbul, is inscribed on the World Heritage List as a museum. This inscription entails a number of legal commitments and obligations. Thus, a State must ensure that no modification is made to the outstanding universal value of the property inscribed on its territory. Αny modification requires prior notification by the State concerned to UNESCO and then, if necessary, examination by the World Heritage Committee”.

UNESCO furthermore recalled that “effective, inclusive and equitable participation of communities and other stakeholders concerned by the property is a necessary condition for the preservation of heritage and for the enhancement of its uniqueness and significance. This requirement serves the protection and transmission of the outstanding universal value of heritage and is inherent to the spirit of the World Heritage Convention“.

However, the Republic of Turkey ignored the concerns of UNESCO and proceeded to a declaration converting Hagia Sophia into a mosque.

Hagia Sophia, a site of outstanding universal value, is characterised by UNESCO ”as a model for an entire family of churches and later mosques, and the mosaics of the palaces and churches of Constantinople influenced both Eastern and Western art” and is inscribed to the World Heritage List for ”its unique integration of architectural masterpieces reflecting the meeting of Europe and Asia over several centuries”.

The instrumentalisation of Hagia Sophia by the Republic of Turkey in order to exercise pressure towards Europe unequivocally proves that the Republic of Turkey actively disregards International Law and European values.

In this regard, we call you to take the proper actions in order to safeguard this World Heritage Site, to protect international agreements and the UNESCO framework and to uphold our core European values and principles.