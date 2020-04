Νέο θρίλερ με το Eurogroup: Αναβάλλεται διαρκώς η συνεδρίαση, έντονο παρασκήνιο

Σε ένα ατελείωτο θρίλερ εξελίσσεται το Eurogroup, με διαρκείς αναβολές και το παρασκήνιο να οργιάζει.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί η νέα συνεδρίαση (μετά το ναυάγιο της περασμένης Τρίτης) για τις 18:00 ώρα Ελλάδος. Ωστόσο ανακοινώθηκε ότι θα αρχίσει με μία ώρα καθυστέρηση και εν συνεχεία ο ο Λουίς Ρέγκο, εκπρόσωπος Τύπου του πρόεδρου του Συμβουλίου Μάριο Σεντένο ανακοίνωσε μία ακόμη αναβολή, για τις 8 ώρα Ελλάδας. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Eurogroup είχε αφήσει ελπίδες λέγοντας πως το Συμβούλιο είναι κοντά σε συμφωνία.

«Όπως μόλις δήλωσε ο Μάριο Σεντένο, φτάνουμε πιο κοντά σε μία συμφωνία. Χρειαζόμαστε, όμως, μία ώρα ακόμη πριν μπορέσουμε να αρχίσουμε. Η συνεδρίαση του Eurogroup αναμένεται τώρα για τις 19.00, ώρα Βρυξελλών», έγραψε ο Ρέγκο στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter.

As @mariofcenteno just said, we are getting closer to a deal. But we need yet another hour before we can start. #Eurogroup meeting now set for 19h brussels time...