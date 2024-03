Μικρή πτώση για το πετρέλαιο - Λίγο κάτω από τα 87 δολάρια το βαρέλι - iefimerida.gr

Το πετρέλαιο διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος των κερδών του, με τις επιπτώσεις των ουκρανικών επιθέσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών στα ρωσικά διυλιστήρια και τις περικοπές της προσφοράς του ΟΠΕΚ+ να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Το αργό μπρεντ σταθεροποιήθηκε κοντά στα 87 δολάρια το βαρέλι, αφού τη Δευτέρα σημείωσε το υψηλότερο κλείσιμο από τα τέλη Οκτωβρίου. Tην Τρίτη διαπραγματεύεται με μικρή πτώση 0,30% στα 86,63 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαπραγματεύεται στα 82,49 δολάρια το βαρέλι με πτώση 0,28%.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 600.000 βαρέλια της ημερήσιας δυναμικότητας διύλισης της Ρωσίας έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας από τις επιδρομές, σύμφωνα με την Gunvor Group Ltd., ενώ η JP Morgan Chase and Co. ανεβάζει τον αριθμό σε περίπου 900.000 βαρέλια.

Σε τροχία τρίτης μηνιαίας ανόδου το πετρέλαιο

Το αργό βρίσκεται σε τροχιά τρίτης μηνιαίας ανόδου, αφού ξέφυγε από το στενό εύρος τιμών στο οποίο διαπραγματευόταν για μεγάλο μέρος του έτους. Οι περιορισμοί της προσφοράς του ΟΠΕΚ+ έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των τιμών και το Ιράκ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα μειώσει τις εξαγωγές πετρελαίου τους επόμενους μήνες για να αντισταθμίσει το γεγονός ότι δεν έχει εκπληρώσει πλήρως τις προηγούμενες δεσμεύσεις του για μείωση της παραγωγής.

Τα στοιχεία της Δευτέρας έδειξαν ότι η εργοστασιακή παραγωγή και οι επενδύσεις της Κίνας αυξήθηκαν πιο έντονα από ό,τι αναμενόταν στην αρχή του έτους και η χώρα διύλισε ποσότητα ρεκόρ αργού. Στις ΗΠΑ, εν τω μεταξύ, μια ακόμη εύρωστη οικονομία ώθησε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να είναι επιφυλακτικοί σχετικά με το πότε μπορούν να αρχίσουν να μειώνουν τα επιτόκια, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

«Η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας και η αισιοδοξία των επενδυτών τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Κίνα έχουν αναπτερώσει την ελπίδα για υγιή ζήτηση από τους δύο κορυφαίους καταναλωτές αργού», δήλωσε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη χρηματιστηριακή εταιρεία Phillip Nova Pte. «Παρόλα αυτά, μια επικείμενη απόφαση πολιτικής της Fed, όπου η Fed αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά, θα μπορούσε να ενισχύσει τις ανησυχίες από την πλευρά της ζήτησης», πρόσθεσε.