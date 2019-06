Δωρεάν θερινό σινεμά σε ανέλπιστα σημεία της Αθήνας -Πεζόδρομους, μουσεία, πάρκα [πρόγραμμα]

Ξεχωριστές γωνιές της πόλης, αρχαιολογικοί χώροι, άλση, πλατείες, παραλίες αλλά και μουσεία της Αθήνας μεταμορφώνονται σε θερινά σινεμά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το αγαπημένο καλοκαιρινό ραντεβού, το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας (Athens Open Air Film Festival), σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), επιστρέφει για 9η χρονιά με εκδηλώσεις από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο, με ανέλπιστους χώρους προβολών και πλούσιο πρόγραμμα ταινιών.

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική γιορτή, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, είναι ένας εναλλακτικός και αφοπλιστικά όμορφος τρόπος να βλέπεις ταινίες και ταυτόχρονα να αντικρίζεις την πόλη όπως δεν τη φανταζόσουν ποτέ. Φέτος ειδικά, οι προβολές του 9ου Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας επιθυμούν να επαναφέρουν τη μεγαλειώδη εμπειρία που αποτελεί το να παρακολουθεί κανείς κλασικές και αγαπημένες ταινίες, σε εξαιρετικές συνθήκες προβολής και ξανά σε μεγάλη οθόνη, εκεί που είναι άλλωστε και η θέση τους.

Το κινηματογραφικό πρόγραμμα του Ιουνίου

Τετάρτη, 19.06.2019 | Ακαδημία Πλάτωνος

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ (THE RED SHOES) των Μάικλ Πάουελ και Έμερικ Πρεσμπέργκερ

Πρωταγωνιστούν: Μόιρα Σίαρερ, Άντον Γουόλμπρουκ, Μάριους Γκέρινγκ, Ρόμπερτ Χέλπμαν

Διάρκεια: 133’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το BRITISH COUNCIL (#British80).

Σάββατο 22.06.2019 | Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

ΔΕΣΜΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΛΙΓΓΟΥ (VERTIGO) του Άλφρεντ Χίτσκοκ

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Στιούαρτ, Κιμ Νόβακ, Μπάρμπαρα Μπελ Γκέντες, Τομ Χέλμορ, Χένρι Τζόουνς

Διάρκεια: 128’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το BRITISH COUNCIL (#British80) και το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ.

Τρίτη 25.06.2019 | Θέατρο Άννα Συνοδινού / Βράχων 

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΒΡΑΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΩΝ (PICNIC AT HANGING ROCK) του Πίτερ Γουίαρ

Πρωταγωνιστούν: Ρέιτσελ Ρόμπερτς, Έλεν Μορς, Αν-Λουίζ Λάμπερτ, Κάρεν Ρόμπσον, Τζάκι Γουίβερ

Διάρκεια: 115’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ» και με την ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ.

Πέμπτη 27.06.2019 | Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή

Η ΚΡΥΦΗ ΓΟΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΖΟΥΑΖΙΑΣ (THE DISCREET CHARM OF THE BOURGEOISIE) του Λουίς Μπουνιουέλ

Πρωταγωνιστούν: Φερνάντο Ρέι, Στεφάν Οντράν, Ζαν-Πιερ Κασέλ, Μισέλ Πικολί, Ντελφίν Σεϊρίγκ

Διάρκεια: 102’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το PLEIN AIR FESTIVAL του ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Σάββατο 29.06.2019 | Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας )

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (DANGEROUS LIAISONS) του Στίβεν Φρίαρς

Πρωταγωνιστούν: Γκλεν Κλόουζ, Τζον Μάλκοβιτς, Μισέλ Φάιφερ, Ούμα Θέρμαν, Κιάνου Ριβς

Διάρκεια: 119’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το BRITISH COUNCIL (#British80).

Το πρόγραμμα του Ιουλίου

Τρίτη 02.07.2019 | Πλατεία Αυδή

Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΛΚΑΤΡΑΖ (POINT BLANK) του Τζον Μπούρμαν Πρωταγωνιστούν: Λι Μάρβιν, Άντζι Ντίκινσον, Κίναν Γουίν, Κάρολ Ο' Κόνορ, Τζον Βέρνον

Διάρκεια: 92’ | Ώρα έναρξης: 21.30 Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το BRITISH COUNCIL (#British80).

Παρασκευή 05.07.2019 | Λυκαβηττός

ΧΑΜΕΝΗ ΛΕΩΦΟΡΟΣ (LOST HIGHWAY) του Ντέιβιντ Λιντς

Πρωταγωνιστούν: Μπιλ Πούλμαν, Ροζάνα Αρκέτ, Μπαλτάζαρ Γκέτι, Ρόμπερτ Μπλέικ, Ρόμπερτ Λότζια

Διάρκεια: 134’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Δευτέρα 08.07.2019 | Σινέ Ριβιέρα

ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΣ (STRAY DOG) του Ακίρα Κουροσάβα

Πρωταγωνιστούν: Τοσίρο Μιφούνε, Τακάσι Σιμούρα, Κέικο Αουάτζι, Γιασούσι Ναγκάτα, Ρεϊζαμπούρο Γιαμαμότο

Διάρκεια: 122’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Επετειακή προβολή για τα εβδομήντα χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας.

Τετάρτη 10.07.2019 | Πάρκο Λιπασμάτων, Δραπετσώνα

Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ENTER THE DRAGON) του Ρόμπερτ Κλάουζ

Πρωταγωνιστούν: Μπρους Λι, Τζιμ Κέλι, Τζον Σάξον, Σιν Κιέν, Τσακ Νόρις

Διάρκεια: 99’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Παρασκευή 12.07.2019 | Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο /Η ΣΤΡΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΗΡΩΩΝ (ARMY OF SHADOWS) του Ζαν Πιέρ Μελβίλ

Πρωταγωνιστούν: Λίνο Βεντούρα, Σιμόν Σινιορέ, Πολ Μερίς, Ζαν-Πιέρ Κασέλ, Πολ Κροσέ

Διάρκεια: 145’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Επετειακή προβολή για τα πενήντα χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας.

Δευτέρα 15.07.2019 | Θέατρο Ρεματιάς

Η ΑΥΓΗ (SUNRISE) του Φρίντριχ Βίλελμ Μούρναου

Συνοδεία live μουσικής από τους Sancho 003 (Φώτης Σιώτας και Κώστας Παντέλης)

Πρωταγωνιστούν: Τζάνετ Γκέινορ, Τζορτζ Ο'Μπράιεν, Μάργκαρετ Λίβινγκστον

Διάρκεια: 95’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ

Τετάρτη 17.07.2019 | Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ (IMITATION OF LIFE) του Ντάγκλας Σερκ

Πρωταγωνιστούν: Λάνα Τάρνερ, Χουανίτα Μουρ, Σούζαν Κόνερ, Σάντρα Ντι, Τζον Γκάβιν

Διάρκεια: 125’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Επετειακή προβολή για τα εξήντα χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της ταινίας.

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ.

Τετάρτη 24.07.2019 | Τεχνόπολη

ΜΠΛΟΟΥ ΑΠ (BLOW - UP) του Μικελάντζελο Αντονιόνι

Πρωταγωνιστούν: Ντέιβιντ Χέμινγκς, Βανέσα Ρεντγκρέιβ, Σάρα Μάιλς, Τζον Κασλ, Βερούσκα φον Λέντορφ, Τζέιν Μπίρκιν

Διάρκεια: 111’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Η προβολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του αφιερώματος «SOTTO LE STELLE» σε συνεργασία με την ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ και το ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

Παρασκευή 26.07.2019 | Άλσος Πετραλώνων

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ (POLTERGEIST) του Τόμπι Χούπερ

Πρωταγωνιστούν: Τζόμπεθ Γουίλιαμς, Κρεγκ Τ. Νέλσον, Χέδερ Ο’ Ρουρκ, Ζέλντα Ρούμπινσταϊν, Ντομινίκ Νταν

Διάρκεια: 114’ | Ώρα έναρξης: 21.30



Το πρόγραμμα προβολών του Αυγούστου

Παρασκευή 23.08.2019 | Νομισματικό Μουσείο

Ο ΦΑΝΦΑΡΟΝΟΣ (IL SORPASSO) του Ντίνο Ρίζι

Πρωταγωνιστούν: Βιτόριο Γκάσμαν, Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, Κατρίν Σπαάκ, Κλάουντιο Γκόρα

Διάρκεια: 105’ | Ώρα έναρξης: 21.00

Η προβολή πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ και το ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ.

Τετάρτη 28.08.2019 | Θέατρο Κολωνού

ΜΠΡΑΖΙΛ (BRAZIL) του Τέρι Γκίλιαμ

Πρωταγωνιστούν: Τζόναθαν Πράις, Ίαν Χολμ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Κάθριν Χέλμοντ, Μάικλ Πάλιν, Μπομπ Χόσκινς

Διάρκεια: 132’ | Ώρα έναρξης: 21.00