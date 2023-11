Αντώνης Ρέμος και Ελένη Φουρέιρα στο ΝΟΧ από το Σάββατο 18 Νοεμβρίου - Βackstage υλικό από το promo video - iefimerida.gr

Ο Αντώνης Ρέμος και η Ελένη Φουρέιρα με αφορμή τη πολυαναμενόμενη συνεργασία τους, συναντήθηκαν σε έναν ατμοσφαιρικό, ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε γνωστό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, για να πραγματοποιήσουν τα γυρίσματα του promo video του NOX σε σκηνοθεσία του Γιάννη Δημολίτσα.

Σε ένα ευδιάθετο κλίμα θυμίζοντας μοναδικές παλιές δυνατές σκηνές των ταινιών του παγκόσμιου σινεμά, οι δύο καλλιτέχνες ως πρωταγωνιστές μιας άλλης εποχής, απόλαυσαν την κάθε στιγμή.

Χαλαρή διάθεση, ρομαντισμός και υποσχέσεις για ένα μοναδικό show που έρχεται, ξεκινώντας από ένα ασπρόμαυρο φιλμ νουάρ και φτάνοντας μέχρι το σήμερα σε μια υπερπαραγωγή γεμάτη από ένταση, μουσική, ενέργεια, σαγηνευτικό θέαμα και πολλές εκπλήξεις!

We ‘ll always have NOX!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

NOX: Ιερά Οδός 18-20, Αθήνα - Τηλ. Κρατήσεων: 210 3411000

Από 18/11 και κάθε Σάββατο στις 23.00 & Κυριακή στις 22.00



Site: www.noxathens.com

Instagram: @noxathens

Facebook: noxathensgr

#noxathens #noxexperience