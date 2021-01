Νέα χρονιά, νέα κουζίνα -Κάνε το κουίζ και δες τι να παραγγείλεις, delivered by efood

To 2021 ξεκίνησε και κάποιες αγαπημένες συνήθειες έμειναν, όπως το να δοκιμάζουμε υπέροχα πιάτα από μαγαζιά της Αθήνας delivered by efood.

Αν και εσύ είσαι μπερδεμένος και δεν ξέρεις ακόμη τι και κυρίως από που να παραγγείλεις, το παρακάτω κουίζ θα σου δείξει το δρόμο για το πιάτο που πρέπει να παραγγείλεις από το αγαπημένο σου εστιατόριο και να το απολαύσεις στην άνεση του σπιτιού σου, delivered by efood

Εχεις μόλις επιστρέψει από τη δουλειά και έχεις όρεξη για

Ενα υπέροχο σνακ για ατελείωτο bingewatcing. [Dos Hermanos]

Να πιεις έναν χυμό και να τσιμπήσεις κάτι ενώ μιλάς με την παρέα στα social. [Estrella]

Ενα ωραίο γεύμα με τον σύζυγο/σύντροφο, αυστηρά για δύο. [Cookoo by cookoovaya]

Κάτι ελαφρύ και υγιεινό γιατί μετά έχει και γυμναστική. [Ekiben]

Να απολαύσεις ένα ωραίο πιάτο ενώ χαλαρώνεις με ένα βιβλίο στον καναπέ. [Zurbaran]

Αν μπορούσες να ταξιδέψεις, αύριο θα έφευγες για:

Ρώμη [Zurbaran

Μεξικό! [Dos Hermanos]

Νέα Υόρκη σίγουρα [Estrella]

Λονδίνο [Ekiben]

Βιέννη [Cookoo by cookoovaya]

Τι βλέπεις αυτή την περίοδο στο Netflix;

Cobra Kai [Estrella]

Vikings [Ekiben]

Bridgerton [Zurbaran]

Chilling Adventures [Dos Hermanos]

The Queen's Gambit [Cookoo by cookoovaya]

Η αγαπημένη σου ταινία της τελευταίας δεκαετίας

Roma [Estrella]

Blade Runner [Dos Hermanos]

Moonlight [Ekiben]

The Revenant [Cookoo by cookoovaya]

The Grand Budapest Hotel [Zurbaran]

Αναλόγως με τις απαντήσεις σου ξέρεις από πού θα παραγγείλεις απόψε για φαγητό στο σπίτι delivered by efood.

Η γοητεία του κλασικού Zurbaran έρχεται σπίτι σας και στο κομμάτι του φαγητού delivered by efood.

Με ένα μενού που περιλαμβάνει επιρροές από τις κουζίνες όλου του κόσμου, το Zurbaran είναι η κατάλληλη επιλογή για τώρα που μας έχουν λείψει τα ταξίδια αφού το Zurbaran με τις δημιουργικές του γεύσεις που θα σας ταξιδέψει.

Ταρτάρ τόνου, μπέργκερ με black angus ή μπούτι πάπιας confit θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό τραπέζι.

Για τον πρώτο καφέ της ημέρας, ένα γευστικό brunch ή ένα χορταστικό γεύμα και τέλος, ένα γλυκό και ρόφημα, η απάντηση είναι το Estrella, delivered by efood, που έχει μια φιλοσοφία που δεν αντιγράφει και δεν αντιγράφεται εύκολα.

Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε την περιγραφή με αναφορά στον «πρωταγωνιστή»: μπουγατσάν με κρέμα μπουγάτσας και κανέλα!

Ξεχωριστό είναι επίσης το το bagel burger ενώ λαχταριστή επιλογή και αυτή με το τριπλό bacon, το αβγό, το τυρί cheddar και το βούτυρο μαύρης τρούφας. Oι burger lovers μπορούν να αφεθούν στην γευστική γοητεία ενός γενναίου loaded cheeseburger με μοσχαρίσιο μπιφτέκι, onion rings, μπέικον, ντομάτα, spicy mayo και τριπλό gouda λιωμένο στο μαντέμι.



Από το 1992 έχει ξεκινήσει η διαδρομή του εστιατoρίου Dos Hermanos στην οδό Κυριαζή 24 στην Κηφισιά.

Και μπορεί να μας έχουν λείψει οι παραδοσιακές μεξικάνικες γιορτές που αναβιώνει κατά καιρούς το Dos Hermanos καθώς και η φανταστική αυλή του, όμως το αγαπημένο εστιατόριο, φέρνει τις πικάντικές γεύσεις και τα μεθυστικά κοκτέιλ στο σπίτι σας, delivered by efood.

Σαλάτα κάκτος, mexican pineapple, ζουμερά enchiladas, χειροποίητα burritos, μοναδικά daiquiri και μαργαρίτες είναι κάποιες μόνο επιλογές που επιβάλλεται να κάνετε delivery γιατί στο Dos Hermanos η αληθινή μεξικάνικη κουζίνα είναι φτιαγμένη σαν το λαό της, με αντιθέσεις, προσμίξεις και γεμάτη παραδόσεις.

To Birdman, του Αρη Βεζενέ ξεκίνησε την υπηρεσία delivery υπό το όνομα «Ekiben by Birdman» όπου αγαπημένα και γνωστά πιάτα του Birdman, εμπνευσμεύνα από τα bento boxes των σιδηροδρομικών σταθμών της Ιαπωνίας, έρχονται στην πόρτα σας, delivered by efood.

Κι αν αναρωτιέστε τι μπορεί να σημαίνει «Ekiben», να πούμε πως έτσι λέγεται ένα συγκεκριμένο είδος bento box (πακέτο με ατομικό γεύμα) που πουλιέται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ιαπωνίας.

«Eki» σημαίνει σταθμός και το «ben» είναι σύντμηση της λέξης bento. Και κάπως έτσι εγένετο το Ekiben, τα οποία έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή την δεκαετία του 80, όταν οι περισσότεροι ταξίδευαν με τρένο και ένα γεύμα κατά το ταξίδι ήταν απαραίτητο. Τότε διάφοροι σιδηροδρομικοί σταθμοί έγιναν γνωστοί για τα λαχταριστά ekiben τους, τα οποία τώρα μπορείτε κι εσείς να γευτείτε σπίτι σας μέσω του efood.



Το Cookoo by Cookoovaya είναι ένα μενού που ανθολογεί τις εμβηματικότερες σπεσιαλιτέ της αγαπημένης Cookoovaya, όπως για παράδειγμα την χορτόπιτα, τα κεφτεδάκια μαύρου χοίρου ή το διάφραγμα στη σχάρα, ενώ το έχουν εμπλουτίσει με Bread n’ Fish, μια νέα κατηγορία με υψηλού επιπέδου ψαροφαγικά sandwiches την οποία σφραγίζει ο εξαιρετικός σεφ Περικλής Κοσκινάς.

Βάζει μάλιστα στο παιχνίδι και ταπεινούς ιχθύες, όπως στο Jack and Smoke με ψωμί schiacciata με φιλέτο από κοκκάλι στα κάρβουνα, μπέικον μαύρου χοίρου, αγγούρι, ντομάτα, ραπανάκι και barbeque sauce ή στο Club που πρωταγωνιστούν φιλετάκια λούτσου με σύγκλινο Οικονομάκου, jalapeño τουρσί και spicy mayo.

Οι ρέποντες προς τις γλυκιές απολαύσεις αφήστε οπωσδήποτε χώρο για την φανταστική τάρτα αχλαδιού με καραμέλα βουτύρου και παγωτό βανίλια, η οποία καταφτάνει σε άψογη κατάσταση και θερμοκρασία. Όλα αυτά μέχρι τη πόρτα του σπιτιού σας, delivered by efood.