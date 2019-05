Δύο σημαντικότατες διακρίσεις απέσπασε η MYTILINEOS

Για τη συμβολή της στο έργο 400MW CCGT Bridge Power Project στη Γκάνα, η MYTILINEOS απέσπασε δύο σημαντικότατες στο πλαίσιο των «Partnership Awards 2019» τα οποία διοργανώθηκαν στο Λονδίνο στις 9 Μάϊου 2019.

Συγκεκριμένα, το έργο, στο οποίο η MYTILINEOS έχει ανακηρυχθεί EPC Contractor και έχει παράσχει το σχετικό Vendor Financing, κατάφερε να αποσπάσει το Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Best Utilities Project και το Αργυρό στην κατηγορία Best Financial Structure, επικρατώντας των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου διεθνώς.

Το υπό ανάπτυξη έργο βραβεύθηκε τόσο χάρη στην καινοτόμο δομή χρηματοδότησης, όσο και εξαιτίας της σημασίας που θα έχει για την αντιμετώπιση των ενεργειακών αναγκών της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα, διακρίθηκε η ευρηματικότητα που επέδειξε η MYTILINEOS στο σκέλος της χρηματοδότησης του έργου, κάτι που ουσιαστικά «ξεκλείδωσε» τις διαδικασίες, που εκκρεμούσαν για δύο χρόνια και επέτρεψε την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης, με την εξασφάλιση του απαραίτητου “Notice to Proceed”.

Η συγκεκριμένη δομή χρηματοδότησης η οποία εφαρμόστηκε στο vendor financing και χαρακτηρίζεται από μεσοπρόθεσμη διάρκεια με περιορισμένη αναγωγή στην κοινοπραξία που αναπτύσσει το έργο, προσδίδει την απαιτούμενη ευελιξία για το χρόνο που θα απαιτηθεί ώστε να υλοποιηθεί η ανα-χρηματοδότηση και να περιορισθεί ο σχετικός κίνδυνος.

Η κριτική επιτροπή των βραβείων επαίνεσε την ευελιξία με την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία, αλλά και την αποφυγή τυχόν κινδύνων που διέπουν άλλες προσεγγίσεις. Τόνισαν μάλιστα, ότι το παράδειγμα της MYTILINEOS μπορεί να ακολουθηθεί και από άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αφρικανική αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι για το συγκεκριμένο έργο το οποίο εκτιμάται ότι θα αποτελεί το 17% της εγκατεστημένης ισχύος της Γκάνας, αναπτύσσεται από κοινοπραξία αποτελούμενη από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου διεθνώς (Endeavor, GE, Denham Capital, και Sage), θα χρηματοδοτηθεί δε και από την GuarantCo ενώ ο Τομέας Ολοκληρωμένων Έργων και Υποδομών – ΜΕΤΚΑ της MYTILINEOS έχει ανακηρυχθεί ανάδοχος για την κατασκευή της πρώτης φάσης (202MW).

Πρόκειται για το τρίτο έργο της MYTILINEOS στην Γκάνα, γεγονός που την αναδεικνύει σταδιακά σε κορυφαίο παίκτη στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Υποσαχάριας Αφρικής.