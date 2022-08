Η Αφροδίτη Λατινοπούλου στο iefimerida: Δεν έχω ακραίες απόψεις, δεν μετανιώνω για όσα είπα - iefimerida.gr

Με τη συνεχή παρουσία της στα social media, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, που θα μπορούσε κάλλιστα να διαπρέψει ως influencer μόδας ή λάιφ στάιλ, με το παρουσιαστικό που διαθέτει, έβαλε πόδι στην πολιτική σκηνή. Επέλεξε να κινηθεί δεξιότερα της ΝΔ και συντάσσεται εφεξής με το κίνημα Εθνική Συμφωνία του Κωνσταντίνου Μπογδάνου.

Το πως θα εξελιχθεί αυτή η επανάσταση των μικρών [λόγω ηλικίας], στην ευρύτερη «γαλάζια» πολιτική περιοχή, θα φανεί στη συνέχεια -αφού θα πρέπει το κίνημα να γίνει κόμμα, να πλαισιωθεί, να αποκτήσει πολιτικό πρόγραμμα και να κατέβει στις εκλογές.



Η Αφροδίτη Λατινοπούλου απαντάει σήμερα στις ερωτήσεις του iefimerida και λύνει κάποιες απορίες για τη στάση της και τις απόψεις της.

Ολόκληρη η συνέντευξη:

1) Αν θέλατε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας στους αναγνώστες του iefimerida τι θα λέγατε για σας

Είμαι μία σύγχρονη γυναίκα, ένας άνθρωπος που παλεύει σκληρά για να σταθεί στον δύσκολο χώρο της πολιτικής και να αναδείξει το όραμά του για την πατρίδα του. Δεν προέρχομαι από κάποιο πολιτικό τζάκι, ούτε από κάποια πλούσια οικογένεια, δεν έχω βρει κάτι ''εύκολο'' και με χαρακτηρίζει η στοχοπροσήλωση και η επιμονή. Αγαπώ το νόμο και την τάξη, σέβομαι απεριόριστα τις ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας και ειδικά την αστυνομία, που ενώ κάνει τόσο μεγάλο έργο δεν έχει την αναγνώριση που της αξίζει ούτε από την κοινωνία, ούτε από την πολιτεία - και αυτό πρέπει να το αλλάξουμε.

2) Γίνατε γνωστή στο πανελλήνιο γιατί κάνετε προκλητικές αναρτήσεις και δηλώσεις. Πως σας ήρθε να τα βάλετε με τα κιλά της Δανάης Μπάρκα, καταπατώντας κάθε έννοια του me too; Μόνο οι αδύνατοι έχουν θέση στη ζωή; Επικίνδυνες απόψεις.

Όχι, κάνετε λάθος. Δεν θεωρώ ότι έχω κάνει ούτε προκλητικές δηλώσεις, ούτε προκλητικές αναρτήσεις. Λέω απλά τη γνώμη μου ως συνειδητοποιημένος πολίτης χωρίς να φοβάμαι. Τώρα, αν αυτό κάποιοι το βαφτίζουν ''προκλητικό'' δεν με αφορά.

Επίσης, ποτέ δεν τα ''έβαλα'' με καμία Δανάη Μπάρκα. Τα έβαλα με τα site και με το πως προβάλλουν το μεγάλο πρόβλημα της παχυσαρκίας. Όσο για το me too είναι σαφές πως είναι ένα αριστερής έμπνευσης κατασκεύασμα. Τόσο το me too, όσο και το Black Lives Matter δημιουργήθηκαν από την αριστερά, αφού κατέρρευσε το οικονομικό αφήγημά της. Κάπως έπρεπε να προσεγγίσουν ξανά τις μάζες και να διχάσουν τις δυτικές κοινωνίες και έτσι δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα κινήματα. Ως εναλλακτικές στην αποτυχία της ιδεολογίας τους. Συνεπώς, με αφήνουν παγερά αδιάφορη.

Τέλος, επικίνδυνες απόψεις δεν θα ακούσετε ποτέ από μένα. Το αντίθετο, η φωνή μου είναι η φωνή της κοινής λογικής, λέω αυτά που πιστεύει και σκέφτεται κάθε άνθρωπος που αρνείται να δολοφονούν τη λογική του. Επικίνδυνες απόψεις όμως θα ακούσετε από πανελίστες αλλά και τις παρουσιάστριες πρωινών εκπομπών, που εναλλάσσονται σε ρόλο δικαστή και εισαγγελέα χωρίς να έχουν την παραμικρή γνώση για αυτά για τα οποία μιλάνε, οδηγώντας τον κόσμο συχνά σε ''λαϊκά δικαστήρια''. Αυτό μάλιστα, είναι κάτι το πολύ επικίνδυνο.

3) Έχετε δηλώσει, πχ, ότι μια μέρα πρέπει η αντικομμουνιστική ρητορική να μπορεί να λέγεται χωρίς συνέπειες. Γιατί τόσο ακραία λογική;

Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω που βλέπετε την ακρότητα. Μήπως δεν γνωρίζετε τα εγκλήματα της κομμουνιστικής αριστεράς σε παγκόσμιο επίπεδο; Δεν γνωρίζετε πόσα εκατοντάδες εκατομμύρια θανατώθηκαν για να υπηρετήσουν τα σχέδια παραφρόνων; Δεν γνωρίζετε για τα εγκλήματα των: Στάλιν; Τσαουσέσκου; Χότζα; Πολ Ποτ; και εκατοντάδων άλλων;

Eίναι ευρέως γνωστό πως όπου επικράτησε ο κομμουνισμός οι λαοί υπέφεραν.

Αλήθεια, τα εγκλήματα της αριστεράς στην Ελλάδα σας διαφεύγουν; Το παιδομάζωμα που κάνανε στον συμμοριτοπόλεμο; Τις μαζικές σφαγές αθώων; Το ότι θέλανε να δώσουνε την Μακεδονία μας στους Βούλγαρους; Ή μήπως πως θέλανε να κάνουνε ολόκληρη την χώρα μας παράρτημα της ΕΣΣΔ;

Αν δεν τα γνωρίζετε αυτά τότε μπορεί να έχετε δίκιο να με θεωρείτε ''ακραία''. Αν όμως τα γνωρίζετε αυτά τα ιστορικά γεγονότα, τότε γιατί με αποκαλείτε με αυτόν τον τρόπο; Η ιστορία θα έπρεπε να διδάσκει.

4) Οι νέοι πολιτικοί δεν είναι υπέρ του διαλόγου, των συναινέσεων, της κοινής λογικής; Εσείς το πάτε στα άκρα

Δεν είναι θέμα νεότερου ή πρεσβύτερου ανθρώπου. Δεν είναι καθόλου θέμα ηλικίας. Είναι θέμα προσωπικής άποψης και επιλογής. Διάλογο θα κάνω μόνο με αυτούς που μπορεί να βρεθεί κοινός τόπος συνεννόησης. Με τους υπόλοιπους είναι χαμένος χρόνος. Δεν έχω την πολυτέλεια και το χρόνο να κάνω διάλογο με κάποιον ο οποίος πιστεύει πως είναι ρατσιστικό το να λες πως ένα παιδί χρειάζεται τον πατέρα του και τη μητέρα του, ούτε με κάποιον που θεωρεί τον Κουφοντίνα ήρωα και κάνει πορείες καταστρέφοντας περιουσίες στο όνομα ενός δολοφόνου. Τώρα αν εσείς αυτό το βαφτίζετε ''ακραίο'', δημοκρατία έχουμε και είναι αναφαίρετο δικαίωμά σας. Όμως και εδώ κάνετε λάθος.

5) Δεν σας χώραγε η ΝΔ; Τι συνέβη και φτάσατε στη διαγραφή;

Εκ του αποτελέσματος φάνηκε πως δεν γινόταν να συνεχίσουμε άλλο μαζί. Η σημερινή ηγεσία της Ν.Δ. (και όχι ο κόσμος της) ρέπει προς την κεντροαριστερά δυστυχώς σε αρκετά θεμελιώδη ταυτοτικά, εθνικά και οικονομικά ζητήματα. Οπότε, απόλυτα λογικό το βρίσκω να χωρίσουν οι δρόμοι μας. Να διευκρινίσουμε όμως πως διαγραφή δεν υπήρξε ποτέ. Το πασοκοποιημένο Μαξίμου δεν βρήκε ούτε το θάρρος για να με διαγράψει.

Λυπηρό, αλλά έτσι είναι.

6) Εχουν χαλάσει οριστικά οι σχέσεις σας με τη ΝΔ; Δεν υπάρχει επιστροφή;

Όσο η ηγεσία της είναι αριστερίζουσα και υιοθετεί αριστερίστικες και σοσιαλιστικές ατζέντες και πολιτικές δεν υπάρχει καμία πιθανότητα επιστροφής.

7) Αντιμεταναστευτική ρητορική, αντιαριστερή λογική, συνθήματα Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πως θα χαρακτηρίζατε τον πολιτικό χώρο που προβάλλει τέτοιες απόψεις;

Πατριωτικό, συντηρητικό, με μεγάλη αγάπη για τους Έλληνες και την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε πως η Πατρίδα, η Θρησκεία και η Οικογένεια είναι τα θεμέλια της σύγχρονης Ελλάδας και η ηθική ίνα του έθνους μας και γι’ αυτό τα πολεμούν λυσσαλέα κέντρα εντός και εκτός της χώρας. Όταν οι αξίες και τα ιδανικά υπονομεύονται η κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει παραγωγικά και δίκαια.

8) Πως είναι η συνεργασία σας με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο; Θα τον χαρακτηρίζατε ακραίο; Είναι συγκρουσιακός, όπως κι εσείς, πολιτικά.

Με μία λέξη θα χαρακτηρίσω τη συνεργασία μας αρμονική. Ο Κωνσταντίνος είναι ένας βαθιά μορφωμένος άνθρωπος που θέλει να προσφέρει στην Πατρίδα και τον συνάνθρωπο και εκεί ταυτιζόμαστε. Πολιτικά σίγουρα δεν είναι ακραίος - αντίθετα, είναι ένας πολύ συνεπής συντηρητικός πολιτικός. Τον χαρακτηρισμό συγκρουσιακό γι’ αυτόν δεν τον αποδέχομαι γιατί δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο σε καμία περίπτωση. Το αντίθετο θα έλεγα. Όμως τόσο ο Κωνσταντίνος όσο και εγώ δε δεχόμαστε να μας δείχνουν ένα ψάρι και να το βαφτίζουν κρέας μπροστά στα μάτια μας. Απεχθανόμαστε το ψέμα και την κοροϊδία. Αν αυτό, το να λέμε δηλαδή τα πράγματα με το όνομά τους, μας καθιστά ''αντιδραστικούς'' τότε θα δεχτώ τον χαρακτηρισμό. Σε καμία άλλη περίπτωση όμως.

9) Σχολιάστε τις εξελίξεις για τις τηλεφωνικές υποκλοπές. Τι πρέπει να κάνει η Κ. Μητσοτάκης;

Είδαμε δυο σημαντικες παραιτήσεις μια εκ των οποίων ήταν αυτή του κ. Δημητριάδη ο οποίος ήταν ο στενότερος και ικανότερος συνεργατης του πρωθυπουργού αλλά και η μοναδική πατριωτική φωνή εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Για τον τελευταίο λόγο κάποιοι εντός του Μαξίμου ήθελαν και είδαν με καλό μάτι την απομάκρυνσή του. Ελπίζουμε πως θα πέσει άπλετο φως και θα φανεί ποιος ήταν υπεύθυνος και ποιος όχι.

Το οξύμωρο όμως είναι να παραιτούνται δυο υφιστάμενοι και όχι ο ιδιος ο πολιτικός τους προϊστάμενος που σε αυτήν την περίπτωση ειναι ο πρωθυπουργος Κ. Μητσοτάκης. Στις προηγμένες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, όταν εντοπίζονται και πρωθυπουργικές ευθύνες, είθισται πράγματι οι κυβερνήσεις – και όχι απλώς οι εμπλεκόμενοι Υπουργοί ή συνεργάτες - να παραιτούνται εφόσον αποκαλύπτονται μείζονα σκάνδαλα.

Εδω σφυράνε αδιάφορα.

10) Τι γνώμη έχετε για τον Κ. Μητσοτάκη, τον Α. Τσίπρα, τον Ν. Ανδρουλάκη;

Ο κ. Μητσοτάκης είναι μία μεγάλη απογοήτευση. Αφού εκλέχθηκε στη θέση του πρωθυπουργού άρχισε ξαφνικά να μας μιλάει για ''πολυπολιτισμικές κοινωνίες'', να τιμάει τους ''αγώνες της αριστεράς'', ενώ ξέχασε τις παραβιάσεις στην κατάπτυστη Συμφωνία των Πρεσπών. Ταυτόχρονα έχει " ξεπατικώσει" τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ στα επιδόματα, στην ατζέντα των δικαιωματιστών αλλά και στη διαχείριση του λαθρομεταναστευτικού εντός των συνόρων, κάτι που είναι καταστροφικό για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Ο κ. Τσίπρας είναι ο ορισμός του πετυχημένου δημαγωγού ενώ το πολιτικό του αφήγημα παραμένει επικίνδυνο για τη χώρα. Μην ξεχνάμε πως αυτός άνοιξε τα σύνορα της χώρας διάπλατα για κάθε λαθρομετανάστη για ιδεολογικούς λόγους, διέλυσε με φόρους την μικρομεσαία τάξη στην Ελλάδα ενώ είμαι σίγουρη πως συνεχίζει να πιστεύει πως η θάλασσα δεν έχει σύνορα, αν είναι ποτέ δυνατόν!

Ο κ. Ανδρουλάκης έχει μπει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο της χώρας μας αλλά είναι πολύ νωρίς για να τον κρίνουμε. Σε κάθε περίπτωση, όμως, είναι ακόμα ένας εκφραστής της ίδιας ατζέντας που σε κρίσιμα ζητήματα μοιράζονται ήδη η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

11) Τι πιστεύετε ότι θα γίνει στις προσεχείς εκλογές; Θα θέλατε να κερδίσει η ΝΔ ή μια κεντροαριστερή συμμαχία

Στις προσεχείς εκλογές θα κονταροχτυπηθούν για την εξουσία τρία κεντροαριστερά κόμματα με μικρές διαφορές μεταξύ τους. Τι διαφορά έχει άραγε η σημερινή ηγεσία της Ν.Δ. από την αντίστοιχη του συριζα στο θέμα των επιδομάτων; Καμία. Στο να μοιράζουν σωρηδόν άδειες παραμονής και άσυλα στον κάθε λαθρομετανάστη που πατάει το πόδι του στη χώρα μας; Καμία.

Aυτό που θα ήθελα και για αυτό θα παλέψω, είναι το κόμμα που θα εκπροσωπώ να καταστεί μια υπολογίσιμη δύναμη με δυνατή εκπροσώπηση στο κοινοβούλιο. Διότι στην Ελλάδα λείπει ένα κόμμα αστικό, συντηρητικό, δεξιό και πατριωτικό. Ένα κόμμα που θα βάζει πάνω απ’ όλα τον Έλληνα και την Ελληνίδα στο προσεχές πολύ δύσκολο αύριο που έρχεται.

12) Ποιους θεωρείτε καλούς πολιτικούς στην Ελλάδα σήμερα;

Τον Αντώνη Σαμαρά. Κράτησε την Ελλάδα όρθια στην πιο δύσκολη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας της και αυτό δεν μπορεί κανείς να μην του το πιστώσει.

13) Εσείς τι διαβάζετε, ποιοι σας εμπνέουν;

Διαβάζω κυρίως ψυχολογία και φιλοσοφία. Με εμπνέει ο Jordan Peterson, που συνιστώ στους αναγνώστες να αρχίσουν να τον παρακολουθούν, ενώ ιδιαίτερη εκτίμηση έχω και στο έργο του Ματθαίου Γιωσαφάτ, που απεβίωσε πρόσφατα.

14) Πως σας φαίνεται η στάση ζωής της Σάννα Μαρίν; Γλεντάει, πίνει, προκαλεί ενώ είναι πρωθυπουργός. Συμφωνείτε;

Ο κάθε άνθρωπος είναι οι επιλογές του. Δεν θα σας πω αν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί της. Θα σας πω μόνο πως αν ήμουν στη θέση της θα ήμουν πολύ πιο προσεκτική. Όταν είσαι πρωθυπουργός οφείλεις να προσέχεις τη δημόσια εικόνα σου και να μην δίνεις λαβές για σχολιασμό.

15) Μετανιώνετε για κάτι που είπατε ή γράψατε; Από ποιον θα θέλατε πχ να ζητήσετε συγνώμη;

Ως σήμερα δεν έχω μετανιώσει για κάτι που έγραψα. Το αντίθετο, είμαι περήφανη και υπερασπίζομαι κάθε ανάρτησή μου. Καταλαβαίνω φυσικά ότι μπορεί κάποιοι να διαφωνούν με μερικές απο τις απόψεις μου αλλά ποτέ δεν είχα πρόθεση να θίξω ή να προσβάλλω κάποιον. Δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία που φοβόμαστε να μιλήσουμε για τ’ αυτονόητα για να μη προσβληθούν ορισμένοι που ζουν σύμφωνα με τα κελεύσματα της πολιτικής ορθότητας. Πρεσβεύω την κοινή λογική και δεν θέλω να πολιτευτώ βαφτίζοντας τα ψάρι κρέας. Τέλος, συγγνώμη θα ζήταγα σίγουρα εάν είχα θίξει ή εάν είχα προσβάλει κάποιον. Από τη στιγμή όμως που δεν το έχω κάνει, γιατί να ζητήσω;