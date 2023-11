From cycles to theories: Το πρώτο βιβλίο του πλαστικού Ν. Μεταξωτού με έργα της εικαστικού Ξ. Γκούμα-Λεκανίδη - iefimerida.gr

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό I LIVE FOR ME, για την υποστήριξη ατόμων με καρκίνο και χρόνιες ασθένειες.

Σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη εκλεκτούς καλεσμένους, τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου, ο διακεκριμένος πλαστικός χειρουργός, Νίκος Μεταξωτός M.D., Ph.D., παρουσίασε το πρώτο του βιβλίο με τίτλο “FROM CYCLES TO THEORIES” στο κατάμεστο Juju Bar Restaurant στο Divani Caravel Hotel. Τα κείμενα του βιβλίου, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, πλαισιώνονται αρμονικά από τα έργα της τελευταίας δουλειάς της Ξένιας Γκούμα- Λεκανίδη, “Further”.

ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ ΜΕΤΑΞΩΤΟΥ- ΝΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ

«ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΩΝΙΕΣ» είναι ο ελληνικός τίτλος του δίγλωσσου βιβλίου, σε μορφή coffee table, που αποτελεί μια προσωπική σύλληψη του Νίκου Μεταξωτού. Μέσα από αυτό προσφέρει μια μοναδική ματιά σε λέξεις που δάνεισε η χώρα μας στο εξωτερικό, ερμηνευόμενες μέσα από το προσωπικό του πρίσμα. Ένα βιβλίο που ξεπερνά τα όρια της λεξικής ερμηνείας και ανοίγει παράθυρα στην ανθρώπινη ψυχή. Σε κάθε σελίδα, ο αναγνώστης βυθίζεται σ’ ένα κόσμο λέξεων που ζωντανεύουν και αποκτούν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις θα διατεθούν στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό υποστήριξης ανθρώπων με καρκίνο και χρόνια νοσήματα, I LIVE FOR ME,που λειτουργεί από το 2010 με την αρωγή εθελοντών από το χώρο της υγείας.

ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΤΣΗ - ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Δρ. Νίκος Μεταξωτός, MD, Ph.D, δήλωσε: «Ένα παιχνίδι 88 λέξεων και εικόνων, που γεννήθηκε από μια προσωπική ανάγκη έκφρασης. Λέξεις ελληνικές, που δωρίσαμε σε άλλες γλώσσες. Εμπνεύστηκα από την ιστορική ομιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα ενώπιον του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου το 1957». Και συνεχίζει: «Κάθε έργο και μια λέξη, μια ερμηνεία μέσα από την ψυχή μου. Βιωματική. Την αποτύπωσα στο χαρτί, ακριβώς όπως μου ερχόταν στο μυαλό. Έγραψα τα κείμενα μόνο για μένα. Άλλοτε αφαιρετικά και άλλοτε φλύαρα. Με ή χωρίς ρήματα, κόμματα και αντωνυμίες. Δεν έχω κάνει διορθώσεις. Αποφάσισα να τα κρατήσω αυθεντικά, με όσα λάθη και αν είχαν. Τα λάθη είναι η ιστορία μας, είναι αυτά που μας μαθαίνουν να προχωράμε μπροστά. Κάποια κείμενα αντέχουν στο χρόνο και συνεχίζουν να έχουν την ίδια αξία. Κάποια έχουν ξεθωριάσει. Αισθάνθηκα ότι ήρθε η στιγμή να τα μοιραστώ. Έτσι γεννήθηκε ένα βιβλίο».

Παράλληλα, η Ξένια Λεκανίδη συμπλήρωσε: «Διαβάζοντας τα κείμενα του Νίκου, ανακάλυψα πόσο πολύ ταίριαζαν με τα έργα που δημιούργησα για τη συλλογή “Further”. Η γεωμετρία του κύκλου και η συμμετρία αντανακλάται μέσα από την επανάληψη του φτερού δημιουργώντας έντονα συναισθήματα».

Το Ι LIVE FOR ME ευχαριστεί τους μεγάλους υποστηρικτές ALASSIA, SAFEBULKERS, SYMMETRIA, RIAD & RANA ZEIN, καθώς και τους υποστηρικτές DIVANI COLLECTION HOTELS, KATRAMOPOULOS, KESSARIS, MY CROWN COLLECTION & ZELA JET.

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΛΕΝΑ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗ

Το βιβλίο είναι άμεσα διαθέσιμο online και σε επιλεγμένα φυσικά σημεία διάθεσης, στην τιμή των 88€ ενώ, για την προώθησή του, προγραμματίζονται μια σειρά από εκδηλώσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΑΒΛΑΣ

Online αγορά εδώ.

