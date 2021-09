Στην κορυφή του κόσμου τα «ελληνικά χρώματα» -Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου σάρωσαν στο Λονδίνο | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | iefimerida.gr

Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, η καρδιά της διεθνούς γαστρονομίας χτυπά στο Λονδίνο, στον διεθνή γαστρονομικό διαγωνισμό «Great Taste Awards», που βραβεύει τα καλύτερα και πιο ποιοτικά προϊόντα του κόσμου, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς για τα gourmet τρόφιμα και χαρακτηρίζεται ως τα «Όσκαρ της γεύσης».

Φέτος, περισσότεροι από 355 εξειδικευμένοι γευσιγνώστες αξιολόγησαν τα προϊόντα μέσα από μια «τυφλή» διαδικασία γευσιγνωσίας, κατά την οποία αποφασίζουν ποια προϊόντα είναι άξια για διάκριση.

Επί 180 ημέρες - από τον Μάρτιο μέχρι τα τέλη Αυγούστου - δοκίμασαν απόλυτα επαγγελματικά, τον απίστευτο αριθμό των 14.000 υψηλής ποιότητας προϊόντων, από 120 χώρες του κόσμου για να απονείμουν τα βραβεία - χρυσά αστέρια, που προσφέρουν στο κάθε βραβευμένο προϊόν διεθνή αναγνώριση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, έχοντας ήδη τιμηθεί στο παρελθόν με 31 συνολικά Χρυσά Αστέρια από τον διαγωνισμό Great Taste Awards, συμμετείχαν για άλλη μια χρονιά με τα καινοτόμα ελαιοπροϊόντα τους και τιμήθηκαν με δύο (2) υψηλές αλλά και μοναδικές βραβεύσεις χρυσών αστεριών, συμπληρώνοντας έτσι το μοναδικό αριθμό 33 βραβείων Great Taste Awards συνολικά.

Αναλυτικά, τα βραβεία για το 2021 είναι :

Το ελαιόλαδο «Flavored gourmet ENIGMA» που ανήκει στην καινοτομική σειρά Olive oil Jewels των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου, κατακτά την υψηλότερη θέση στην κατηγορία του και την πολύ τιμητική βράβευση των δύο (2) χρυσών αστεριών, συγκεντρώνοντας εξαιρετικά υψηλή βαθμολογία, την οποία δεν έφτασε κανένα άλλο ελαιόλαδο από τις συμμετοχές όλων των χωρών.

Οι επιτραπέζιες «ΑΝΑΛΑΤΕΣ ελιές» κατακτούν το βραβείο του ενός (1) χρυσού αστεριού και υπέροχες κριτικές από τους ειδικούς κριτές, chef και γευσιγνώστες του φημισμένου διαγωνισμού. Η συγκεκριμένη βράβευση για την ποιότητα και την γεύση των ΑΝΑΛΑΤΩΝ ελιών, είναι η μοναδική που έχει επιτευχθεί ιστορικά μέχρι σήμερα παγκοσμίως σε επιτραπέζιες ελιές χωρίς αλάτι, και έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα και κύρος από τέτοιο διαγωνισμό.

Ο διεθνούς φήμης διαγωνισμός γευσιγνωσίας «Great Taste Awards» διοργανώνεται από τον οίκο «Guild of Fine Food» και τα βραβεία χρυσών αστεριών που απονέμει είναι αντίστοιχα με τα αστέρια Michelin των βραβευμένων εστιατορίων («Great taste award, is to specialty food and drink what Michelin is to fine dining» ).

Τα βραβεία «Great Taste Awards» είναι διεθνώς αναγνωρισμένα για την αντικειμενικότητα και την εγκυρότητά τους, καθώς αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη γεύση των προϊόντων, χωρίς αναφορά στη συσκευασία, το λογότυπο ή το branding τους, αφού δεν κρίνεται το αποτέλεσμα του μάρκετινγκ, αλλά η γεύση και η ποιότητα των προϊόντων. Ενδεικτικό της αναγνωρισιμότητας των βραβείων είναι ότι τον θεσμό υποστηρίζει η «Μέκκα» της γαστρονομίας- το κατάστημα Harrods καθώς και το γνωστό πολυκατάστημα Partridges, μαζί με άλλα μεγάλα πολυκαταστήματα αλλά και μεγάλες εταιρείες τροφίμων ανά τον κόσμο.

Τα δύο συγκεκριμένα βραβεία των χρυσών αστεριών στα Great Taste Awards του Λονδίνου συμπληρώνουν τον μοναδικό αριθμό των 357 διεθνών βραβεύσεων για τους βιολογικούς ελαιώνες Σακελλαρόπουλου, σε αναγνωρισμένους διαγωνισμούς υψηλού κύρους ανά τον κόσμο, σηματοδοτώντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ βραβεύσεων για ελαιοπαραγωγό που καλλιεργεί, παράγει και τυποποιεί αποκλειστικά τα δικά του βιολογικά ελαιοπροϊόντα (Single Estate organic producer).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθήστε το iefimerida.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida.gr