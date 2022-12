MYTILINEOS: Μετασχηματισμός και δομικές αλλαγές στον Όμιλο -Δύο νέες εταιρείες και νέα εταιρική δομή - iefimerida.gr

Ένα ακόμα ιστορικό κεφάλαιο της MYTILINEOS άνοιξε σήμερα με την ανακοίνωση του νέου μετασχηματισμού της Εταιρείας.

Η Εταιρεία παρουσίασε τη νέα στρατηγική της για τη δημιουργία αξίας και συνεχούς ανάπτυξης. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ευ. Μυτιληναίος καλωσόρισε τη νέα εποχή της Εταιρείας, που αφουγκράζεται τις τάσεις της ενεργειακής μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού, με άξονες τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία.

Ο νέος μετασχηματισμός δημιουργεί τη MYTILINEOS - Energy & Metals και τη μετατρέπει σε μια ακόμα πιο δυναμική κι ευέλικτη εταιρεία, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που διαμορφώνονται, αλλά και αυτές που θα διαμορφωθούν τα επόμενα πολλά χρόνια. Εξάλλου, ο μετασχηματισμός αυτός έρχεται σε συνέχεια του επιτυχημένου μετασχηματισμού που έκανε η Εταιρεία το 2017, καταφέρνοντας να δημιουργήσει μια μεγάλη βιομηχανική και ενεργειακή ελληνική πολυεθνική, που πολλαπλασίασε τα μεγέθη της, επέκτεινε τις δραστηριότητες της και στις πέντε ηπείρους και βελτίωσε την πιστοληπτική της ικανότητα.

Μέσα από νέο μετασχηματισμό η εταιρεία επιδιώκει:

Μια νέα οργανωτική δομή προσαρμοσμένη στο νέο περιβάλλον και στα νέα μεγέθη της Εταιρείας, η οποία θα υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξή της και θα παρέχει στην επενδυτική κοινότητα άμεση κατανόηση των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS. Ένα λειτουργικό μοντέλο το οποίο να ευνοεί περαιτέρω i) τις εσωτερικές συνέργειες, ii) την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και iii) την αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία, με βασικό χαρακτηριστικό την προοδευτική αποκέντρωση αποφάσεων της Διοίκησης. Την αναγνώριση της πραγματικής χρηματιστηριακής αξίας της Εταιρείας και την περαιτέρω αύξησή της, με παράλληλη στόχευση investment grade rating στο δανεισμό της. Επικέντρωση στην ανάπτυξη του Ανθρωπίνου Δυναμικού, η οποία να δημιουργεί συνθήκες αξιοκρατικής ανέλιξης, με ξεκάθαρο value proposition. Περαιτέρω ανάπτυξη σε δραστηριότητες όπου παρουσιάζονται ευκαιρίες (π.χ., Υποδομές & Παραχωρήσεις στην Ελλάδα, νέες τεχνολογίες, νέες αγορές διεθνώς).

Ο νέος εταιρικός μετασχηματισμός αναβαθμίζει τη MYTILINEOS στον χώρο των υποδομών με τη δημιουργία δύο νέων θυγατρικών, που θα τοποθετηθούν στρατηγικά, για να αξιοποιήσουν κατάλληλα τις ευκαιρίες που ανοίγονται τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

Συγκεκριμένα, δημιουργούνται οι εξής εταιρείες:

ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ που θα εξειδικεύεται στον κλάδο των κατασκευών (general contracting), με επικεφαλής: Προέδρος - Ε. Χρυσάφης και CEO – Ν. Μπενρουμπή

που θα εξειδικεύεται στον κλάδο των κατασκευών (general contracting), με επικεφαλής: Προέδρος - Ε. Χρυσάφης και CEO – Ν. Μπενρουμπή Μ Παραχωρήσεων που θα αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα σε έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με επικεφαλής: Προέδρος - Ε. Καραΐνδρος και CEΟ - Π. Γαρδελίνος

Η νέα εταιρική δομή της MYTILINEOS προβλέπει δύο επιχειρηματικούς Κλάδους:

Τον Κλάδο Ενέργειας, με επικεφαλής: Ι. Καλαφατάς - Chief Executive Director, Energy.

Τον Κλάδο Μεταλλουργίας με επικεφαλής: Δ. Στεφανίδης - Chief Executive Director, Metallurgy.

Με αυτές τις αλλαγές, η MYTILINEOS τοποθετείται στρατηγικά στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης ως κορυφαίο και ολοκληρωμένο «πράσινο» utility, με διεθνή παρουσία, ενώ καθιερώνεται ως σημείο αναφοράς της ανταγωνιστικής «πράσινης» μεταλλουργίας σε ευρωπαϊκό τοπίο.

Ο δομικός μετασχηματισμός της MYTILINEOS έχει ως στόχο την ανάπτυξη της Εταιρείας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας όλων των δραστηριοτήτων της, σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, διευκολύνεται η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σχετικά με το Net Zero, για το 2030 και το 2050 μέσω δράσεων μείωσης κατανάλωσης ενέργειας, αύξησης προμήθειας ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς αύξησης της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης καταλοίπων παραγωγικής διαδικασίας, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Παράλληλα με τις οργανωτικές αλλαγές, εκσυγχρονίζει την Εταιρική Διακυβέρνηση σε εκτελεστικό επίπεδο, ώστε να επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα τους στόχους της.

Αντικαθίσταται το σημερινό Executive Committee με ένα Cabinet of the CEO (Συμβούλιο του CEO). Αυτό το όργανο αποσκοπεί στη βέλτιστη διαχείριση και ηγεσία της Εταιρείας στο ανώτατο επίπεδο management με στόχο την ταχεία και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.

Υπό την προεδρία του CEO, θα συμμετέχουν συστηματικά στο Cabinet of the CEO οι:

Ε. Χρυσάφης ως Vice Chairman of the BoD and Executive Director for Regulatory and Corporate Strategic Issues related to Energy and Infrastructure activities

Ι. Καλαφατάς ως Chief Executive Director, Energy

Δ. Στεφανίδης ως Chief Executive Director, Metallurgy

Χ. Γαβαλάς ως Chief Treasury & IR Officer και προσεχώς Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Ε. Καραΐνδρος ως Chief Strategy and M&A Officer

Ε. Κοντογιάννη ως Chief Finance Officer

Β. Μπουζάλη ως Chief Corporate Affairs & Communication Officer

Σ. Φιδέλη ως Chief People Officer

Ν. Μπενρουμπή ως CEO της METKA ΑΤΕ

Το Cabinet of the CEO θα συμπληρωθεί με τη συστηματική συμμετοχή του Chief of Staff με κύρια αποστολή, τη λειτουργία της οργάνωσης, έτσι ώστε να επιτευχθεί προοδευτικά και ομαλά η επιδιωκόμενη αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, ο νέος Chief of Staff θα εποπτεύει ορισμένες κεντρικές υπηρεσίες, όπως:

Legal, Contracts & Compliance με επικεφαλής τον Π. Σελέκο – Executive Director, Legal, Contracts & Compliance

Corporate Governance & Sustainable Development Governance με επικεφαλής τον Δ. Παπαδόπουλο – Executive Director, Sustainability & Corp. Governance

European Affairs & Regulatory Advocacy με επικεφαλής τον N. Κεραμίδα – Director, European Affairs & Regulatory Advocacy

ΙT & Digital με επικεφαλής τον K. Φατόλα – Director, IT & Digital

Environment & Permitting με επικεφαλής τον E. Μπαλτά – Director

Τέλος, δημιουργείται η θέση Administration & CEO’s Office την οποία αναλαμβάνει ο Φ. Σπυράκος – Chief Administration Officer, CEO’s Office, αναφερόμενος στον CEO.

Το IR με επικεφαλής τον Δ. Κατραλή - Head of IR, θα υπάγεται πλέον στη Γενική Διεύθυνση Treasury & IR.

Εκτός από το Cabinet of the CEO, εισάγεται και μια νέα καινοτομία management, το Leadership Council (Ηγετικό Συμβούλιο), 35 ανώτατων και ανώτερων στελεχών, στόχος του οποίου είναι η διάχυση της πληροφορίας, της γνώσης και της εμπειρίας σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, ευελπιστώντας να αποτελέσει τη δεξαμενή των στελεχών από την οποία θα αναδειχθεί η ηγετική ομάδα της Εταιρείας της επόμενης μέρας.

Η νέα οργάνωση πρόκειται να αρχίσει να τίθεται σε εφαρμογή με την αρχή της νέας χρονιάς και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή της, όταν θα έχει περατωθεί νομικά και αδειοδοτικά η διαδικασία δημιουργίας των νέων εταιρειών.