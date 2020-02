ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Δωρεά ύψους 3,5 εκατ. ευρώ στην 115 Πτέρυγα Μάχης στη Σούδα

Σε μία σημαντική δωρεά ύψους 3,5 εκατ. ευρώ προς τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας προχώρησε η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η δωρεά αφορά στην μετατροπή του αεροδρομίου της 115 Πτέρυγα Μάχης (Π.Μ.) στη Σούδα σε εγκατάσταση Μηδενικού Αποτυπώματος Άνθρακα (Net Zero Carbon Emissions Airport), στην κάλυψη κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας των αναγκών του αεροδρομίου σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη (Net Zero Energy Airport), καθώς και στον «εξηλεκτρισμό» των μεταφορών εντός του αεροδρομίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 115 Π.Μ. στη Σούδα θα είναι από τις πρώτες εγκαταστάσεις παγκοσμίως που θα λάβουν τις σχετικές πιστοποιήσεις, ενώ το ετήσιο όφελος από την πλήρη απαλλαγή της Μονάδας από το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψης των αναγκών θέρμανσης, θα ξεπεράσει τις 400.000 ευρώ.

Η επίσημη εκδήλωση παρουσίασης της δωρεάς έγινε το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020 στην 115 ΠΜ στη Σούδα παρόντων του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Κων. Μητσοτάκη, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, Υπουργών, Βουλευτών κ.ά.

Αναφερόμενος στην πρωτοβουλία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Γιώργος Περιστέρης ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Το έργο στο αεροδρόμιο της Σούδας αποτελεί έμπρακτη στήριξη του Ομίλου μας τόσο στην προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης και τους στόχους της για την Πράσινη Ανάπτυξη όσο και στις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας μας. Η προσφορά μας, συνολικού ύψους περίπου 3,5 εκατ. ευρώ, στοχεύει αφενός στη δραστική μείωση του κόστους ενέργειας του αεροδρομίου της 115 Π.Μ. με εξοικονόμηση περίπου 400.000 ευρώ ετησίως, αφετέρου στον μηδενισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ορυκτών καυσίμων. Με αυτό τον τρόπο το αεροδρόμιο της 115 Π.Μ. θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, ενώ θα εξοπλιστεί με έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας τελευταίας τεχνολογίας, χωρίς να μειώνει σε τίποτα τις επιχειρησιακές του δυνατότητες. Το αεροδρόμιο της Σούδας θα είναι ένα από τα πρώτα παγκοσμίως που θα λάβει τις πιστοποιήσεις Net Zero Energy Airport και Νet Zero Carbon Emissions Airport».

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Τι περιλαμβάνει η δωρεά

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα καλύψει πλήρως το κόστος των μελετών, του σχεδιασμού και της κατασκευής όλων των απαιτούμενων έργων προκειμένου:

A. Να μετατραπεί το Αεροδρόμιο της 115 ΠΜ (Σούδα) σε εγκατάσταση Μηδενικού Αποτυπώματος Άνθρακα (Net Zero Carbon Emissions).

B. Να καλυφθούν οι ανάγκες σε ηλεκτρισμό, θέρμανση και ψύξη των εγκαταστάσεων στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της 115 Π.Μ. στην Σούδα, κατά 100% από Ανανεώσιμες Πηγές (Net Zero Energy Airport) και να «εξηλεκτρισθούν» οι μεταφορές εντός του Αεροδρομίου.

Για την υλοποίηση των απαραίτητων έργων, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα συνεργαστεί με την εξειδικευμένη εταιρεία Easy Power.

Συγκεκριμένα, η πρόταση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προβλέπει:

• Εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συστημάτων και αντλιών θερμότητας στα κτήρια για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της μονάδας από ΑΠΕ και της αλλαγής των χρησιμοποιούμενων καυσίμων από ορυκτά σε πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Σήμερα το κόστος για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ ετησίως.

• Παρεμβάσεις στη εξωτερική μόνωση και τον φωτισμό κτηρίων και εγκαταστάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και τη δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης για το προσωπικό της μονάδας.

• Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος περίπου 1,7 MW, με στόχο την πλήρη απαλλαγή της Μονάδας από το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που σήμερα υπερβαίνει τις 300.000 €/έτος.

• Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές ιόντων Λιθίου πολύ μεγάλης χωρητικότητας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του αεροδρομίου έως και 12 ώρες, χωρίς τη λειτουργία γεννητριών πετρελαίου.

• «Έξυπνο» σύστημα διαχείρισης και ελέγχου (Energy management System) της παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας και των εγκαταστάσεων της μονάδας, ούτως ώστε η Διοίκησή της να μπορεί να διαχειρίζεται με τον πλέον ασφαλή και αποδοτικό τρόπο το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της.

• Υποδομή φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην προσπάθεια εξηλεκτρισμού με ΑΠΕ των μεταφορών και απαλλαγής από τη χρήση ορυκτών καυσίμων.

• Προμήθεια ηλεκτρικών ποδηλάτων επαγγελματικής χρήσης

• Πιστοποίηση του αεροδρομίου σε εγκατάσταση Net Zero Carbon Emissions σε αναλογία με το Carbon Accreditation program του Airport Council International (ACI)

• Πιστοποίηση ως Νet Zero Energy Airport σύμφωνα με τις προδιαγραφές του National Laboratory of the US Department of Energy for Military Installation.

Ο προϋπολογισμός της πρότασης ξεπερνά τα 3.500.000€, ενώ ο χρόνος ολοκλήρωσης των απαραίτητων εργασιών υπολογίζεται σε περίπου έξι (6) μήνες από την ημέρα επίσημης αποδοχής με ΦΕΚ της δωρεάς και υπογραφής της σχετικής σύμβασης με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.