O Όμιλος Sani/Ikos επενδύει στην αειφορία, ανοίγοντας τον δρόμο για τον βιώσιμο τουρισμό της Μεσογείου - iefimerida.gr

Σημαντικές επιδόσεις σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες και τα οικοσυστήματα και η υπεύθυνη διακυβέρνηση - τομείς που αναδεικνύονται ως υψηλής προτεραιότητας από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη - καταγράφει η ετήσια Έκθεση ESG για το 2022 (ESG – environment, society, governance) του ξενοδοχειακού Ομίλου Sani/Ikos για το 2022.

«Η αειφορία -με υψηλές επιδόσεις για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση- αποτελεί πλέον καθολικό αίτημα όλων των εταίρων μας, από τους επενδυτές, τις τράπεζες, τους πελάτες, μέχρι τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες, σε όλες τις περιοχές δραστηριοποίησής μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από τα δύο τρίτα των ταξιδιωτών, σύμφωνα με πρόσφατη εκτενή έρευνα της Booking.com δηλώνει ότι θέλει να ταξιδέψει με πιο βιώσιμο τρόπο το 2024, ενώ το ESG αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο πρόσληψης για τις γενιές των Millennials και των Gen Z. Μελέτες δείχνουν πως οι μετοχές εταιρειών με θετικές ESG βαθμολογίες έχουν καλύτερες επιδόσεις στις παγκόσμιες αγορές. Μέσω της προώθησης του βιώσιμου τουρισμού, έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε την Ελλάδα σε κορυφαίο προορισμό παγκοσμίως», σημειώνει η κα Ελένη Ανδρεάδη, διευθύντρια Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου Sani/Ikos.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος επενδύει στη βιωσιμότητα εδώ και περίπου 15 χρόνια, έχοντας αναπτύξει τα προγράμματα αειφορίας SaniGreen και IkosGreen, τα οποία εστιάζουν σε τρεις στρατηγικούς πυλώνες: τη βιώσιμη λειτουργία των ξενοδοχείων του, Sani Resort και Ikos Resorts, μέσα από τις αρχές της κλιματικής ουδετερότητας, της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του οικοσυστήματος, τη θετική επίδραση στην κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες στην εργασία και έμπρακτη υποστήριξη στις τοπικές κοινότητες, την ενίσχυση της οικονομίας, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και στήριξη της τοπικής παραγωγής.

“Όσο οι κίνδυνοι από την κλιματική αλλαγή και οι συνέπειες των ακραίων καιρικών φαινομένων αυξάνονται, τόσο εμπεδώνεται η ανάγκη να θωρακίσουμε τη χώρα και όλους τους παραγωγικούς τομείς, μέσα από συγκεκριμένες αλλαγές και συντονισμένη λήψη μέτρων, με οδηγό την αειφορία. O τουρισμός -ένας τομέας που επηρεάζεται έντονα από την κλιματική κρίση- μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη”, δηλώνει η κα Ανδρεάδη.

Πριν από λίγες μέρες, ο Όμιλος δημοσίευσε τον απολογισμό των ESG προγραμμάτων του για το 2022, όπου, μέσα από χρηματοοικονομικά και άλλα στοιχεία, καταγράφονται αναλυτικά οι επιδόσεις του σε όλους τους τομείς της αειφορίας.

Τριπλό στόχο για μηδενικό άνθρακα (έως το 2030), μηδενικά πλαστικά μιας χρήσης και απόβλητα προς τους ΧΥΤΑ (έως το 2024) έχει θέσει ο όμιλος Sani/Ikos







Τριπλός στόχος για μηδενικό άνθρακα - απόβλητα προς τους ΧΥΤΑ & πλαστικά μίας χρήσης

Ο Όμιλος Sani/Ikos πρωτοπορεί σε τομείς όπως η διαχείριση ενέργειας, νερού και απορριμμάτων, έχοντας θέσει φιλόδοξο τριπλό στόχο για μηδενικό άνθρακα (net zero) έως το 2030, μηδενικά πλαστικά μίας χρήσης και μηδενικά απόβλητα προς υγειονομική ταφή έως το τέλος του 2024. Και στους τρεις αυτούς στόχους, ο Όμιλος σημείωσε σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια του 2022.

«Δουλεύουμε εντατικά προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο μας για μηδενικό άνθρακα μέσα στην ερχόμενη επταετία. Επενδύουμε σε συστήματα παρακολούθησης και εξοικονόμησης ενέργειας, σε μεγάλα έργα ΑΠΕ, καθώς και στον εξηλεκτρισμό των εγκαταστάσεων και του στόλου οχημάτων μας. Ήδη, όλα τα ξενοδοχεία μας είναι ανθρακικά ουδέτερα, πιστοποιημένα με το πρότυπο ISO 14064-1:2018, και ηλεκτροδοτούνται με ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές εγγυημένης προέλευσης», επισημαίνει η κυρία Ανδρεάδη.

Ο Όμιλος δημιούργησε φέτος ένα νέο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κω, για την παροχή «πράσινης» ενέργειας στο Ikos Aria, ενώ σε συνεργασία με το ελληνικό Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών έχει ξεκινήσει τον υπολογισμό των απορροφήσεων άνθρακα στο δάσος της Σάνης στην Χαλκιδική, με στόχο την αύξησή τους.

Το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο που αναπτύχθηκε στην Κω, για την παροχή «πράσινης» ενέργειας στο Ikos Aria.

Ταυτόχρονα, κατάφερε να μειώσει τα πλαστικά μίας χρήσης κατά 70% (σε σύγκριση με το 2018) σε όλες τις λειτουργίες των ξενοδοχείων του και βελτίωσε σημαντικά τις επιδόσεις του και στην ανακύκλωση, κάνοντας διαλογή στην πηγή για πάνω από 20 διαφορετικά υλικά. Στην ίδια κατεύθυνση, αξιοποίησε -μέσω ειδικής επεξεργασίας- το σύνολο του νερού που κατανάλωσαν τα ξενοδοχεία του για την άρδευση των κήπων, ενώ μειώνει τη σπατάλη τροφίμων στις κουζίνες με τη χρήση της τεχνολογίας Artificial Intelligence.

Προτεραιότητα και η προστασία των οικοσυστημάτων

Προτεραιότητα του Ομίλου Sani/Ikos είναι η προστασία των οικοσυστημάτων γύρω από τα ξενοδοχεία του και φιλοδοξεί να κάνει και τους επισκέπτες του κοινωνούς αυτής της φιλοσοφίας. Για τον σκοπό αυτό, συνεργάζεται με πληθώρα ΜΚΟ και επιστημονικών ινστιτούτων, όπως η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (για την προστασία των 225 ειδών πουλιών που φωλιάζουν στους υγροτόπους της Σάνης), η οργάνωση iSea (για την καταγραφή των δελφινιών στον Θερμαϊκό Κόλπο), η ΜΚΟ Bee Camp (για την προστασία της μέλισσας) μεταξύ άλλων. Το Sani Resort στην Χαλκιδική είναι χαρακτηρισμένο ως ένα «οικολογικό καταφύγιο», όπου άνθρωπος και φύση συνυπάρχουν αρμονικά, σε μια ιδιωτική πευκόφυτη έκταση 4.000 στρεμμάτων.

«Οι συμμετοχές στις οικολογικές ξεναγήσεις που προσφέρουμε στους υγροτόπους της Σάνης, στο Bee Spot, στα σεμινάρια της iSea για τα δελφίνια του Θερμαϊκού, στα Ikos World of Insects έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία δύο χρόνια. Αντίστοιχο ενδιαφέρον βλέπουμε και στα διαδικτυακά ερωτηματολόγια σε δείγμα χιλιάδων πελατών μας, όπου κοντά στο 20% θίγουν θέματα βιωσιμότητας και επιβραβεύουν δράσεις», αναφέρει η κυρία Ανδρεάδη, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των ταξιδιωτών για τον οικολογικό τουρισμό.

Το πευκοδάσος της Σάνης στην Χαλκιδική, όπου πραγματοποιούνται πολλές δράσεις οικοτουρισμού για τους επισκέπτες.

Δίπλα στις κοινωνίες και τους εργαζομένους του

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι σταθερά αρωγός της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας, δίνοντας προτεραιότητα στην τοπική αγορά εργασίας και παραγωγή, ενώ στηρίζει τους εργαζομένους του και την ανάπτυξή τους.

Πάνω από το 60% των 7.200 εργαζομένων του σε Ελλάδα και Ισπανία, προέρχεται σήμερα από τις αντίστοιχες αγορές, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών του προέρχεται από εγχώριους και τοπικούς παραγωγούς, με κριτήρια βιωσιμότητας. Το 2022, το ποσοστό των γυναικών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις αυξήθηκε πάνω από 30%, ενώ η επένδυση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των εργαζομένων ενισχύθηκε κατά σχεδόν 50%.

Κάθε χρόνο, ο Όμιλος στηρίζει πάνω από 40 οργανώσεις και σωματεία που φροντίζουν για ευάλωτα παιδιά και οικογένειες – μάλιστα το 2022 διπλασίασε τη σχετική δαπάνη λόγω των αυξημένων αναγκών. Ανάμεσα στις δράσεις που ξεχώρισαν ήταν η προσφορά εργασίας και δωρεάν στέγασης σε 300 Ουκρανούς πρόσφυγες και τις οικογένειές τους, ενώ συνεργάστηκε με το δίκτυο για τα δικαιώματα των παιδιών, φέρνοντας το πρόγραμμα «κινητής βιβλιοθήκης» σε πάνω από σαράντα αίθουσες διδασκαλίας και 800 μαθητές σε δημοτικά σχολεία κοντά στα ξενοδοχεία του. Επίσης, με το μήνυμα ‘Share More, Waste Less’ από το Sani Resort και ‘Less to Pack, More to Give’ από τα Ikos Resorts, ο Όμιλος προσκαλεί τους επισκέπτες του από όλον τον κόσμο να συνδράμουν στην πρωτοβουλία των «καλαθιών δωρεάς», προσφέροντας είδη που δεν χρειάζονται όπως ρουχισμό, παιχνίδια κ.λπ, για οικογένειες που τα έχουν ανάγκη.

Δείτε εδώ το βίντεο “Transforming Tourism for a Sustainable Future” για το συνολικό έργο του Ομίλου στον τομέα της βιωσιμότητας.

Σχετικά με τον Όμιλο Sani/Ikos

Ο Όμιλος Sani/Ikos είναι ένας καινοτόμος, δυναμικά αναπτυσσόμενος ξενοδοχειακός όμιλος, με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Μέσω των εμπορικών σημάτων του Sani Resort και Ikos Resorts, αναπτύσσει και λειτουργεί πάνω από 3.450 δωμάτια και σουίτες σε 12 ιδιόκτητα ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην Ελλάδα και την Ισπανία, τα οποία συγκαταλέγονται στα κορυφαία resorts πολυτελείας παγκοσμίως. Ο Όμιλος έχει εξασφαλίσει νέα επενδυτικά έργα δυναμικότητας σχεδόν 1,000 δωματίων, σουιτών και βιλών για την επέκταση της μάρκας Ikos στην Ελλάδα (Κρήτη) και την Πορτογαλία (Αλγκάρβε), ενώ νέοι προορισμοί βρίσκονται στα σχέδια. Στόχος του Ομίλου Sani/Ikos είναι να συνεχίσει την ανάπτυξη των εμπορικών σημάτων Sani Resort and Ikos Resorts στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσφέροντας απαράμιλλη φιλοξενία στους επισκέπτες του και δημιουργώντας προοπτικές ανάπτυξης για τους ανθρώπους του, σημαντικά οφέλη για τα οικοσυστήματα που περιβάλλουν τα ξενοδοχεία του, αλλά και αξία για τους μετόχους του. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, ο Όμιλος έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο αειφορίας (ESG), ενώ είναι μέλος του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις (UN Global Compact). Περισσότερες πληροφορίες: https://www.saniikos.com/

