Τα pop up ανθρωπάκια του Κώστα Σπυρόπουλου στο Grecotel Pallas Athena [εικόνες]

Το Grecotel Pallas Athena πιστό στo ραντεβού του με το φιλότεχνο κοινό φιλοξενεί την αναδρομική έκθεση ζωγραφικής Pop art is here to stay του Κώστα Σπυρόπουλου στο πλαίσιo της εικαστικής σειράς Art in the heart of Athens.

Ο καλλιτέχνης, εξαιρετικός σχεδιαστής, κατορθώνει μέσα από τις παράδοξες ανθρώπινες μορφές του και τα χαρακτηριστικά συμπληρώματα της pop art να αποδώσει εύστοχα το μήνυμα των θεμάτων του.

Pop up για κατοίκους και επισκέπτες της πόλης στο Grecotel Pallas Athena

Η ψευδαίσθηση, η αλληγορία και τα σύμβολα δένουν αριστοτεχνικά με την καθοδήγησή του το πραγματικό με το φανταστικό. Έτσι, οι πίνακές του με τίτλους ανέμελους και με χιούμορ χρησιμοποιούν τη χαρά της διήγησης με την χαρακτηριστική αγάπη στην ενσωμάτωση των διαφημίσεων ως pop-ups, των εμβλημάτων και των αλληγορικών στοιχείων, κάνοντας το θεατή να αναλογίζεται, αν η αλληγορία και η γελοιογραφική διάθεση είναι τελικά μια καταγγελία, μια κριτική στο σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ο καλλιτέχνης Κώστας Σπυρόπουλος με την κυρία Μαίρη Καρασούλη, Διευθύντρια του Grecotel Pallas Athena

Το σύνολο εκφράζει αισιοδοξία και χαρούμενη διάθεση, ενώ το χαρακτηριστικό χιούμορ δίνει μια ανάλαφρη όψη στα θέματα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων.

Ενας γιατρός εκθέτει στο Grecotel Pallas Athena

Ο Κώστας Σπυρόπουλος γεννήθηκε το 1952 και μεγάλωσε στην Πάτρα δείχνοντας από μικρός το ταλέντο του στη ζωγραφική. Σπούδασε Ιατρική στην Αθήνα, στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ και στο Λονδίνο με παράλληλες σπουδές στην ζωγραφική στο Heron Art Institute στην Ινδιανάπολη. Είναι Καθηγητής Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το διάστημα 2000-2008 δίδαξε ως αναπληρωτής καθηγητής το μάθημα «Εικαστική Ανατομία» στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, έχει εκθέσει τη ζωγραφική του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, γκαλερί, διεθνή art fairs και biennale σε Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική.

«Pop art is here to stay» αναδρομική Έκθεση Ζωγραφικής του Κώστα Σπυρόπουλου Έως 30.9.2019, 08.00 – 22.00 καθημερινά, α’ όροφος, είσοδος ελεύθερη

GRECOTEL PALLAS ATHENA Pallas Athena Restaurant, Αθηνάς 65 & Λυκούργου 1, Πλατεία Κοτζιά, Τηλ: 210 3250900