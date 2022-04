Νέα Υόρκη: Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής στο Χρηματιστήριο - iefimerida.gr

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» στο New York Stock Exchange προς τιμήν της Ελλάδος.

Στo πλαίσιο του 23ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση.

O Δρ. Νίκος Τσάκος, Founder, President & CEO, TEN Ltd. (NYSE: TNP) και ο Υπουργός Οικονομικών κος. Χρήστος Σταϊκούρας, χτύπησαν το “Opening Bell”, το καμπανάκι της έναρξης των εργασιών της Τρίτης, 12 Απριλίου, 2022, του NYSE-New York Stock Exchange πλαισιωμένοι από τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, τον κ. Νίκο Παπαθανάση, Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ, τον κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στις ΗΠΑ, την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director – Capital Link και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και τους εκπροσώπους των εταιριών εισηγμένων στο NYSE κ. Τed PETRONE, Vice Chairman, NAVIOS GROUP – κ. Michael BAKAS, Executive V.P, AMERESCO – κ. Χρήστο ΜΕΓΑΛΟΥ, Member of the Board, SAFE BULKERS Inc. & Chief Executive Officer της Τράπεζας Πειραιώς, τον κ. Χρήστο Μπαλάσκα, Vice President & General Manager – Greece, Eldorado Gold Corporation

Ο κ. John Tuttle, Vice Chairman & Chief Commercial Officer, Intercontinental Exchange | NYSE - The New York Stock Exchange, τόνισε ότι αυτή η ειδική εκδήλωση πραγματοποιείται παραδοσιακά σε συνδυασμό με το ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum και καλωσόρισε τις εισηγμένες εταιρείες που τον συνόδευσαν στην τελετή “opening bell”.