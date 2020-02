Joaquin Phoenix: Ποια Οσκαρ; Αντι να κάνει πρόβα διαδηλώνει για το περιβάλλον [εικόνες & βίντεο]

Λίγες ώρες πριν την απονομή των βραβείων Οσκαρ 2020 και ο Joaquin Phoenix δεν κάνει πρόβα για το ρόλο του.

Παρότι ο Joaquin Phoenix φαντάζει το απόλυτο φαβορί για το ρόλο του στον «Joker», μιας και μέχρι στιγμής έχει σαρώσει όλα τα βραβεία, ο ακτιβιστής ηθοποιός, λίγες ώρες πριν τη μεγάλη βραδιά, κάθε άλλο παρά κάνει πρόβα τα λόγια του.

Οπως ακριβώς έφυγε από τα φαντασμαγορικά πάρτι των βραβείων SAG για να πάει σε μία ακτιβιστική δράση, ετσι και τώρα τον βρίσκουμε στους δρόμους.

Ο Joaquin Phoenix βρέθηκε για ακόμα μία φορά στο πλευρό των Fire Drill Friday που διαδηλώνουν με επικεφαλής την Τζέιν Φόντα.

Ο Joaquin Phoenix πήρε το μικρόφωνο και παρουσίασε την ακτιβίστρια Ναλέλι Κόμπο. «Είναι περιβαλλοντική ακτιβίστρια και δικηγόρος που χρησιμοποιεί τη φωνή της και την προσωπική της τραυματική εμπειρία για να τα βάλει με μία πολύ ισχυρή βιομηχανία που μολύνει τον πλανήτη» τόνισε ο ηθοποιός. Δείτε ακόμα μία ακτιβιστική δράση του Joaquin Phoenix.

Ολα αυτά λίγες ώρες πριν την 92η τελετή απονομής των βραβείων Οσκαρ, αυτή την Κυριακή, μία τελετή με vegan δεξίωση ύστερα από παρέμβαση του Joaquin Phoenix.

“She also is going to be our future president, isn’t that right?” #Joker star and #Oscars nominee Joaquin Phoenix introduces environmental justice activist Nalleli Cobo at the first #FireDrillFriday in Los Angeles pic.twitter.com/B6gXqSjBRs