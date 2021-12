Mexha: Αυτό το εστιατόριο στο Μαρούσι θα σας μυήσει στην μεξικάνικη κουζίνα με φρέσκα και νόστιμα υλικά | ΠΟΛΗ | iefimerida.gr

Το εστιατόριο Mexha έχει στήσει το δικό του πολύχρωμο σύμπαν στη γειτονιά του Αμαρουσίου. Συνεχίζει και κατά την περίοδο των γιορτών να παρουσιάζει πιάτα εμπνευσμένα από το Μεξικό με κορυφαίες πρώτες ύλες.

Αν αναρωτιέστε ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάνουν κάποια μεξικάνικα εστιατόρια να ξεχωρίσουν ανάμεσα στα εκατοντάδες άλλα της ίδιας κουζίνας που υπάρχουν στην πόλη, η απάντηση καθόλου σύνθετη δεν είναι. Καταρχάς, θέλει καλή πρώτη ύλη, δεύτερον, πρέπει αυτά τα υλικά να περάσουν από το χέρι ενός σεφ που να τα σέβεται και τρίτον πρέπει το ίδιο το εστιατόριο να αγαπάει το είδος της κουζίνας που υπηρετεί.

Και το Mexha καταφέρνει να μεταφέρει αυτήν ακριβώς την αίσθηση σε όποιον το επισκέπτεται. Ξεκίνησε ως μια ιδέα μεταξύ μιας παρέας φίλων και μιας μεγάλης αγάπης στην μεξικάνικη κουζίνα. Η Αγγελική, ο Χάρης και η Αφροδίτη είχαν ως όνειρο να δημιουργήσουν ένα μοναδικό μεξικάνικο εστιατόριο και τα κατάφεραν στην ετερόκλητη «γειτονιά» της Αγίου Κωνσταντίνου. Λίγο πιο μακριά από το πολύβουο κέντρο του Αμαρουσίου, το Mexha εξασφαλίζει την ησυχία που χρειάζεστε για να απολαύσετε το γεύμα σας μετά τη δουλειά, αφού σε αυτήν την περιοχή είναι πολλά τα γραφεία.

Πίσω από τη διακόσμηση βρίσκονται οι ίδιοι που με το προσωπικό τους γούστο έστησαν ένα μαγαζί με urban chic στοιχεία, ώστε να παρασύρονται οι καλεσμένοι σε έναν ιδιαίτερο κόσμο. Μωβ αποχρώσεις στους τοίχους, έντονο πράσινο στοιχείο, ιδιαίτερα φωτιστικά και ινσταγραμικά quotes, όπως το «Τequila may not be the answer, but it's worth a shot», όλα στο Mexha έχουν έναν και μοναδικό σκοπό: να περάσετε καλά, τρώγοντας έναν συνδυασμό μεσογειακής και μεξικάνικης κουζίνας, που δεν θα σας «βαρύνει», ακόμα και αν παραγγείλετε περισσότερα πιάτα από όσα αντέχετε.

Η διακόσμηση είναι εντυπωσιακή και η φιλοξενία ζεστή!





Ενδεχομένως εκεί βρίσκεται και το μυστικό επιτυχίας του Mexha. Αλλωστε ο Χάρης Βέντης, που υπογράφει το μενού επηρεασμένος από τις σπουδές του στην ιατρική, είναι πιστός στη μαγειρική του προσέγγιση και γι' αυτό δημιουργεί πιάτα που δεν έχουν ίχνος από ζωικά λίπη, συντηρητικά, κατεψυγμένα προϊόντα, έτοιμες σάλτσες ή οτιδήποτε άλλο βαραίνει το στομάχι.

Από την ανοιχτή λοιπόν κουζίνα βγαίνουν καλοφτιαγμένα ορεκτικά όπως το ψητό καλαμπόκι σε κρούστα μπαχαρικών και sour cream, λάιμ και μυρωδικά , τα τραγανά nachos με chili con carne ή ολόφρεσκο chorizo (φτιάχνεται καθημερινά εδώ και πριν ψηθεί, μαρινάρεται για 24 ώρες σε πάστα achiote), κόκκινα φασόλια, pico de gallo, sour cream, guacamole και salsa queso, η καλύτερη σάλτσα γουακαμόλε που έχετε φάει ποτέ με ώριμα ολόφρέσκα αβοκάντο καθώς και το must chimichanga με παναρισμένο κοτόπουλο ή μοσχάρι.

Εφόδια του σεφ είναι τα ποιοτικά υλικά και ο σεβασμός στην πρώτη ύλη.

H σαλάτα με το φρέσκο χειροποίητο chorizo, σε τραγανό iceberg, πράσινη και κόκκινη λόλα, καλαμπόκι, peanuts, cheddar και ψητές πιπεριές, είναι καλοφτιαγμένη, δροσερή, με ισορροπία στα υλικά και τρώγεται πολύ ευχάριστα.

Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον εδώ είναι τα κυρίως πιάτα όλα σερβιρισμένα με χειροποίητες σάλτσες, πληθωρικές μερίδες και ελαφριά γεύση. Από την αυθεντική roja με ντομάτα και φρέσκο κόλιανδρο ή τη dulcita με πιπεριές morita και pasilla ως την ψαγμένη chimexa, ένα mexican pesto με λάιμ, jalapeno και φρέσκο κόλιανδρο, ή τη bruja, με καβουρδισμένο ηλιόσπορο, λάιμ και habanero chili, όλες συμπληρώνουν ιδανικά τα burritos, τις quesadillas και τα tacos με χειροποίητες τορτίγιες καλαμποκιού. Φυσικά όλα συνοδεύνται με κοτόπουλο, μοσχάρι, χειροποίητο chorizo, chilli con carne ακόμη και vegan chili για τους εναλλακτικούς.

Στο Mexha βέβαια δεν γίνεται να πάτε και να μην τσουγκρίσετε τα ποτήρια. Με μαργαρίτες, αν είστε κλασικοί ή με signature cocktails όπως το Suave ή τη Frida 's Margarita που δημιουργεί ο Νίκος Δεληβοριάς σε ένα tropic και urban περιβάλλον.

Το ανοιχτό μπαρ του Mexha.

Δεν γίνεται όμως να κλείσουμε και να μην αναφέρουμε το χριστουγεννιάτικο μενού του ετοιμάζει το Mexha για τις γιορτές με γεύσεις γνώριμες, μεταξύ των οποίων γουακαμόλε, τσιμιτσάνγκα, chicken fajitas και barbacoa beef quesadilla.

Χριστούγεννα στο Mexha!

Το Mexha αναλαμβάνει να σας μυήσει στην μεξικάνικη κουζίνα με τον καλύτερο τρόπο...χωρίς να σας «βαρύνει». Θα φύγετε με τις καλύτερες εντυπώσεις και θα ανυπομονείτε να επιστρέψετε.

Πού: Mexha, Μαρούσι, Αγίου Κωνσταντίνου 56, τηλέφωνο: 2160017188