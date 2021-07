Χάπενινγκ παρουσία κατσίκας ζωντανεύει γειτονιά της Κυψέλης [εικόνες] | ΠΟΛΗ | iefimerida.gr

Eνα εξαίσιο σουρεαλιστικό μπάρμπεκιου, συν εικαστικά έργα, λίγο ποδόσφαιρο, μπύρες και άλλα ποτά, και τιμώμενο πρόσωπο μια κατσίκα, συνέβη πριν λίγες ημέρες σε γειτονιά της Κυψέλης.

Δύο καλλιτέχνες, ο Φιλανδός Ντόριαν Μπαχράμοβικ (Dorian Bajramovic) και η Ελληνίδα Μαρίνα Λεοντή, εγκαινίασαν με αυτόν τον τρόπο την Έκθεσή τους που είχε τίτλο «Πού είναι το ντονέρ μου;» (WHERE IS MY DÖNER?).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ντονέρ δεν υπήρχε, υπήρχαν όμως μικρές ψησταριές επί του πεζοδρομίου μπροστά στην μικρή γκαλερί. Εκεί ψήνονταν vegan σουβλάκια στην αρχή και μετά κοτόπουλα και λουκάνικα, και μοιράζονταν δωρεάν στους φιλότεχνους επισκέπτες.

Νωρίτερα, κάποιος είχε φέρει αγκαλιά μια κατσίκα και την έδεσε σε δέντρο, ώστε να είναι επί της υποδοχής στην Έκθεση των καλλιτεχνικών έργων. Δεν άργησε να εμφανιστεί και ορχήστρα νεαρών που τραγούδησαν παλιά ρεμπέτικα και άλλα ωραία λαϊκά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στη γκαλερί, τα έργα των δύο νέων εικαστικών, είχαν θέμα την αγάπη στον άνθρωπο, το ποδόσφαιρο και τα ζώα.

Ένα παπούτσι ποδοσφαιριστή, ένας σκύλος με τσιγάρο στο στόμα, άνθρωποι, σπίτια και ζώα, ζωγραφισμένα με μια παιδική λες αθωότητα, μορφοποιούσαν έναν ονειρικό καλύτερο κόσμο. Κάθε δρόμος έχει μια καρδιά για τα παιδιά. Κάθε δρόμος με είναι η γειτονιά των Ονείρων.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, με τραγούδια, Τέχνη και Όνειρα, κύλησε η βραδιά, σε αυτή τη γειτονιά της Κυψέλης.

Η γκαλερί, όπου έγιναν όλα αυτά, βρίσκεται στην οδό Κερκύρας 114. Σημαδιακός αριθμός, που φέρνει στο νου, ιστορικούς αγώνες (της γενιάς του 114) για καλύτερη ζωή.

Ένα σύνθημα γραμμένο σε τοίχο απέναντι από γκαλερί, δήλωνε πως δεν υπάρχει ζωή μόνο με επιδόματα. Η όλη όμως δράση που συνέβαινε εκεί, ήταν ονειρική, προσπερνούσε το χρήμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς έχει τεράστια σημασία να μπορείς να ονειρεύεσαι. Όπως το λέει άλλωστε και ο υπέροχος στίχος της Κικής Δημουλά: «Φυσικά και ονειρεύομαι. Ζει κανείς μόνο μ’ έναν ξερό μισθό;».

Έκθεση: WHERE IS MY DÖNER?

08.07.2021-15.07.2021

Μαρίνα Λεοντή, Dorian Bajramovic

Είσοδος: Δωρεάν

Ανοιχτά καθημερινά με ραντεβού

@bajramovic.unlimited

@bajramovic.life @lemarina_

email address dorianbajramovic@gmail.com

whatsapp +358415744661