O pastry chef Χρήστος Βέργαδος έφτιαξε φορέματα από σταφίδες, ζελέ και ποπ κορν -Μοναδικό σόου [εικόνες] - iefimerida.gr

Ο pastry chef Χρήστος Βέργαδος καταπιάνεται με υλικά που γνωρίζει καλά και δημιουργεί, πέρα από τούρτες, φορέματα από σταφίδες, κουφετάκια, φύλλα βάφλας και δαχτυλίδια μακαρόν.

Ο ζαχαροπλάστης δημιούργησε το μοναδικό αυτό σόου στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου με τίτλο «Γλυκά παντρέματα...» από τις εκδόσεις ΔΙΟΠΤΡΑ.

Ενας pastry chef ...σχεδιαστής μόδας

Στο νέο του βιβλίο ο σεφ «παντρεύει» τα brownies με τα cookies, την κρέμα flan με το κέικ σοκολάτας και συνδυάζει πολλές άλλες συνταγές. Παρουσιάζει δημιουργικά 150 αγαπημένες συνταγές, δημιουργώντας 50 νέους συνδυασμούς που θα καταπλήξουν. Η φιλοσοφία του βιβλίου είναι ο αναγνώστης, αντλώντας πληροφορίες και έμπνευση από τις συνταγές, να προχωρήσει στα δικά του «παντρέματα» και να εντυπωσιάσει γνωστούς και φίλους. Το βιβλίο αυτό είναι ένας μοναδικός οδηγός για να ανανεώσουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα γλυκά και τη ζαχαροπλαστική.

Το σόου πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη και οι δημιουργίες του pastry chef ήταν σκέτος πειρασμός. Δείτε εικόνες από το σόου

Την επίδειξη με τα γλυκά-ρούχα άνοιξε η Ματίνα Νικολάου με μια δημιουργία εμπνευσμένη από τη μαργαρίτα κατασκευασμένη από marshmallows

Ενα φόρεμα από marshmallows

Ένα από τα πιο απαιτητικά ρούχα, κατασκευασμένο από περίπου 30.000 ξανθές σταφίδες, παρουσίασε η Άννα Ζηρδέλη

30.000 ξανθές σταφίδες σε ένα φορεμα

Ο pastry chef έφτιαξε το φόρεμα της Ελισάβετ Σπανού, το οποίο ήταν γεμάτο με σουδάκια βουτηγμένα σε σοκολάτα, σαν προφοτερόλ

Ενα φόρεμα από σου

H Αποστολία Ζώη με ένα ρομαντικό φόρεμα και καπέλο από ποπκόρν

Αποστολία Ζώη απογείωσε ένα ρομαντικό φόρεμα από ποπκόρν

Ένα ρομαντικό σύνολο από ροζ ζελεδάκια

Την επίδειξη έκλεισε η Ελένη Βουλγαράκη με ένα παραμυθένιο νυφικό με πρωταγωνιστικό υλικό τα φύλλα βάφλας.

Ελένη Βουλγαράκη με φύλλα βάφλας

Ποιος είναι ο pastry chef Χρήστος Βέργαδος

Ο Χρήστος Βέργαδος γεννήθηκε στη Σπάρτη. Μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στη ζάχαρη, καθώς οι γονείς του διατηρούσαν εκεί για πολλά χρόνια ζαχαροπλαστείο.

Σπούδασε σε ιδιωτική σχολή και διακρίθηκε σε αρκετούς διαγωνισµούς. Συνέχισε τις σπουδές του στη Γαλλία στο ENSP (École Nationale Supérieure de la Pâtisserie), υπό τη διεύθυνση των δύο κορυφαίων chef ζαχαροπλαστικής Y. Thuries και A. Ducasse. Στη συνέχεια παρακολούθησε σεµινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό µε θέµα τις τεχνικές ζάχαρης, καραµέλας, σοκολάτας, γαμήλιας τούρτας κ.ά. Αξιοποιώντας την ειδίκευσή του στις τεχνικές αυτές, άρχισε σταδιακά να δηµιουργεί και τα πρώτα κοµµάτια εικαστικής ζαχαροπλαστικής.

Τον Φεβρουάριο του 2009 παρουσίασε στην έκθεση αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής ΑΡΤΟΖΑ το Sweet Fashion by C. Vergados, την πρώτη ολοκληρωµένη επίδειξη µόδας µε ρούχα και αξεσουάρ κατασκευασµένα από υλικά ζαχαροπλαστικής. Ακολούθησε το Sweet Fashion 2 by C. Vergados τον Φεβρουάριο του 2011, το οποίο κέρδισε τις εντυπώσεις µέσα από την προβολή του σε πολλές τηλεοπτικές εκποµπές. Αξίζει να αναφερθεί ότι δουλειά του παρουσιάστηκε και στο κρατικό κανάλι της Γαλλίας TF2. Στη συνέχεια, ακολουθεί µια συνεργασία παρουσίασης συνταγών για γλυκά στις δηµοφιλέστερες τηλεοπτικές εκποµπές.

Το 2012 ανέλαβε pastry chef στο βραβευµένο µε ένα αστέρι Michelin εστιατόριο του François Gagnaire στη νότια Γαλλία και το 2013 το Sweet Fashion by C. Vergados ταξίδεψε στο Μόντρεαλ του Καναδά, κερδίζοντας για ακόµα µία φορά τις εντυπώσεις.

Είναι pastry chef και δηµιουργός του µενού γλυκών κορυφαίων εστιατορίων σε Ελλάδα και εξωτερικό και τεχνικός σύµβουλος ζαχαροπλαστικής µεγάλης εταιρείας γρήγορου φαγητού. Τον Δεκέμβριο του 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο Σχολείο ζαχαροπλαστικής, το οποίο δεν άργησε να γίνει best seller και να κερδίσει το βραβείο αναγνωστών στην κατηγορία «Ευ ζην». Τον Νοέμβριο του 2019 κυκλοφόρησε το δεύτερό του βιβλίο με τίτλο Γλυκά χωρίς…, ακόμα ένα best seller, που απέσπασε το Gourmand World Cookbook Award. Διδάσκει ζαχαροπλαστική

Photocredit : Ναστάζια Αράπογλου

