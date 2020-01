Οσκαρ 2020: Ποιοι σταρ θα ανέβουν στη σκηνή να τραγουδήσουν

Τα Οσκαρ 2020 πλησιάζουν και από τη βραδιά δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν και οι εμφανίσεις διάσημων τραγουδιστών στη σκηνή του Dolby Theatre.

Οι παραγωγοί της φετινής τελετής απονομής των βραβείων Όσκαρ, Lynette Howell Taylor και Stephanie Allain, ανακοίνωσαν τους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν τη μεγάλη βραδιά για να τραγουδήσουν τις επιτυχίες τους.

Οπως έχει ήδη ανακοινωθεί, μερικοί από τους παρουσιαστές της βραδιάς, θα είναι τέσσερις από τους ηθοποιούς που βραβεύτηκαν πέρσι.

Οσκαρ 2020: Ποιοι καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν στη σκηνή

Όπως δήλωσαν, αυτοί θα είναι η Σίνθια Εριβο, ο βραβευμένος με Όσκαρ Έλτον Τζον, η Ιντινα Μένζελ ), η Κρίσι Μετς, και ο επίσης βραβευμένος με Οσκαρ, Ράντι Νιούμαν. Όλοι τους θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια τους που είναι υποψήφια για το χρυσό αγαλματίδιο.

Ράντι Νιούμαν, Σίνθια Εριβο, Ιντινα Μένζελ, Ελτον Τζον, Κρίσι Μέτς / Φωτογραφία: ΑΡ

Η Εριβο, είναι υποψήφια για Όσκαρ όχι μόνο για το τραγούδι «Stand Up» από την ταινία Harriet, αλλά και για το Όσκαρ Α' γυναικείου ρόλου στην ίδια ταινία.

Ο Ελτον Τζον θα τραγουδήσει το τραγούδι της ταινίας Rocketman, «(I'm gonna) love me again».

Η Ιντινα Μένζελ, η οποία το 2014 εντυπωσίασε με την ερμηνεία της τραγουδώντας το «Let it go» από την ταινία Frozen που κέρδισε του Οσκαρ τραγουδιού, φέτος είναι υποψήφια για το τραγούδι «Into the Unknown» από το Frozen II.



Η Νταιάν Γούορεν που έχει γράψει του στίχους για το «I'm Standing With You» από την ταινία Breakthrough και θα τραγουδήσει live η Κρίσι Μέτς, έχει υπάρξει υποψήφια για 11 Όσκαρ στην κατηγορία αυτή.

Από την πλευρά του, ο Ράντι Νιούμαν, έχει υπάρξει υποψήφιος 22 φορές και έχει κερδίσει 4 Όσκαρ. Αυτή τη φορά διεκδικεί το Οσκαρ Τραγουδιού με το «I Can't Let You Throw Yourself Away» από το Toy Story 4.

Η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ 2020 θα πραγματοποιηθούν στις 9 Φεβρουαρίου.