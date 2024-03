Τελικά έφταιγε ή όχι ο Αλ Πατσίνο όταν ανακοίνωσε τον νικητή των Όσκαρ; Τον έκραξαν κι εκείνος απαντά - iefimerida.gr

O Αλ Πατσίνο ήταν ο παρουσιαστής του Όσκαρ Καλύτερης ταινίας στην 96η τελετή απονομής των βραβείων το βράδυ της Κυριακής, ανακοινώνοντας δίχως να διαβάσει όλους τους υποψήφιους, τον νικητή.



Ο 83χρονος βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός άφησε άναυδο το κοινό όταν ανακοίνωσε τον νικητή της πολυπόθητης κατηγορίας Καλύτερης Ταινίας, το Οπενχάιμερ, χωρίς όμως πρώτα να διαβάσει τους υπόλοιπους υποψηφίους: Barbie, American Fiction, Anatomy of a Fall, The Holdovers, Killers of the Flower Moon και Maestro.

Η στιγμή της ανακοίνωσης του Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Ανακοινώνοντας το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς, ο Αλ Πατσίνο δήλωσε: «Δέκα υπέροχες ταινίες είναι υποψήφιες, αλλά μόνο μία θα πάρει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Και πρέπει να ανοίξω τον φάκελο γι’ αυτό. Και θα το κάνω. Έρχεται. Και τα μάτια μου βλέπουν τον Οπενχάιμερ, ναι!».

Για ποιον λόγο επέλεξε να ανακοινώσει ευθύς αμέσως το όνομα του νικητή; Πολλοί τον κατηγόρησαν πως έκανε λάθος, ωστόσο ο ίδιος ο Αλ Πατσίνο, έριξε το φταίξιμο στους παραγωγούς.

H απάντηση του Αλ Πατσίνο για το «λάθος»

Μιλώντας στο TMZ , ο διάσημος ηθοποιός δήλωσε ότι οι παραγωγοί επέλεξαν να μην απαριθμήσουν τις υποψήφιες ταινίες, καθώς είχαν «αναδειχθεί ξεχωριστά» καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.



Όπως είπε: «Φαίνεται να υπάρχει κάποια διαμάχη σχετικά με το ότι δεν ανέφερα κάθε ταινία ονομαστικά χθες το βράδυ πριν ανακοινώσω το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Θέλω απλώς να ξεκαθαρίσω πως δεν ήταν πρόθεσή μου να τις παραλείψω, μάλλον ήταν επιλογή των παραγωγών να μην τις αναφέρουν ξανά, αφού είχαν επισημανθεί μεμονωμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής».

Και συνέχισε: «Ήταν τιμή μου που συμμετείχα στη βραδιά και επέλεξα να ακολουθήσω τον τρόπο με τον οποίο επιθυμούσαν να απονεμηθεί αυτό το βραβείο. Αντιλαμβάνομαι ότι η υποψηφιότητα είναι ένα τεράστιο ορόσημο στη ζωή κάποιου και το να μην αναγνωρίζεται πλήρως είναι προσβλητικό και ίσως πολλοί να πληγώθηκαν. Το λέω αυτό ως κάποιος που σχετίζεται βαθύτατα με τους κινηματογραφιστές, τους ηθοποιούς και τους παραγωγούς, οπότε συμπάσχω βαθύτατα με όσους έχουν αδικηθεί από αυτή την παράλειψη και γι’ αυτό θεώρησα απαραίτητο να κάνω αυτή τη δήλωση».



Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάντως, κατακλύστηκαν από σχόλια για το αμήχανο τέλος της ανακοίνωσης του καλύτερου βραβείου της τελετής, με κάποιον να σχολιάζει πως η ανακοίνωση του Αλ Πατσίνο «δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαοτική ή συγκεχυμένη».



Ο Οπενχάιμερ πάντως ήταν ο μεγαλύτερος νικητής από τη γεμάτη αστέρια βραδιά, αποσπώντας συνολικά 7 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των τεράστιων νικών για τους Κίλιαν Μέρφι, Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ και Κρίστοφερ Νόλαν.Όσο για το Poor Things, έφυγε από την τελετή με 4 Όσκαρ, με την Έμμα Στόουν να κερδίζει το βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου.