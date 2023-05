Well being, εργασία, μουσική: Η πρωτότυπη θεματική που «αγκάλιασε» το φετινό Delphi Economic Forum - iefimerida.gr

Ο Entrepreneurs’ Organization οργάνωσε φέτος δύο ξεχωριστά πάνελ ιδιαίτερης σημασίας με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Πόση σημασία δίνουμε σήμερα στην καλή ψυχική υγεία και πόσο επηρεάζει την καθημερινότητά μας; Ποιος ο αντίκτυπος της στην εργασία και πώς συνδέεται με την πραγματική ευεξία και την ευημερία μας; Ένα θέμα βαθιά ανθρωποκεντρικό με ποικίλες κοινωνικές, οικονομικές και συναισθηματικές προεκτάσεις άγγιξε ο Entrepreneurs’ Organization στο Delphi Economic Forum, εγείροντας θετικά σχόλια και προκαλώντας μια ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον των εργασιακών σχέσεων.

Το ESG και το «δίλημμα» για τον σύγχρονο επιχειρηματία



Το πρώτο πάνελ είχε ως θέμα: «Mental Health: Successful at Work & Thriving in Life – can the Modern Entrepreneur Excel in Both?». Συντονίστρια ήταν η Νάνσυ Μαλλέρου, καταξιωμένη master coach και συγγραφέας, με συμμετοχή στη συζήτηση επιφανών μελών του Enterpreneurs’ Organization. Πολύτιμη στάθηκε η προσωπική τους εμπειρία, στο κατά πόσο μπορούν οι παράγοντες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου να ισορροπήσουν μεταξύ επιτυχίας στην εργασία και ευημερίας στη ζωή.

Η Άννα Καμαρίδη της βιομηχανίας Global Wire, ο Βαγγέλης Δαβιτίδης συνιδρυτής της 4Wise Monkeys, ο Δημήτρης Στρατάκης, Ιδρυτής της Unismack & SnackCraft, ο Κωνστατίνος Οικονόμου, CEO Marine Tours και η Όλγα Σταμαθιουδάκη, Corporate Affairs & Sustainability Director της Qualco κατέθεσαν τις απόψεις τους σε μία συζήτηση εφ’ όλης της ύλης επάνω σε κρίσιμα ερωτήματα. Ποιο ήταν το μονοπάτι που οι ίδιοι χάραξαν προκειμένου να ανακαλύψουν τη χρυσή τομή; Με βάση ποιες αρχές ήρθαν κοντά στις επιθυμίες τους και πως έζησαν το προσωπικό τους ταξίδι προς την επιτυχία; Τι στάθηκε τροχοπέδη και πώς βρήκαν δύναμη να συνεχίσουν; Με ειλικρίνεια και σθένος, τα προσωπικά βιώματα των συμμετεχόντων στάθηκαν πηγή έμπνευσης και φωτεινά παραδείγματα για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν καθημερινά παρόμοιες προκλήσεις. Άνδρες και γυναίκες επιχειρηματίες κατακτούν συνεχώς διακρίσεις στον επαγγελματικό στιβό, αλλά πάντα αναζητούν διεξόδους για καλή ποιότητα ζωής με απαραίτητη προϋπόθεση την ψυχική τους υγεία.

Τα αριθμητικά στοιχεία που αναφέρθηκαν είναι άκρως αποκαλυπτικά. Σύμφωνα με μελέτη της World Health Organization, το 10-25% των επιχειρηματιών αντιμετωπίζουν κάποια μορφή ψυχικής νόσου, ενώ το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει το 50% για τους εργαζομένους σε μεγάλες επιχειρήσεις. Κατά το 2016, η απώλεια παραγωγικότητας που σχετίζεται με την κακή ψυχική υγεία στον κόσμο εκτιμάται σε περίπου 1 τρισ. δολάρια ετησίως. Σε επίπεδο Ευρώπης, το κόστος της κακής ψυχικής υγείας εκτιμάται σε περίπου 600 δισ. ευρώ ετησίως. Στην Ελλάδα, το κόστος της κακής ψυχικής υγείας, χωρίς να έχουμε ακόμα ακριβή στοιχεία, εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε περίπου 4,6% του ΑΕΠ της χώρας. Τα υψηλά επίπεδα στρες μεγιστοποιούν τον κίνδυνο εξουθένωσης (burnout) στον κόσμο των επιχειρήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνουν μάλιστα και σχετικές έρευνες της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Ένωσης, αλλά και του Harvard Business.

Το ESG (Environment, Social, Governance) έρχεται να καλύψει ένα τεράστιο κενό των προηγούμενων ετών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ψυχικής υγείας στην επιχειρηματικότητα. Θεσμικοί παράγοντες και οικονομικοί δρώντες ευαισθητοποιούνται και κατανοούν ολοένα και περισσότερο την αξία του well-being στην ανάπτυξη των δεικτών ευημερίας των κοινωνιών, τόσο σε μικρο-οικονομικό όσο και σε μακρο-οικονομικό επίπεδο. Συμπερασματικά, οι εργασίες του group έκλεισαν, αναγνωρίζοντας πως ψυχική υγεία και εργασία θα πρέπει να είναι αναγκαίες συνθήκες και όχι τυχαίες κατακτήσεις.

Η μουσική βιομηχανία σήμερα: Προκλήσεις & νέα δεδομένα

Το δεύτερο πάνελ είχε, επίσης, μία ιδιαίτερη σύνθεση όσο και θεματολογία. «The age of digital distribution: On the Future of Music». Συντονιστής του ήταν ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δελεβέγκος, ενώ απόψεις αντάλλαξαν οι: Άννα-Μαρία Αντίππα, Owner & Managing Director Cobalt Music, Μιχάλης Πετυχάκης, Co-Owner & CTO Orfium, Δήμητρα Γαλάνη, τραγουδοποιός & ερμηνεύτρια και Νίκος Αντωνίου, Artist & Label Partnerships Lead Spotify UK & Ireland.

Στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα όπως η κυριαρχία του streaming και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από αυτό, η ακμή ή παρακμή της μουσικής βιομηχανίας, η πειρατεία, το τέλος της και οι πληγές στον δισκογραφικό κλάδο, αλλά και η συνύπαρξη κερδοφόρων και συνάμα ποιοτικών παραγωγών με καλλιτεχνική ευαισθησία. Παράλληλα, τέθηκε και μία πληθώρα άλλων καίριων σημείων, όπως ο τρόπος που ακούμε μουσική σήμερα, η θέση του βινυλίου στις μέρες μας και το κατά πόσο υπάρχει αξιόπιστη τεχνολογία για τη δίκαιη απόδοση των δικαιωμάτων. Στη συζήτηση συμμετείχαν κορυφαίοι εκπρόσωποι του κλάδου με εξαιρετικά ειλικρινείς και διαφωτιστικές απόψεις.

Η κ. Γαλάνη, μεταξύ άλλων τόνισε: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό, η σχέση μεταξύ εταιρειών δίσκων, παραγωγών και creators - των ανθρώπων που παράγουν content - να είναι εξαιρετικά δυνατή και πολύ φωτεινή, που τίποτα δεν θα μπορεί να τη χαλάσει».

Ο κ. Αντωνίου δεν παρέλειψε να σχολιάσει: «Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η όγδοη χρονιά που υπάρχει αύξηση στο music industry. Την τελευταία χρονιά είχαν ένα 4,3% αύξηση. Αυτό που το κάνει σπουδαίο είναι ότι ο κόσμος έχει καταλάβει ότι πρέπει να πληρώσει για τα πάντα. Για το content αλλά και το εισιτήριο όταν θα πάει να δει τον καλλιτέχνη, αλλά όλο αυτό παίρνει χρόνο».

Ο κ. Πετυχάκης ανέφερε σχετικά: «Με βάση πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ που πραγματοποιήσαμε αποκαλύφθηκε πως ενώ το 55% των Ελλήνων ακούει μουσική μόνο από ψηφιακά μέσα, 4 στους 10 δεν πληρώνουν για μουσική και μόνο 1 στους 10 πληρώνει κάποιο streaming service». Παράλληλα, δεν παρέλειψε να τονίσει: «Ξεκλειδώνουμε την αξία της μουσικής με το να βρίσκουμε που παίζει οπουδήποτε. Και γενικά μας απασχολεί οι καλλιτέχνες να πληρώνονται δίκαια και σωστά και αναλογικά με αυτό που κάνουν».

Η κ. Αντίππα επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Χάρη στην διάδοση του streaming, το μέλλον της μουσικής είναι πάλι φωτεινό, ακριβώς γιατί το μέλλον της μουσικής είναι ψηφιακό: χωρίς τους περιορισμούς που είχε η διανομή του φυσικού προϊόντος, η μουσική είναι πλέον όλη, πάντα και παντού, προσβάσιμη και διευκολύνει τον κόσμο για μεγαλύτερης διάρκειας ακρόαση – και μάλιστα νόμιμης ακρόασης. Σύμφωνα με τα νούμερα που εκδίδει ο επίσημος φορέας μας, η IFPI, ο τζίρος της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας έπιασε πάτο το 2014 με 13 δισεκατομμύρια δολάρια, ακριβώς λίγο πριν αρχίσει η ταχεία διάδοση και ανάπτυξη του νόμιμου streaming. Χάρη στο streaming, το 2022 ο τζίρος ξεπέρασε τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια (δηλαδή είχαμε 100% άνοδο σε 8 χρονιά), σπάζοντας μάλιστα (δώστε προσοχή σε αυτό) το ρεκόρ του τζίρου των χρυσών εποχών του 2000 και τα νούμερα που για χρόνια θεωρούσαν πολλοί πως δεν θα ξαναπιάσουμε ποτέ. Καταλαβαίνετε πως μιλάμε για μια βιομηχανία σε απόλυτη ακμή».

Κλείνοντας, η Managing Director της Cobalt Music σχολίασε: «Η Cobalt Music επενδύει σε projects που μας αρέσουν, σε όποιο μουσικό είδος κι αν ανήκουν, έχοντας πάντα μέλημα ως επιχειρηματίας να είναι επιτυχημένα και οικονομικά βιώσιμα. Δεν κρύβω βέβαια, πως έχουν υπάρξει περιπτώσεις που, ενώ ήξερα πως θα χρειαστεί χρόνος και κόπος για να αποδώσουν κάποια project, τα στήριξα με πίστη και θέρμη επειδή τα ξεχώρισα».

Καθώς τα δεδομένα του σύγχρονου κόσμου μεταβάλλονται διαρκώς, πρωταρχικός στόχος όσον βρίσκονται στο «τιμόνι» των επιχειρήσεων είναι να προσαρμόζουν τις συνθήκες προς όφελος των εργαζομένων με ανταποδοτικά οφέλη προς τις κοινότητες. Και αυτό είναι κάτι που ο Enterpreneurs’ Organization (ΕΟ), το παγκόσμιο δίκτυο με μέλη πάνω από 14.000 ιδιοκτήτες επιχειρήσεων σε 61 χώρες, το γνωρίζει καλά. Ευτυχισμένοι άνθρωποι διαμορφώνουν κοινωνίες που ευημερούν. Ο σεβασμός και οι αξίες δημιουργούν ποιοτικά αποτελέσματα που καθρεφτίζονται και στα οικονομικά πρότυπα. Ο οδηγός των εξελίξεων είναι η πρόοδος και η επίτευξη της ευτυχίας γίνεται μονόδρομος! Αυτή μπορεί να είναι η νέα κατάκτηση του επιχειρηματικού κόσμου σήμερα.