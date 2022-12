Αυτά είναι τα χριστουγεννιάτικα μπαζάρ στην Αθήνα -Για γούρια, γλυκά, δώρα - iefimerida.gr

Είναι η εποχή των Χριστουγεννιάτικων αγορών, δώρα για τους αγαπημένους μας για τον εαυτό μας, σε χαμηλότερες τιμές και πολλές φορές για φιλανθρωπικό σκοπό.

Γουρια, γλυκίσματα, αντικείμενα τέχνης και γιατί όχι ρούχα από νέους σχεδιαστές, κόμικ και βινύλια.

Τα παρακάτω Χριστουγεννιάτικα μπαζάρ ανοίγουν για το κοινό με μουσικές και αχνιστό καφέ, με πολλά από τα έσοδα να πηγαίνουν στη φροντίδα συνανθρώπων μας.

Φιλανθρωπικά Bazaar

Χριστουγεννιάτικο Bazaar στην Πόρτα Ανοιχτή

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή σας προσκαλεί στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά που θα πραγματοποιηθεί στις 15 & 16 Δεκεμβρίου 2022, 10.00-18.00, στην Πόρτα Ανοιχτή στην Αργυρούπολη.

Θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από εορταστικά είδη και λιχουδιές από τα χέρια των παιδιών και των ενήλικων εξυπηρετούμενων, καθώς και άνθη, βιβλία, παιχνίδια και ό,τι άλλο επιθυμείτε.

Και φυσικά, θα είναι μία μέρα γεμάτη από μουσική, χορό και τραγούδια! Διεύθυνση: Μ. Γερουλάνου 117, Αργυρούπολη

Make-A-Wish

Bazaar του Make-A-Wish

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), στην προσπάθειά του να εκπληρώσει ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών και να χαρίσει ελπίδα και δύναμη στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη με την ασθένεια κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, διοργανώνει μπαζάρ με προϊόντα από το eshop του.

Τα μπαζάρ θα πραγματοποιηθούν στις παρακάτω ημερομηνίες και τοποθεσίες:

Εως Σάββατο 31/12 – Golden Hall (1ος όροφος) Παρασκευή 9/12 & Σάββατο 10/12 – The Pop Up Project @ Κηφισιά (Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας)

Δευτέρα 19/12 – ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ Αθήνα

Παρασκευή 16/12 έως Σάββατο 31/12 – River West

Σάββατο 17/12 & Κυριακή 18/12 – Shopping House Άλιμος

Κυριακή 18/12 – Pet City κατάστημα Τατοΐου (ΤατοΪου 161, Κηφισιά 145 64)

Δευτέρα 19/12 – Upper House Attica με την content creator Lia Barola (17:00 – 21:00)

Μπαζάρ από παιδιά για παιδιά

Xριστουγεννιάτικα bazaar για καλό σκοπό διοργανώνει η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη στους χώρους των σταθμών κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους έως και την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των ετήσιων δράσεων προσφοράς σε παιδιά που χρειάζονται στήριξη.

Τα bazaar περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές δημιουργίες που κατασκευάστηκαν από τα παιδιά των σταθμών και τις παιδαγωγούς. Τα έσοδα θα διατεθούν για να στηρίξουν τα 35 παιδιά του Ιδρύματος «Γεωργίου & Αικατερίνης Χατζηκώνστα» και τα παιδιά της Παιδόπολης «Αγ. Ανδρέας».

Μπαζάρ στη Φαιναρέτη

Η ΑμΚΕ Φαιναρέτη, έχοντας μακρόχρονη δραστηριοποίηση στη φροντίδα της ψυχικής υγείας της εγκύου, της νέας μητέρας και του νέου πατέρα, ανακοινώνει την έναρξη της καμπάνιας «Υποστηρίζοντας τους γονείς – Υποστηρίζουμε το παιδί», με στόχο την ευαισθητοποίηση για ένα μείζον ζήτημα δημόσιας υγείας: την αναγκαιότητα υποστήριξης και φροντίδας των νέων γονέων, την αναγκαιότητα φροντίδας και υποστήριξης αυτών που φέρνουν στον κόσμο και μεγαλώνουν τους ενήλικες των επόμενων γενεών.

10.00 – 17.00: Bazaar με χειροποίητα γούρια, σοκολατάκια, κούπες, κάρτες και χριστουγεννιάτικα στολίδια

12.00 - 14.00: Παιχνίδια, face painting και μπαλόνια για τα παιδιά

Πολλά κεράσματα, μουσική και είσοδος ελεύθερη! Διεύθυνση: Κοραή 2 & Ομήρου, Νέα Σμύρνη, 2ος όροφος

«Δρόμοι ζωής»

Oι Δρόμοι Ζωής δηλώνουν για μια ακόμη φορά ένα παρών και μια απόφαση για παρουσία και συνέχεια, για μικρά σταθερά βήματα σ’ ένα δρόμο συνεργασίας και φιλίας, ιχνηλατώντας το βίωμα της αγάπης και της χαράς

Ο αμιγώς εθελοντικός κι αυτόνομος χαρακτήρας των Δρόμων Ζωής υποστηρίζει μια ανοιχτή κοινωνία, αποδοχή και κατανόηση της διαφορετικότητας αλλά και προσιτή γνώση για τα παιδιά που ζουν στην ευρύτερη περιοχή του Γκαζιού, κάτω από ευαίσθητες κοινωνικά συνθήκες. Σκοπός της προσπάθειας να μπορούν κυρίως παιδιά, έφηβοι και γυναίκες, με αξιοπρέπεια και χωρίς φόβο, να προσπαθούν για το δικό τους δρόμο και την αξία τους. Το Bazaar μας θα γίνει φέτος 17 και 18 Δεκεμβρίου στο 87ο Δημοτικό Σχολείο, Ορφέως 58, Γκάζι

Οι μοναδικές πρωτότυπες χειροποίητες δημιουργίες μας σας περιμένουν για τα φετινά σας γιορτινά δώρα. Το παλαιοβιβλιοπωλείο μας για φανατικούς αναγνώστες, το μικρό “Μοναστηράκι” με ιδιαίτερα αντικείμενα από δεύτερο χέρι. Ελάτε με όρεξη, αφήστε να γευτούν τα μάτια και η καρδιά σας, τα εκατοντάδες χρωματιστά βαζάκια με γλυκά και αλμυρά. Αγνά υλικά και αντίστοιχες προθέσεις. Μουσικές και γέλια. Παράλληλες δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους. Κρατήστε χώρο στον ουρανίσκο σας για να δοκιμάσετε τις ασύγκριτες προσεγμένες γεύσεις του φημισμένου γκουρμέ μπουφέ μας.

Χριστουγεννιάτικες Αγορές για το «Χαμογελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προσκαλεί τους φίλους και υποστηρικτές του να επισκεφτούν τα Χριστουγεννιάτικα Βazaars, που διοργανώνει σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, σε μια προσπάθεια να αναδείξει το πολύτιμο μήνυμα των Χριστουγέννων: την αξία της Προσφοράς.

Οι φίλοι του Οργανισμού μπορούν να αποκτήσουν γούρια, στολίδια, παιχνίδια, είδη σπιτιού και γραφείου, καθώς και μία μεγάλη γκάμα από Χριστουγεννιάτικες χειροποίητες κατασκευές των εθελοντών του, μέσα από μια πλούσια, ανανεωμένη συλλογή με είδη που φέρουν το λογότυπο και τα εικαστικά του Οργανισμού.

Τα Χριστουγεννιάτικα Βazaars διοργανώνονται με σκοπό την ενίσχυση του Οργανισμού, των εξειδικευμένων και ολιστικών δράσεών του και τη στήριξη των παιδιών που μεγαλώνουν στα 14 Σπίτια του. Μόνο το Α’ εξάμηνο του 2022 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε, εξατομικευμένα και ολιστικά, 38.710 παιδιά και τις οικογένειές τους.

ΑΘΗΝΑ



● 15-16/12/22 Athens Metro Mall, Παρ. Λεωφ. Βουλιαγμένης 276, Αγ. Δημήτριος Αττικής, 9:00-21:00

● 17/12/22-20/12/22 Χαλάνδρι, Πλατεία Αγίου Νικολάου, 12:00-20:00

● 19-22/12/22 Περιστέρι, Εθνικής Αντιστάσεως 2, Περιστέρι 9:00-21:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

● 5-31/12/2022 Σπιτάκι στο κέντρο της Πόλης, Στον Πεζόδρομο Αγίας Σοφίας με Ερμού, Ώρες λειτουργίας καταστημάτων

● 12-29/12/22 One Salonica Outlet Mall, Κώττα Ρούλια 10, Θεσσαλονίκη, Καθ. 10:00-21:00, Σάβ. 10:00-20:00

● 17-30/12/2022 Mediterannean Cosmos, 11χλμ Θεσ/νίκης - Μουδανιών, Καθ. 10:00-21:00, Σάβ. 10:00-20:00

● 17/12/2022 «Χριστουγεννιάτικη Πλατεία» Δήμου Καλαμαριάς, Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, 10:00-14:00 & 17:30-20:30

● 20/12/2022 «Μαγεμένη Αυλή» Δήμου Παύλου Μελά, Βρεφονηπιακός Σταθμός «Ουράνιο Τόξο», Καραολή και Δημητρίου 12, Σταυρούπολη, 17:00-20:00

ΣΕΡΡΕΣ

● 16-18/12/2022 Σέρρες, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, Μεραρχίας -Κων. Καραμανλή, 10:00-15:00 & 17:30-21:00

ΞΑΝΘΗ

● 28-29/12/2022 Ξάνθη, Κεντρική πλατεία Ξάνθης, 8:30-14:00 & 17:30-21:00

ΛΑΡΙΣΑ

● 20-30/12/22 Πλατεία Ταχυδρομείου, Μπροστά από την Ιατρική σχολή, 20/12 18:00-21:00, Καθ. 10:00-14:00 και 18:00-21:00, Σαβ/κύριακο 10:00-14:00

ΒΟΛΟΣ

● 14-19/12/22 Βόλος, Μπροστά από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, 14/12 18:00-21:00, 15-19/12 10:00-14:00 και 18:00-21:00

ΧΑΛΚΙΔΑ

● 19-22/12/22 Χαλκίδα, Κεντρική Πατεία Ιστιαίας, 19-20/12 17:00-21:00, 21-22/12 10:00-14:00 και 17:00-21:00

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

● 17 /12/2022 & 19-24/12/2022 Κόρινθος, Πεζόδρομος Κολοκοτρώνη & Πυλαρινού (έμπροσθεν Δημοτ. Πινακοθήκης), 17/12 11:00-16:00, 19-23/12 10:00-19:00, 24/12 10:00-18:00

ΠΑΤΡΑ

● 16-22/12/2022 Πάτρα, Πλατεία Γεωργίου, Ώρες λειτουργίας καταστημάτων

ΑΙΓΙΟ

● 14-18/12/2022 Αίγιο, Στο πάρκο των Χριστουγέννων των Υψηλών Αλωνιών, 14/12 18:00-22:00, 15-16/12 16:00-22:00, 17-18/12 10:00-21:00

ΠΥΡΓΟΣ

● 15-21/12/22 Πύργος, Στο Φουαγιέ Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, 10:00-14:00 και 17:00-21:00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

● 19- 22/12/22 Καλαμάτα, Κεντρική πλατεία Καλαμάτας, 10:00-14:00 και 17:00-21:00

ΣΠΑΡΤΗ

● 15- 17/12/22 Σπάρτη, Κεντρική πλατεία Σπάρτης, 10:00-14:00 και 17:00-21:01

ΚΡΗΤΗ

● 16-17/12/22 Άγιος Νικόλαος, Κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου, 11:00-19:00

● 21/12/2022 Ιεράπετρα, Κεντρική πλατεία Ιεράπετρας, 11:00-19:00

● 22-23/12/22 Σητεία, Κεντρική Πλατεία Σητείας, 11:00-19:00

● 23/12/22 Χερσόνησος, Junior Academy Χερρονάσιος Σχολή «Ανδρέας Γιαννόπουλος», 11:00-16:00

● 09/12/ - 07/01/23 Ηράκλειο, Οδός Δικαιοσύνης έξω από τα Δικαστήρια Ηρακλείου, 9/12-19/12 11:00-21:00, 19/12-7/1 11:00-21:30

● 14/12/22 Γάζι, Έξω από το Δημαρχείο Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη, 19:00-22:00

● 24/12/2022 Μοίρες, Έξω από το Δημαρχείο Μοιρών 25ης Μαρτίου, 197-211, 09:00-14:00

● 19-24/12/22 Ρέθυμνο, Πλατεία Μικρασιατών, Καθ. 9:00-14:00 & 18:00-21:00, Σάββατο 10:00-15:00

ΚΕΡΚΥΡΑ

● 20/12/2022 & 27/12/2022 Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, Πλατεία Δημαρχείου στην Αχαράβη, 11:00-18:00

● 23/12/2022 Δήμος Νότιας Κέρκυρας, Πετριτή Κέρκυρας, 11:00-18:00

ΛΕΥΚΑΔΑ

● 18/12/2022 Καρυά Λευκάδας, Μoυσικοφιλολογικός Όμιλος Καρυάς «Ο ΑΠΟΛΛΩΝ», 10:00-15:00

ΛΕΣΒΟΣ

● 10-11/12/2022 Χριστούγεννα στο "Παλατάκι", Θερμή Λέσβου, 16:00

● 15-16/12/2022 1ο ΕΠΑΛ Μυτιλήνης, Σ. Μυριβήλη 108, 16:00-20:00

● 18/12/2022 Εκδήλωση Santa Run, Αγιάσος Λέσβου, 11:30

● 18/12/2022 Χριστουγεννιάτικη γιορτή των Ξωτικών του Μολύβου, Μόλυβος Λέσβου, 16:00

● 19-20 /12/2022 "Σπιτάκι του Αη Βασίλη", Πάρκο Βασιλειάδη, Καλλονή, Λέσβου 10:00-13:00 & 17:00-21:00

● 26-31/12/2022 Χριστουγεννιάτικο Χωριό Μυτιλήνης, Προαύλιο Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης, 11:00-21:00

Εορταστικά Bazaar με βιβλία, ρούχα, κόμικ

Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Εκδόσεις από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο

Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο διοργανώνει εορταστικό bazaar έως την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου

Παλαιές και νέες εκδόσεις της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος - Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, λευκώματα, μελέτες, κατάλογοι εκθέσεων κ.ά., θα είναι διαθέσιμα σε προσφορά 30% και 50%. Ανάλογες προσφορές θα ισχύουν και σε επιλεγμένα είδη του πωλητηρίου (κοσμήματα, είδη σπιτιού και γραφείου).

Ωράριο λειτουργίας:

13-16 Δεκεμβρίου: 09:00-16:00

17 Δεκεμβρίου: 10:00-16:00

18 Δεκεμβρίου: 10:00-18:00

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για αγορές από το φυσικό κατάστημα (Μέγαρο Παλαιάς Βουλής, Σταδίου 13, Πλατεία Κολοκοτρώνη) και όχι για παραγγελίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα του Μουσείου: https://nhmuseum-shop.gr

Christmas sHOp.sHOp.sHOp

To Christmas sHOp.sHOp.sHOp επιστρέφει! Την Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου και για 7η φορά μετά από δύο χρόνια αναγκαστικής παύσης, το πολυθεματικό bazaar Christmas sHOp.sHOp.sHOp είναι έτοιμο να

υποδεχτεί το κοινό του, αυτήν τη φορά στην αίθουσα Horizon του Divani Caravel Athens, για να προσφέρει σε όλους μία ολόκληρη, μέρα γιορτής και χαράς με Χριστουγεννιάτικη διάθεση.



Στο 7 ο Christmas sHOp.sHOp.sHOp συμμετέχουν 22 αγαπημένα ελληνικά brands που παρουσιάζουν τις πλέον ιδανικές λύσεις Χριστουγεννιάτικων δώρων για όλους και όχι μόνο από τις από τις χειμερινές συλλογές τους. Οι GALLEROIA, MARY STASINOU και ΤHE TWINS θα παρουσιάσουν στους επισκέπτες του Christmas sHOp.sHOp.sHOp τις νέες χειμερινές σειρές

γυναικείων ρούχων και αξεσουάρ τους. Το ελληνικό χειροποίητο κόσμημα θα εκπροσωπείται από DOTS, FILIPPOU VIOLETA, GOUPI JWLS, TREASURE BOX BY ANITA, ενώ οι BASIΛEIA, LOMER και SEE MY BAG θα παρουσιάσουν τις χειμερινές τάσεις σε τσάντες.

Πρωτότυπες ιδέες για διακόσμηση, στολισμούς και γούρια θα είναι στη διάθεση των επισκεπτών από τις ELEFTHERIART, PINK LEMONADE, PROS:KALO, ενώ μεγάλη ποικιλία προϊόντων ομορφιάς θα παρουσιάσουν οι AMELIE HANDMADE BEAUTY και ONE BEAUTY. Μια πρωτότυπη πρόταση δώρου θα έχουν για όλους οι THE HEALTHY PLAN και WIGGLE STEPS και ιδιαίτερες προτάσεις για το παιδί η liTTLE Pea. Τέλος, οι γευστικές δημιουργίες των PANDROSIA και VICTORIANS θα ικανοποιήσουν εκείνους που αναζητούν τη γεύση ακόμα και στο δώρο!

Γιορτινές προσφορές στο βιβλιοπωλείο της Ραχήλ

Οι Εκδόσεις Καπόν σας προσκαλούν στο καθιερωμένο τους Bazaar για ένα εορταστικό τριήμερο, με τίτλους σε ξεχωριστές τιμές. Bρείτε τα βιβλία τους µε έκπτωση έως 7Ο%, διαδικτυακά στο www.kaponeditions.gr και στο βιβλιοπωλείο της Ραχήλ, Πλουτάρχου 22, Κολωνάκι, την Παρασκευή 16/12, 9 π.μ. – 8 μ.μ., το Σάββατο 17/12, 10 π.μ. – 5 μ.μ.

Μπαζάρ με κόμικ στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 9.30 το βράδυ, χιλιάδες comics για όλα τα γούστα περιμένουν τους λάτρεις του είδους, από απλούς αναγνώστες που αναζητούν νέα ενδιαφέροντα αναγνώσματα, μέχρι φανατικούς συλλέκτες που ψάχνουν μανιωδώς για τη συλλογή τους, στον υπέροχο χώρο της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης, στο Christmas Bazaar που διοργανώνει το Comicdom.

Παζάρι Βινυλίων απο το An Club

Το αγαπημένο Παζάρι Δίσκων της πόλης ζωντανεύει και πάλι την τελευταία Κυριακή πριν τα Χριστούγεννα στο καθιερωμένο του εδώ και 18 χρόνια, γιορτινό ραντεβού!

Στους συμμετέχοντες θα περιλαμβάνονται τόσο γνωστά δισκοπωλεία & record labels, όσο και ιδιώτες, που θα ‘‘απλώσουν’’ μπροστά σου βινύλια και cd από όλα τα μουσικά ρεύματα, όπως rock, pop, soul, heavy, stoner, punk, hip-hop, 60’s, 70’s, 80’s, surf και garage.

Το πιο αγαπημένο Παζάρι Δίσκων της πόλης, σου δίνει το καθιερωμένο του ραντεβού, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, σε ένα εορταστικό mood, για τους λάτρεις των βινυλίων, όπου θα ακούσεις υπέροχες μουσικές, θα συναντήσεις φίλους και θα ανακαλύψεις πολύτιμους θησαυρούς για την δισκοθήκη σου!

Το ψαχούλεμα των δίσκων θα συνοδεύσουν υπέροχες μουσικές από special dj sets! Ζεστός καφές και δροσερή μπύρα θα ρέουν άφθονα και θα προσφέρονται με το εισιτήριο της εισόδου. Κυριακή 18 Δεκεμβρίου, η είσοδος στο κοινό θα επιτραπεί, από τις 11:00 έως τις 21:00. Τιμή εισιτηρίου 3 ευρώ με μπύρα ή καφέ.

Στη Θεσσαλονικη

Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ στον «Μύλο»

Η INNACT NGO συνεχίζει το φιλανθρωπικό της έργο, αυτή τη φορά έχοντας επίκεντρο τα παιδιά!

Έτσι, σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Χωριό Φιλύρου, διοργανώνει Χριστουγεννιάτικο Bazaar το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου και ώρες 11:00 έως 14:00, στις εγκαταστάσεις του Betsson Foundation στον Μύλο

(Γεωργ. Ανδρέα 56, Θεσσαλονίκη).

Για 4 ώρες γεμάτες μουσική, χορό, χαμόγελα, γλυκίσματα, χειροποίητες κατασκευές και άλλες πολλές εκπλήξεις!

Σκοπός του Bazaar είναι να στηρίξουμε όλοι μαζί εμπράκτως και να διευκολύνουμε τη ζωή δεκάδων παιδιών που διαμένουν στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Παιδικού Χωριού, σε ένα εορταστικό κλίμα στήριξης και αλληλεγγύης.