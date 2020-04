Ολοκληρώθηκε το Eurogroup: Πληροφορίες για συμφωνία των 27

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη του Eurogroup έπειτα από αλλεπάλληλες αναβολές. Οι 27 κατέληξαν σε συμφωνία.

Μένει βέβαια να δούμε το τελικό κείμενο που θα συμφωνήσουν οι «27» καθώς η τελική απόφαση θα είναι ασφαλώς προϊόν συμβιβασμού μεταξύ των χωρών που στοιχίζονται πίσω από τη Γαλλία (Ιταλία, Ελλάδα κ.α. ) και εκείνων που συμφωνούν με τη Γερμανία (Ολλανδία, Αυστρία κ.α.).

Στο ανεπίσημο draft που έχει κυκλοφορήσει γίνεται λόγο για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Οπως μεταδίδει ο ανταποκριτής των FT στις Βρυξέλλες το κρίσιμο σημείο έγκειται στην παράγραφο 16 για τον ESM: «Η μόνη απαίτηση για πρόσβαση στη γραμμή πίστωσης θα είναι ότι τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ που ζητούν υποστήριξη θα δεσμευτούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γραμμή για να στηρίξουν την εγχώρια χρηματοδότηση του άμεσου και έμμεσου κόστους υγειονομικής περίθαλψης, θεραπείας και πρόληψης λόγω του COVID 19».

Στο πλαίσιο του συμβιβασμού, ο Μάριο Σεντένο θα στείλει επιστολή στους ηγέτες της ΕΕ, αναφέροντας ότι μερικές πρωτεύουσες τάσσονται υπέρ των κορωνοομολόγων και άλλες όχι. Ωστόσο, η αμοιβαία αναγνώριση του χρέους δεν αναφέρεται στο επίσημο έγγραφο.

Breaking: EU finance ministers have reached agreement on a European rescue plan. The ESM element has been agreed, the European Commission's SURE package, mobilising up to 100bn has been agreed, + the EIB pan European guarantee scheme has been agreed. Netherlands on board: source — Tony Connelly (@tconnellyRTE) April 9, 2020

Στο τελικό κείμενο θα φανεί τελικώς αν οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, το ύψος της χρηματοδότησης που θα συμφωνηθεί, ο βαθμός ευελιξίας που θα παρέχουν στα κράτη-μέλη οι διατυπώσεις και αν υπάρξει αναφορά ή όχι στα κορωνοομόλογα.

Η συνεδρίαση-θρίλερ με τις διαρκείς αναβολές

Η συνεδρίαση μετετράπη σε θρίλερ καθώς επρόκειτο να ξεκινήσεις στις 6 ώρα Ελλάδος και μετά από διαρκείς αναβολές, ξεκίνησε στις 22:30 (ώρα Ελλάδος).

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση του Eurogroup. Θα αρχίσει στις 21.30 ώρα Βρυξελλών» έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο εκπρόσωπος του προέδρου του Συμβουλίου, Λουίς Ρέγκο.

Ok, we are ready to start the #Eurogroup meeting.

It will begin at 21.30 Brussels time.

Apologies to all those following this. https://t.co/ob4TYRbEfL — LuisRego (@ljrego) April 9, 2020

Η σημερινή τηλεδιάσκεψη των υπουργών Οικονομικών των κρατών-μελών της Ευρωζώνης για την οικονομική απάντηση στον οικονομικό αντίκτυπο του κορονοϊού, αρχικά επρόκειτο να ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα.

Το στίγμα το έδωσε πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος του Eurogroup, εκφράζοντας την πεποίθηση πως είμαστε κοντά σε συμφωνία. «Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω - εξακολουθώ να πιστεύω - ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μάριο Σεντένο.

Σεντένο: Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες α' θέσης -Θα κολυμπήσουμε ή θα βουλιάξουμε μαζί

Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης στην κρίση του κορωνοϊού, δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του πριν από την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης του Eurogroup. «Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί», πρόσθεσε.

We are very close to an agreement. I trust - I still trust - that this time we will ALL rise to the occasion. And show the necessary spirit of compromise, which is the bedrock of our Union #Eurogroup #COVIDー19 pic.twitter.com/C6TVYSbIET — Mário Centeno (@mariofcenteno) April 9, 2020

Η πλήρης δήλωση του προέδρου του Eurogroup έχει ως εξής:

«Καθώς ξεκινάμε ξανά τη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα το απόγευμα, πολλά είναι αυτά που διακυβεύονται. Καλώ όλους τους υπουργούς Οικονομικών να συμφωνήσουν σε ένα τολμηρό και φιλόδοξο σχέδιο για να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας, αντιδρώντας σε αυτή την κοινή απειλή. Ένα δίχτυ ασφάλειας για την Ευρώπη για την προστασία των εργαζομένων μας, των επιχειρήσεων μας και της χρηματοδότησης των χωρών μας. Ένα σχέδιο που μας δίνει την ελπίδα ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση καθώς μπαίνουμε σε ύφεση. Σε αυτό είμαστε μαζί. Όλοι με περιορισμούς στις μετακινήσεις, με τα θύματα να αυξάνονται κάθε ώρα και χωρίς να είναι ορατό το τέλος. Κάθε ώρα μας υπενθυμίζεται ότι αυτός ο ιός είναι τυφλός. Τυφλός στις σημαίες μας, στο φύλο, στο χρώμα ή την κοινωνική τάξη. Δεν υπάρχουν ταξιδιώτες πρώτης θέσης. Είτε θα βουλιάξουμε είτε θα κολυμπήσουμε μαζί. Αυτή είναι μία αληθινή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αφορά όλο τον κόσμο.

Τα καλά νέα είναι ότι είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω - εξακολουθώ να πιστεύω - ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας».

Λεμέρ: Μια συμφωνία είναι εφικτή, κάνουμε πρόοδο

Μια συμφωνία μεταξύ των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης για επιπλέον κοινά μέτρα στήριξης των οικονομιών τους για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού είναι κοντά να επιτευχθεί, δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ.

«Μια συμφωνία είναι αναγκαία, μια συμφωνία είναι εφικτή. Κάνουμε πρόοδο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ενόψει της συνεδρίασης του Eurogroup.



Μάριο Σεντένο: Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία

«Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία», έγραψε νωρίτερα ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης , του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή απάντηση στον οικονομικό αντίκτυπο του κορωνοϊού.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μία συμφωνία. Πιστεύω - εξακολουθώ να πιστεύω - ότι αυτή τη φορά θα αρθούμε ΟΛΟΙ στο ύψος των περιστάσεων. Και θα δείξουμε το αναγκαίο πνεύμα συμβιβασμού, το οποίο είναι το θεμέλιο της Ένωσης μας», έγραψε ο πρόεδρος του Eurogroup.

Ρούτε πριν το Eurogroup: Δυνατή μια συμφωνία για ένα ευρωπαϊκό πακέτο

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε σήμερα πως πιστεύει ότι είναι δυνατόν οι Ευρωπαίοι υπουργοί Οικονομικών να καταλήξουν σε μια συμφωνία για ένα πακέτο στήριξης 500 δισεκ. ευρώ για να αντισταθμιστούν οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.

«Προσπαθούμε να κάνουμε τα μέγιστα για να βοηθήσουμε να οδηγηθούν οι διαπραγματεύσεις σε μια επιτυχή ολοκλήρωση», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους, σε συνέντευξη Τύπου στη Χάγη, λίγο πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση του Eurogroup μέσω τηλεδιάσκεψης.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ φέρεται να πιέζουν την Ολλανδία προκειμένου να ξεμπλοκάρει η οικονομική στήριξη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ολλανδία κρατά σκληρή στάση και επιθυμεί αυστηρότερους όρους, περιλαμβανομένων οικονομικών κριτηρίων για κάθε χώρα, οι οποίοι είναι πολιτικά μη αποδεκτοί για τη Ρώμη, επειδή θα την έκαναν να φαίνεται ότι βρίσκεται υπό την οικονομική εποπτεία της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι η πανδημία δεν είναι ευθύνη της Ιταλίας.