Felicita: Ευτυχία είναι ένα bar γεμάτο φίλους - iefimerida.gr

Υπάρχουν 7,888 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο, άρα και 7,888

δισεκατομμύρια ορισμοί της ευτυχίας. Ένας από αυτούς μπορεί να είναι το να ανοίγεις ένα bar με τους φίλους σου. Ή να μπαίνεις σε ένα και να τους βρίσκεις όλους εκεί.

Το όνειρο γεννήθηκε το 2017 σε ένα ταξίδι στην Ιταλία. Εκεί ο Κωνσταντίνος

(Μπόλας) και ο Αλέξανδρος (Καμπέρης) είχαν πρώτη φορά την ιδέα, όταν μαζί με φίλους βρέθηκαν να τραγουδούν ξανά και ξανά τον ύμνο του Al Bano και της Romina Power, διασχίζοντας λιβάδια στην Τοσκάνη και καταλήγοντας σε ημιυπόγεια aperitivo bar στα στενά της Φλωρεντίας και της Σιένα. Έκτοτε

μεσολάβησαν πολλά, έξι χρόνια αργότερα όμως, με την προσθήκη του Γιώργου Μαθιουδάκη, το όνειρο έμελλε να πραγματοποιηθεί.



Όλα ξεκίνησαν στην Ιταλία, όμως το Felicita φτιάχτηκε για να είναι μια γιορτή που θα μπορούσες να συναντήσεις σε κάθε πόλη της Μεσογείου, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πίσω αυλή. Μια γιορτή με φίλους - και ξένους που γίνονται φίλοι - με το φαγητό να μοιράζεται, με ζεστά πιάτα, με αλλαντικά και τυριά, με μοναδικά aperitivo και επιλεγμένα κρασιά να ρέουν άφθονα, με γέλια, αγκαλιές και κουβέντες για ώρες. Ένα μέρος που ακόμα κι αν μπαίνεις πρώτη φορά, νιώθεις ότι έχεις ξανάρθει – και θες να βρεθείς ξανά και ξανά.



Στη βιομηχανική περιοχή του Ρουφ, οι αρχιτεκτόνισσες Έφη Μαλανδράκη και Βαρβάρα Κουντζάκη [A.Sylo design shelter], φίλες κι αυτές, ανέδειξαν τμηματικά την λιθοδομή ενός παλιού φούρνου του 1950, που έφερε τα αποτυπώματα του χρόνου στις "γυμνές" του τοιχοποιίες, στα μεγάλα βιομηχανικά ανοίγματα και το εντυπωσιακό στεγασμένο του αίθριο. Μια μεγάλη 8μετρη μπάρα που διατρέχει τον χώρο, ενώνει οπτικά και χωρικά τα δυο υφιστάμενα επίπεδα. Στην άκρη της μπάρας δεσπόζει ένας ψηλός φίκος. Η εσωτερική φύτευση και ο επανασχεδιασμός του κλασσικού πλακόστρωτου, με μάρμαρα διαφορετικών χρωματισμών και σχημάτων, δημιουργούν την εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε μια παλιά αθηναϊκή αυλή.



Τι είναι όμως aperitivo; Σε μετάφραση από τα λατινικά είναι ένα «ανοιχτήρι», όχι από τα κλασικά: ένα ανοιχτήρι όρεξης. Κι αυτό προτίθεται να κάνει το Felicita με τα δικά του aperitivo. Ο bar manager, Μάριος Ηλιόπουλος (Six Dogs, Architects of Time κ.α) φτιάχνει μια πλούσια λίστα με ονόματα επηρεασμένα από ταινίες που γυρίστηκαν στα στούντιο της Cinecitta. Η προετοιμασία όλη χειροποίητη στην κουζίνα - δεν υπάρχουν έτοιμα σιρόπια ή μαρμελάδες εδώ. Aperitivo με αλκοόλ, αλλά και χωρίς, απλά αλλά και περίπλοκα, οκτώ διαφορετικά negroni (!), αλλά και κλασικά κοκτέιλ with a twist.

Aperitivo χωρίς φαγητό να το συνοδεύει δεν γίνεται. Και έτσι εμφανίζεται ο ταλαντούχος Νίκος Ντιναπόγιας (Materia Prima, The Clumsies, Black Duck κ.α). Βασιζόμενος στη φιλοσοφία του no waste κι της εποχικότητας των υλικών, ετοιμάζει βενετσιάνικες μπρουσκέτες, τα λεγόμενα Cicchetti, κροκέτες πανσέτας, χειροποίητα νιόκι γλυκοπατάτας, πολπέτες gazpacho και πολλά άλλα, σε έναν κατάλογο που σε δελεάζει να τον δοκιμάσεις αυτούσιο. Εννοείται πως δεν λείπουν τα πλατώ με επιλεγμένα τυριά και αλλαντικά, που αλλάζουν διαρκώς. Για το τέλος το κρασί, που δένει αρμονικά ολόκληρη την φιλοσοφία του Felicita. Η wine expert Μαρούλα Μαυρογιανοπούλου (Οινοχόος, NotAnExpert) θα επιμελείται με μεράκι μια συμπεριληπτική λίστα από επιλεγμένες ετικέτες από την Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, αλλά φυσικά κι από τον ξένο αμπελώνα.

Κάπως έτσι, δημιουργήθηκε το Felicita. Που στόχος είναι οι άνθρωποι και οι στιγμές να το κρατήσουν ζωντανό. Σας περιμένει κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, από 17.30 μέχρι τις 00.30.

Tutto Passa! *

*Όλα περνάνε.