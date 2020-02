Η Πολωνή δισεκατομμυριούχος που ξόδεψε 68 εκατ. ευρώ για έπαυλη κοντά στα Harrods του Λονδίνου

View this post on Instagram

Never underestimate children, their ideas, energy and passion! This is a lesson from the Peruvian city of Iquitos, located in the Amazon jungle. Because the most moving thing in the story of this place is that children solve problems that adults cannot overcome. See for yourself as you watch the final episode of the Domino Effect on TVN this Sunday at 11:00 am. --- Nigdy nie lekceważcie dzieci, ich pomysłów, energii i pasji! To lekcja płynąca z położonego w amazońskiej dżungli, peruwiańskiego miasta Iquitos. Bo najbardziej poruszające w historii tego miejsca jest to, że problemy, z którymi nie mogą poradzić sobie dorośli, rozwiązują tam dzieci. Przekonaj się sam oglądając finałowy odcinek Efektu Domina już w tę niedzielę o 11:00 w telewizji TVN. #efektdomina #kulczykfoundation #peru #children #tvn #help #iquitos