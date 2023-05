Σοφία Κουνενάκη: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση της ελληνικής οικονομίας - iefimerida.gr

Οι μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης «A Perspective On The Current Status Of The Labor Marke», που διοργάνωσε το ΕΒΕΑ στο πλαίσιο του 8ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στο πάνελ της συζήτησης συμμετείχαν ο κ. Πάνος Τσακλόγλου υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, πρόεδρος του ΕΒΕΑ και η κα Ρεβέκκα Πιτσίκα CEO, PfB & Group Managing Partner, N2Growth Greece. Τη συζήτηση συντόνισε η κα Αναστασία Παρετζόγλου, Brand Manager του Fortune Greece.

«Μεγαλύτερη πρόκληση στην Ελλάδα η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού» λέει η πρόεδρος του ΕΒΕΑ

Η πρόεδρος του ΕΒΕΑ κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα ευρείας έρευνας που πραγματοποίησε το ΕΒΕΑ και η οποία αποτέλεσε και τον άξονα της συζήτησης, τόνισε ότι «στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας για τα επόμενα χρόνια συνδέεται με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού».

Έρευνα ΕΒΕΑ: Οι επιχειρίσεις βλέπουν έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων στο προσωπικό

Πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται.



Σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν προσφέρει στους αποφοίτους τις απαιτούμενες γνώσεις για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.



Σύμφωνα με το 23,3% των επιχειρήσεων, η Πολιτεία πρέπει να προωθήσει αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν στενότερη σχέση με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.



«Ως ΕΒΕΑ πιστεύουμε ότι η σύζευξη των δεξιοτήτων και της προσφοράς εργασίας με τις ανάγκες της αγοράς, στηρίζεται στην εποικοδομητική συνεργασία, μεταξύ της Πολιτείας και των επιχειρηματικών φορέων. Στην κατεύθυνση αυτή υπογράψαμε πρόσφατα μνημόνιο συνεργασίας με τη ΔΥΠΑ προκειμένου να αξιοποιήσουμε από κοινού εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα στους τομείς της προώθησης της απασχόλησης, της απόκτησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης (upskilling-reskilling)» τόνισε η κα Κουνενάκη.

«Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, αξιοποιούμε θεσμούς που εφαρμόζονται ήδη με επιτυχία σε άλλες χώρες, όπως είναι ο θεσμός της Μαθητείας ο οποίος μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για την αύξηση της απασχόλησης των νέων, εδραιώνοντας τη σύνδεση μεταξύ της μαθησιακής διαδικασίας και της αγοράς εργασίας» ανέφερε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

«Τέλος, η αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η στενότερη σύνδεση των πανεπιστημίων με τον κόσμο της αγοράς, ως ΕΒΕΑ θεωρούμε ότι θα διευκολύνει σημαντικά την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2021 στην Ευρώπη, το 23% των νέων 15-29 ετών που βρίσκονται στην επίσημη εκπαίδευση εργάζεται παράλληλα, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό, παραμένει σχετικά χαμηλό, καθώς δεν ξεπερνά το 6%» είπε η πρόεδρος του ΕΒΕΑ Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.

