Οσκαρ 2020: Αυτή είναι η λίστα με τις υποψηφιότητες

Aνακοινώθηκαν τη Δευτέρα οι υποψηφιότητες των βραβείων Όσκαρ για το 2020.

O Joker«σάρωσε» με συνολικά 11 υποψηφιότητες, ενώ το 1917, ο Ιρλανδός (The Irishman) και το Κάποτε στο Χόλιγουντ (Once Upon a Time in Hollywood) ακολουθούν με 10 υποψηφιότητες.

Σημειώνεται ότι η μεγάλη βραδιά των Οσκαρ 2020, θα γίνει φέτος νωρίτερα από ποτέ, στις 9 Φεβρουαρίου, στο Dolby Theater. Οπως και πέρυσι, στα Οσκαρ 2020 δεν θα υπάρχει παρουσιαστής.

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου

Κάθι Μπέιτς - «Richard Jewell»

Λόρα Ντερν - «Ιστορία γάμου»

Μάργκο Ρόμπι - «Βόμβα»

Φλόρενς Πιου - «Μικρές κυρίες»

Σκάρλετ Γιόχανσον - «Τζότζο»

Υποψηφιότητες Oσκαρ 2020: Οσκαρ Κοστουμιών



«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Joker»

«Μικρές κυρίες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Ηχητικού Μοντάζ



«1917»

«Ford v Ferrari»

«Ad Astra»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Joker»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου



Μπραντ Πιτ - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αλ Πατσίνο - «Ο Ιρλανδός»

Τζο Πέσι - «Ο Ιρλανδός»

Τομ Χανκς - «Μια όμορφη μέρα στη γειτονιά»

Αντονι Χόπκινς - «Οι δύο πάπες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας



Corpus Christi (Πολωνία)

Honeyland (Βόρεια Μακεδονία)

Les Miserables (Γαλλία)

Pain & Glory (Ισπανία)

Parasite (Νότια Κορέα)

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Οπτικών Εφέ



«1917»

«The Lion King»

«Star Wars: Skywalker, η άνοδος»

«Avengers: Endgame»

«Ο Ιρλανδός»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Τραγουδιού



I Can't Let You Throw Yourself Away – Toy Story 4

I'm Gonna Love me Again – Rocketman

I'm Standing With You – Breakthrough

Into the Unknown – Frozen II

Stand Up – Harriet

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου



Χοακίν Φίνιξ - «Joker»

Ανταμ Ντράιβερ - «Ιστορία γάμου»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Αντόνιο Μπαντέρας - «Pain and Glory»

Τζόναθαν Πράις - «Οι δύο πάπες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου

Ρενέ Ζελβέγκερ - «Judy»

Σαρλίζ Θερόν - «Βόμβα»

Σκάρλετ Γιόχανσον - «Ιστορία γάμου»

Σίρσα Ρόναν - «Μικρές κυρίες»

Σίνθια Ερίβο - «Harriet»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Παράσιτα»

«1917»

«Ιστορία γάμου»

«Ford v Ferrari»

«Τζότζο»

«Joker»

«Μικρές κυρίες»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Σκηνοθεσίας

Μάρτιν Σκορσέζε - «Ο Ιρλανδός»

Μπονγκ Τζουν Ζο - «Παράσιτα»

Κουέντιν Ταραντίνο - «Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

Σαμ Μέντες - «1917»

Τοντ Φίλιπς - «Joker»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου

«Ιστορία γάμου»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Παράσιτα»

«Στα μαχαίρια»

«1917»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Διασκευασμένου Σεναρίου

«Ο Ιρλανδός»

«Τζότζο»

«Μικρές κυρίες»

«Οι δύο πάπες»

«Joker»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Μέικ Απ και Κομμώσεων

«Βόμβα»

«Joker»

«Maleficient: Mistress of Evil»

«Judy»

«1917»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Φωτογραφίας

«1917»

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«Joker»

«Ο Φάρος»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης

«Κάποτε στο… Χόλιγουντ»

«Ο Ιρλανδός»

«1917»

«Τζότζο»

«Παράσιτα»

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Ήχου

Ad Astra

Ford v Ferarri

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Μουσικής

Χίλντουρ Γκούντναντότιρ, Joker

Αλεξάντρ Ντεσπλά, Little Women

Τόμας Νιούμαν, 1917

Ράντι Νιούμαν, Marriage Story

Τζον Γουίλιαμς, Star Wars: The Rise of Skywalker

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας

Corpus Christi, Πολωνία

Honeyland, Βόρεια Μακεδονία

Les Misérables, Γαλλία

Pain and Glory, Ισπανία

Parasite, Νότια Κορέα

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Υποψηφιότητες Οσκαρ 2020: Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους