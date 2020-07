Meet Market από σήμερα στην Τεχνόπολη -Τσάντες, σαγιονάρες, κοσμήματα, καλλυντικά, όλα χειροποίητα

Το καθιερωμένο Meet Market στους χώρους της Τεχνόπολης αποτελεί ένα ξεχωριστό shopping meeting στο κέντρο της πόλης.

Η Τεχνόπολη ανοίγει ξανά τις πόρτες της με πρώτιστη μέριμνα την ασφάλεια των επισκεπτών. Αυτο το καλοκαίρι θα δούμε συναυλίες με αγαπημένους καλλιτέχνες, ενώ δεν θα λείψουν εκδηλώσεις και ξεναγήσεις.

Μια αγορά στην αυλή της Τεχνόπολης

«Θα μας βρείτε ευάερους και ευήλιους, απλωμένους σε όλη την Τεχνόπολη, αυστηρά και μόνο στους εξωτερικούς χώρους με μια γκάμα μοναδικών προϊόντων από ανεξάρτητες μικρές και μεσαίες τοπικές επιχειρήσεις καλλιτεχνών, σχεδιαστών και παραγωγών.

Η στήριξη μιας μικρής επιχείρησης, αποτελεί ένα βήμα μεγαλύτερης αλλαγής. Και αν όχι τώρα, τότε πότε; Ψάξτε μας. Θα είμαστε αυτοί με τις μάσκες και ανυπομονούμε να συναντηθούμε ξανά» αναφερει η ομάδα του Meet Market.

Κοσμήματα για το καλοκαίρι

Το Meet Market είναι μία αφορμή για βόλτα, χάζι και ψώνια. Είναι μια γιορτή καινοτομίας και πρωτοπορίας. Μία νομαδική αγορά από τοπικά προϊόντα, φρέσκιες ιδέες, φιλικό κοινό και συμμετέχοντες. Ένα οπτικο-ακουστικό παζλ από χειροποίητα ρούχα ανεξάρτητων σχεδιαστών, αξεσουάρ, αντικείμενα τέχνης, βιολογικά προϊόντα, είδη σπιτιού, νόστιμες λιχουδιές, συλλεκτικά vintage & retro προϊόντα, βινύλια, διαδραστικά παιχνίδια, δώρα, DJ sets και θετική ενέργεια.

Τι θα βρούμε στο Meet Market της Τεχνόπολης

Hand-Designer Clothes: Eating +he Goober, Indiekore shop, Inky, Joanna Misseli, Mamadoo, Otkutur, sTeehos, ΣΥΝARTΗΣΙΕΣ, Xana



Kids, Toys & Pets: 2eggs Project, Cow makes MOO, Hippopo, I Love Bows, mama Cavolfiore, Mamuka Handcrafts, Starflings, YAZ

Χειροποίητες σαγιονάρες για όλες τις ώρες, το νησί, την πόλη

Shoes, Bags & Accessories: Aelia Greek Sandals, Anesis Leather Works, Ange, e-soho shop, Καλά Μπλεξίματα, Made in Beach, Minus8, MoMo Handcrafted, Myrto Arvaniti, Penny’s Crafts, QueenBeeCR, Sakka Handmade, tiramisu, twocan handmade

Jewelry: Alanima, ANV Handmade Jewelry, Blue Margarita, Chrisapiti, Design is Play, Έχω μια Ιδέα, Ilianne – Jewelry Made of Love, Jousourum, Kyma, Lenti Handcrafted Jewelry, Madamoiselle, Maridee Jewelry, Misineza, Mother Nature Jewels, My Bling, Myrtilo Jewelry, One Tool Three (Natassa Mantzari Jewelry, Pou Jewelry, makepiece, mostly wood), Rallegra Jewels, Sotiria

Βινύλια και μουσικες για όλα τα γούστα

Vintage & Retro: The Magic Bus, Vaso Voulgari, Vintage Darling

Mind, Body & Soul: bee naturalles, bric a brac, euzin shop, Ethereal, Lavandula Drops of Purple, Melissafarm, Προιόντα Γαία, Sillage, Soaping Therapy, Valsamon, Virgin Cosmetics

Χειροποιητες σοκολάτες

Art, Objects, Games & Home Deco: Cesar Vazquez, Ioulia Geraskli Ceramic Lab, Made by Tifi, OZ Pottery, Σκαντζόχοιρος, Space X Pottery, STONED, Vintage Trip

Mmmm…. Food: Kakau Worship, Kallirrois Farm, Κτήμα Γη και Υγεία, Lelex Tea, Midnight Circus Gypsy Brewing + Κουραφέλκυθρα, Sparoza, PASTA Boukis, Penelope’s Marmalade, Ποσειδώνιο Αίγινα Φιστίκια, ΣάΟΣ – χειροποίητα παραδοσιακά προϊόντα, Το Δισάκι Φυστικοβούτυρο, Troo//Food//Liberation, ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ