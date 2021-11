Σάρωσε ο τουρισμός στο Νότιο Αιγαίο -Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών αυτός του 2021 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | iefimerida.gr

Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των ετών αποδείχθηκε στην πράξη ο φετινός για το Νότιο Αιγαίο, αφού ξεπέρασε ακόμα και το ρεκόρ του 2019, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις, όπως ανακοινώθηκε από την Πρωτοβουλία Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισμό.

Συνολικά, τα διεθνή αεροδρόμια της Ρόδου, Κω, Μυκόνου, Σαντορίνης και Καρπάθου προσέλκυσαν, από την 1η έως την 31η Οκτωβρίου, 412.771 επιβάτες, έναντι 357.608 το αντίστοιχο διάστημα του 2019, χρονιάς ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό, πετυχαίνοντας αύξηση της τάξης του 15%, σε επίπεδο Περιφέρειας.

Το άλμα της Σαντορίνης

Εξαιρετικά εντυπωσιακές ήταν οι επιδόσεις της Σαντορίνης, όπου ο Οκτώβριος του 2021 παρουσίασε αύξηση της τάξης του 55%, σε σχέση με τον Οκτώβριο του «άπιαστου» 2019.

Καλύτερος ήταν και για τη Ρόδο και την Κω, αφού και τα δύο νησιά των Δωδεκανήσων ξεπέρασαν την τελευταία προ πανδημίας χρονιά κατά 10% περίπου.

Πάνω από 3 εκατ. επισκέπτες από το εξωτερικό στο Νότιο Αιγαίο

Η τουριστική περίοδος του 2021, που συνεχίζεται ακόμα στα μεγαλύτερα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, έχει φέρει, από τις 13 Μαΐου, όταν άνοιξε επίσημα η χώρα, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, πάνω από 3 εκατ. τουρίστες μέσω διεθνών πτήσεων, με τη Ρόδο να ξεπερνάει το 1,4 εκατ. αφίξεις, την Κω να συμπληρώνει τις 688.394, τη Μύκονο τις 360.198, τη Σαντορίνη τις 471.017 και την Κάρπαθο τις 43.084.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, οι αφίξεις επισκεπτών από το εξωτερικό προς τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου είναι περισσότερες, δεδομένου ότι στα παραπάνω στοιχεία δεν συνυπολογίζονται όσοι προσεγγίζουν τα νησιά με πτήσεις ανταπόκρισης μέσω του Ελ. Βενιζέλος και μέσω του ακτοπλοϊκου δικτύου.

Το 2021 πολλαπλασίασε τις επιδόσεις του 2020

Σημειώνεται ότι η περσινή χρονιά έκλεισε για τη Ρόδο με 584.000 αφίξεις, το ένα τρίτο περίπου των φετινών αποτελεσμάτων. Η Μύκονος και η Σαντορίνη από την πλευρά των Κυκλάδων, υπερτριπλασίασαν την κίνηση του 2020 (Μύκονος: 133.456 vs 360.198, Σαντορίνη: 141.472 vs 471.017). Πάνω από τις διπλάσιες αφίξεις είχε φέτος και το νησί του Ιπποκράτη (322.316 vs 688.394), ενώ η Κάρπαθος σημείωσε τη μεγαλύτερη ανάκαμψη, πενταπλασιάζοντας τα νούμερα της περσινής, δύσκολης, χρονιάς (8.237 vs 43.084).

Τέλος, σημειώνεται ότι η τουριστική περίοδος του 2021 επεκτείνεται με προγραμματισμένες πτήσεις και κρατήσεις μέχρι και τις 14 Νοεμβρίου, με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία.