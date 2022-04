Public Group: Με Νέο Διοικητικό Συμβούλιο επιταχύνει το αναπτυξιακό του πλάνο - iefimerida.gr

Με σκοπό την επιτάχυνση του φιλόδοξου επενδυτικού πλάνου που θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη θέση του στην αγορά ως σύγχρονου omnichannel retailer σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά και τον μετασχηματισμό του σε digital-first οργανισμό, το Public Group ενισχύει το Διοικητικό του Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της θητείας του Piet Coelewij, τη θέση του (μη εκτελεστικού) Προέδρου του Δ.Σ. αναλαμβάνει ο Γιάννης Καραγιάννης, που διατηρεί παράλληλα και τον ρόλο του ως Εκτελεστικού Προέδρου του Ομίλου Olympia, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την πίστη της Olympia στη δυναμική του Public Group.

Νέος πρόεδρος του Public Group ο Γιάννης Καραγιάννης

Επιπλέον, το Δ.Σ. εμπλουτίζεται με νέα Ανεξάρτητα, Μη Εκτελεστικά Μέλη με σημαντική εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόκειται για τους κ.κ. Patricia Walker και Σοφοκλή Γιαννακού που θα συνεισφέρουν στον στρατηγικό σχεδιασμό και τις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η διοικητική ομάδα της εταιρίας, με στόχο να δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους της, να παρουσιάζει διαρκώς καινοτομίες στην αγορά και να προσφέρει την καλύτερη εμπειρία αγορών στους πελάτες της. Επίσης, το Δ.Σ. του Public Group καλωσορίζει ως σύμβουλο τον Jeremy Fennell, που θα συμβάλει στην εξέλιξη της omnichannel στρατηγικής του.

Patricia Walker

Έχοντας διατελέσει μέλος της Διοικητικής ομάδας από τη θέση της ως President Home & Services στην Best Buy και με εμπειρία ως Senior Managing Director of North American Retail στην Accenture, η Patricia Walker ορίζεται Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. Η Patricia συνέβαλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της Best Buy μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών που προσφέρονται στο σπίτι (in-home services) και ενός ολοκληρωμένου πακέτου συνδρομητικών υπηρεσιών, καθώς και μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού της ομάδας τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών Geek Squad, που αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα σχήματα παροχής τεχνικών υπηρεσιών στην αγορά του retail. Η Patricia συνεργάστηκε με κορυφαίους retailers των Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Accenture. Από τη νέα της θέση, θα συμβάλει ουσιαστικά στη στρατηγική για την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών και τη διαμόρφωση μιας εξαιρετικής εμπειρίας πελάτη.

Με πολυετή θητεία σε υψηλόβαθμες θέσεις στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης στις Ahold Delhaize Group (AB Vassilopoulos & South-Eastern Europe), British American Tobacco Hellas και KPMG, o Σοφοκλής Γιαννακού ορίζεται επίσης Μη Εκτελεστικό Μέλος στο Δ.Σ. O κ. Γιαννακού διαθέτει 26 χρόνια εμπειρίας σε επιχειρηματικούς κλάδους, όπως είναι το λιανεμπόριο τροφίμων, η καπνοβιομηχανία και ο τουρισμός και πολύτιμο know-how σε τομείς όπως τα M&As, η οικονομική διαχείριση, τα χρηματοοικονομικά, η λογιστική διαχείριση και ο οικονομικός έλεγχος, οι αποτιμήσεις και το due diligence, ο στρατηγικός σχεδιασμός, το business planning και marketing/business development. Ο Σοφοκλής είναι επίσης Πρόεδρος του Δ.Σ. της AB Βασιλόπουλος Α.Ε.

Σοφοκλής Γιαννακού

Φέρνοντας μαζί του σημαντική εμπειρία από την SSP, κορυφαία εταιρία στην αγορά του food travel, καθώς και στην Dixons Retail, ο Jeremy Fennell ορίζεται σύμβουλος του Δ.Σ. Ο κ. Fennel γνωρίζει πολύ καλά την αγορά του πολυκαναλικού λιανεμπορίου ηλεκτρονικών ειδών, καθώς ο ίδιος συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή μετάβαση της Currys από μία παραδοσιακή επιχείρηση σε έναν σημαντικό omnichannel παίκτη.

Jeremy Fennell

Ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Καραγιάννης δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Piet για την ουσιαστική συνεισφορά του στον μετασχηματισμό της εταιρίας, σε μια περίοδο με ιδιαίτερες προκλήσεις για τον κλάδο του retail. Η μεγάλη εμπειρία του στο retail και e-commerce αποτέλεσε σημαντικό οδηγό για τη διοικητική ομάδα, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό στρατηγικό πλάνο για τη μεταμόρφωση της εταιρίας σε κορυφαίο omnichannelretailer. Παράλληλα, θα ήθελα να καλωσορίσω στο Διοικητικό Συμβούλιο την Patricia, τον Σοφοκλή και τον Jeremy. Πρόκειται για κορυφαία στελέχη που έχουν συνεισφέρει στον επιτυχημένο μετασχηματισμό εταιρειών-κολοσσών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η μοναδική τεχνογνωσία και εμπειρία τους θα συμβάλει στη στρατηγική ανάπτυξη του νέου PublicGroup και θα υποστηρίξει την προσπάθεια της διοικητικής ομάδας και όλων των εργαζομένων στον Όμιλο να γίνονται κάθε μέρα ακόμη καλύτεροι, διαμορφώνοντας τη βέλτιστη εμπειρία εξυπηρέτησης, σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη».