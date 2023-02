Υπερταμείο: Η Γιώτα Κρεμμυδά διορίζεται μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ - iefimerida.gr

Τον διορισμό της Γιώτας Κρεμμυδά, ως μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, ανακοίνωσε το Υπερταμείο.

Η διορισμός της κυρίας Κρεμμυδά γίνεται σε αντικατάσταση της Θάλειας Εμίρη.

Σύμφωνα με το Υπερταμείο, το μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτει πολυετή διεθνή εμπειρία ως νομικός σύμβουλος σε εκτελεστικό επίπεδο, σε θεσμικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διαχείριση και χρηματοδότηση έργων, σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, σε διαπραγματεύσεις συμβάσεων, σε συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Έχοντας διατελέσει σε διευθυντικές θέσεις, η Γιώτα Κρεμμυδά έχει αποκτήσει τεχνογνωσία διεθνούς επιπέδου. Έχει εξειδίκευση στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού, καθώς και σε ζητήματα διασυνοριακών επιχειρήσεων. Επί του παρόντος, κατέχει τη θέση Director & Associate General Counsel WW Channel & Ecosystems στη Hewlett- Packard Enterprise. Είναι κάτοχος Bachelor Laws (LL.B) από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1990) και κάτοχος Master (DEA) Law of International and European Community Financial Relations από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Paris X- Nanterre (1993). Είναι μέλος της Επιτροπής IPR του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και έχει διακριθεί στη Legal 500 Powerlist.