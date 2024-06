Τράπεζα Πειραιώς: Cloud Company of the Year για δεύτερη συνεχή χρονιά - iefimerida.gr

Η Τράπεζα Πειραιώς αναδείχθηκε Cloud Company of the Year για δεύτερη συνεχή χρονιά στα Cloud Computing Awards 2024 που διοργάνωσε η BOUSSIAS Events.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί αναγνώριση των νέων τεχνολογιών που έχει υιοθετήσει η Τράπεζα για να βελτιστοποιήσει τις υπηρεσίες της και να εξασφαλίσει την ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των δεδομένων των πελατών της. Επιβεβαιώνεται έτσι η στρατηγική επένδυση της Πειραιώς στην υποδομή cloud και στην εκπαίδευση του προσωπικού της, διασφαλίζοντας τη συνεχή βελτίωση και προσαρμογή στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεκατρείς σημαντικές διακρίσεις

Η Πειραιώς απέσπασε ακόμη δεκατρείς σημαντικές διακρίσεις:

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Payment / Billing / e - Invoicing για την υποψηφιότητα Azure Native Platform for Utility Services - Payment - Billing - e – Invoicing.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία E-Commerce & B2B για την υποψηφιότητα Credit Origination Platform.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Business Continuity για την υποψηφιότητα Business Continuity - Disaster Recovery on Transactional Banking.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Security για την υποψηφιότητα Network Security Group Automations.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Application Development για την υποψηφιότητα Performance testing on cloud-based microservices.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Artificial Intelligence για την υποψηφιότητα A Gen AI assistant for contract drafting leveraging PB's Azure based LLM Architecture.

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία Kubernetes για την υποψηφιότητα Credit Origination containerization for agility, time to market and high availability.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• Το βραβείο Gold στην κατηγορία CRM για την υποψηφιότητα Cloud Native Customer Relationship Management for Private Banking.

• Το βραβείο Silver στην κατηγορία Kubernetes για την υποψηφιότητα Microservice development in a controlled environment.

• Το βραβείο Silver στην κατηγορία Data Center για την υποψηφιότητα Health modeling and observability of Multi Region Workloads.

• Το βραβείο Silver στην κατηγορία Workflow Management για την υποψηφιότητα LowNo Code adoption.

• Το βραβείο Silver στην κατηγορία ERP για την υποψηφιότητα PwC Business Solutions | SAP S/4 HANA with Rise : The new ERP .

• Το βραβείο Bronze στην κατηγορία Application Development για την υποψηφιότητα Augmented development end-to-end process.