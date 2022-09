48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή στο Πάρκο Τρίτση: Με εκδηλώσεις, συναυλίες και ομιλία Κουτσούμπα - iefimerida.gr

Από τις 22 Σεπτεμβρίου στο πάρκο «Τρίτση» το 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή.

«Η νέα γενιά με το ΚΚΕ για "το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό" (Ν. Μπελογιάννης) - Σοσιαλισμός, η απάντηση τον 21ο αιώνα». Με αυτό το σύνθημα, εμπνευσμένο από τα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη, που φέτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από την εκτέλεσή του, το 48ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή «ταξιδεύει» σε όλη τη χώρα.

Οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ θα κορυφωθούν στις 22, 23 και 24 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, στον γνώριμο χώρο του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».

Το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος.

Τι περιλαμβάνει το φεστιβάλ του ΚΚΕ

Το αναλυτικό πρόγραμμα για το τριήμερο των εκδηλώσεων στην Αθήνα έχει ως εξής:

Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 // «'Ακουσε τη φωνή μου κι έλα…» - Αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλλη.

Ενορχήστρωση-επιμέλεια: Γιάννης Παπαζαχαριάκης

Συμμετέχουν: Βιολέτα Ίκαρη, Γιάννης Μπέζος

23.00 // Νατάσσα Μποφίλιου

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.00 // Αφιέρωμα στον Μανώλη Χιώτη

Ενορχήστρωση-επιμέλεια: Μανόλης Ανδρουλιδάκης

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Κανέλλος, Κώστας Μακεδόνας, Δήμητρα Σταθοπούλου

22.30 // Βαγγέλης Κορακάκης

23.30 // Γιώργος Μαργαρίτης

ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

19.30 // Συζήτηση στο στέκι νέων γυναικών: «Ερωτικές σχέσεις, συμβίωση, γάμος: Είναι ατομικά δικαιώματα;» - Θα μιλήσει η Ελένη Μπέλλου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

21.00 // Dog in the Fog

21.30 // High Hills

22.00 // Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης - Τσολιάς εν δε Τσόλια Μπαντ

23.00 // Υπεραστικοί

23.45 // Εισβολέας Full Band

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

19.30 // Συναυλία με μαθητικά συγκροτήματα: Before Twenty, Nada & Nesa, Nek & Josey

21.00 // Stand up comedy - Συμμετέχουν: Αλέξανδρος Μαλιάτσης Σάλας, Κώστας Κρύος, Χρήστος Πέτρου

21.45 // Stand up comedy - Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά: Στέλιος Ανατολίτης, Χρύσα Κατσαρίνη, Παναγιώτης Κούδας, Κωνσταντίνος Μπούρας-Μπαϊμάκος, Γιάννης Ρούσσος

23.00 // Μαρίνα Σάττι

ΣΚΗΝΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Τα Στέκια Πολιτισμού & Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ πάνε Φεστιβάλ:

21.00 // Θα παρουσιαστούν χοροί από όλο τον κόσμο. Μικρασιατικοί χοροί, Flamenco και Latin χοροί από τις ομάδες του Στεκιού Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ στην Αθήνα. Κρητικοί χοροί από το «Δια-Κρητικό» χορευτικό συγκρότημα του Νίκου Ζαντιώτη. Βαλκανικοί χοροί από χορευτική ομάδα. Flamenco από την ομάδα «Al Aire Libre». Αφρικανικοί χοροί από την ομάδα «Yeelen - Dance and Music from West Africa».

22.30 // Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη από το μουσικό σύνολο του «Τραβέρσο», του Πολιτιστικού Στεκιού της ΚΝΕ στον Πειραιά

23.00 // «Ένα χρόνο ζεις ειρήνη και τριάντα στη φωτιά» - Αφιέρωμα στα τραγούδια της Μικράς Ασίας από το Τμήμα Φωνητικής του Στεκιού Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ στην Αθήνα

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19.30 // Εκδήλωση: «Πόλεμος και ταξική σύγκρουση στην ελληνική λογοτεχνία «τα χρόνια της θύελλας (1940-1950)». Θα μιλήσει η Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ. Χαρακτηριστικά λογοτεχνικά αποσπάσματα θα παρουσιάσουν ηθοποιοί.

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 // «Φυσάει στα σταυροδρόμια του κόσμου»: Αφιέρωμα στο διεθνιστικό - αντιπολεμικό τραγούδι

Μουσική επιμέλεια - ενορχήστρωση: Θύμιος Παπαδόπουλος

Επιμέλεια κειμένων - αφήγηση: Διονύσης Τσακνής

Βίντεο: Σήφης Στάμου

Ερμηνεύουν: Ρίτα Αντωνοπούλου, Κώστας Θωμαΐδης, Πολυξένη Καράκογλου, Μίλτος Πασχαλίδης, Απόστολος Ρίζος, Μάκης Σεβίλογλου, Διονύσης Τσάκνης

23.00 // Μίλτος Πασχαλίδης - Φιλική συμμετοχή: Στέλιος Ρόκκος

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.00 // Κεντρική συζήτηση: «ΚΚΕ, για όλα αυτά που θα γίνουν ΜΕ εσένα»

Θα μιλήσουν: Θανάσης Παφίλης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος της ΚΕ για την εργατική-συνδικαλιστική δουλειά

Παρεμβάσεις θα γίνουν από συνδικαλιστές από χώρους δουλειάς και Πανεπιστήμια.

21.30 // «Σμυρναίικο Μινόρε» με τη Γλυκερία και την Dilek Koc. Συμμετέχει ο Παντελής Θαλασσινός.

23.00 // «Μουσικό Μπαχάρι» με τον Μάνο Κουτσαγγελίδη και τους Maqamάτηδες

00.00 // «Ταξίδι στην Ελλάδα» - Γλέντι με το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη. Στο τραγούδι ο Παναγιώτης Λάλεζας και η Λευκοθέα Φιλιππίδη

ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

21.30 // Stand up comedy με τον Χριστόφορο Ζαραλίκο

22.15 // «Κρουστωδία» ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

22.30 // Alcedo Folk Band

23.00 // Kadinelia

23.45 // Babo Koro

00.30 // Βουκολική Διαταραχή

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

19.30 // Εκδήλωση-συζήτηση με τη συμμετοχή μαθητών: «Είμαστε η γενιά που τα έχει ζήσει όλα;»

21.00 // Hip hop live - Συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης: Rhyme Riot, Raibo, Dason, Rebellion Connexion, Drugitiz, Φρανκ, Το Σφάλμα, Brak + Dj Millman, Ζωγράφος + Ghetto Rock, Λόγος απειλή, Lobo, Tiny Jackal

00.30 // Μιθριδάτης

ΣΚΗΝΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

21.00 // Πάνος Μπούσαλης - Αφιέρωμα στον δίσκο «Τα Αντιπολεμικά» του Λίνου Κόκοτου, που ερμήνευσε ο Νίκος Ξυλούρης - Θα παρευρεθεί ο Λίνος Κόκοτος.

22.00 // Alekos Vretos Mediterranean trio

23.00 // Μικρασιατικό γλέντι με τη γυναικεία ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής «Smyrna». Συμμετέχει η Ερωφίλη

ΣΤΕΚΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

19.00 // Θεατρική παράσταση «Το παραμύθι χωρίς όνομα», του Ιάκωβου Καμπανέλλη, από τη θεατρική ομάδα της ΚΝΕ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

20.30 // Μεγάλη πολιτική συγκέντρωση - Θα μιλήσει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, Νίκος Αμπατιέλος

21.30 // Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και την επέτειο γέννησής του.

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Ανδρέας Κατσιγιάννης

Ερμηνεύουν: Γιώργος Νταλάρας, Ασπασία Στρατηγού, Κώστας Τριανταφυλλίδης

Συμμετέχει η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου

23.00 // Βασίλης Παπακωνσταντίνου

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ

21.30 // Γιάννης Διονυσίου

22.30 // «Ο Γκάτσος που αγάπησα» - Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο.

Ερμηνεύουν: Μανώλης Μητσιάς, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

23.30 // Γλέντι με τον Νίκο Φάκαρο

ΣΚΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

21.30 // Φοίβος Δεληβοριάς

22.30 // «Ο διαχρονικός ήχος της αμφισβήτησης» - Αφιέρωμα στο ελληνικό rock.

Ενορχήστρωση - επιμέλεια: Θανάσης Χουλιαράς - KollektivA

Συμμετέχουν: KollektivA, Θοδωρής Βλαχάκης & Μιχάλης Σκαράκης (Magic de Spell), Στέλιος Μαγαλιός, Δημήτρης Μητσοτάκης (Ενδελέχεια), Λάκης Παπαδόπουλος, Στέλιος Σαλβαδόρ (Μωρά στη Φωτιά), Εύα Τσάχρα

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

19.00 // Μπάντα ΚΕΘΕΑ-Στροφή

21.00 // Stand up comedy με τον Κώστα Μαλιάτση Σάλας

22.30 // Κοινοί Θνητοί

23.30 // Stavento

ΣΚΗΝΗ ΝΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

21.30 // Παρουσιάσεις δίσκων: Mother of Million, Κώστας Βλαχούτσος, Γιάννης Ταυλάς, Δημήτρης Ψαρράς

Και τις τρεις μέρες στις κεντρικές εκδηλώσεις του 48ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή θα φιλοξενείται μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, καθώς και εικαστική έκθεση στο Στέκι Πολιτισμού με θέμα τον πόλεμο και τις συνέπειές του.

 Στον χώρο του Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» θα λειτουργήσει η Διεθνούπολη, που αποτελεί πλέον ετήσιο «σταθμό» για δεκάδες Κομμουνιστικές Νεολαίες και Αντιιμπεριαλιστικές Οργανώσεις από διάφορες χώρες του κόσμου. Εκπρόσωποι Οργανώσεων Νεολαίας από χώρες της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής και της Αφρικής για τρεις μέρες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να ανταλλάξουν πείρα από τους αγώνες που δίνουν στις χώρες τους, να προωθήσουν την ανάπτυξη και τον συντονισμό της κοινής τους πάλης. Ήδη, τη συμμετοχή τους έχουν επιβεβαιώσει περισσότερες από 30 Οργανώσεις Νεολαίας.

Οι εκδηλώσεις - συζητήσεις στον χώρο της Διεθνούπολης

Πέμπτη 22/9, 19:30

«Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία και η στάση των κομμουνιστών».

Θα μιλήσει ο Ελισαίος Βαγενάς, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπεύθυνος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ.

Θα γίνουν παρεμβάσεις από Κομμουνιστικές Οργανώσεις Νεολαίας από την Ουκρανία και τη Ρωσία.

Παρασκευή 23/9, 19:00

«Καζακστάν - Σρι Λάνκα: Η ταξική πάλη και οι λαϊκές εξεγέρσεις, κινητήρια δύναμη της κοινωνικής εξέλιξης και τον 21ο αιώνα».

Θα μιλήσει ο Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος, μέλος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρωβουλευτής.

Θα γίνουν παρεμβάσεις από κομμουνιστές από το Καζακστάν και τη Σρι Λάνκα.

Σάββατο 24/9, 19:00

«Η Κούβα δεν είναι μόνη της!»

Θα μιλήσουν ο πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα Αραμίς Φουέντε Ερντάντες και ο Νίκος Ζαχαρόπουλος, μέλος του Γραφείου του ΚΣ της ΚΝΕ.