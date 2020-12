Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, και κατά βάση στα διάφορα τραπέζια του Πόκερ, υπάρχει μία πολύ συγκεκριμένη έκφραση για όσους προσπαθούν με λόγια και «φιοριτούρες» να υπερασπιστούν μία θέση τους, αποφεύγοντας την ουσία του πράγματος.

Το «put your money where your mouth is» στην πραγματικότητα σημαίνει «άσε τα λόγια και αν πραγματικά πιστεύεις κάτι διαφορετικό, υποστήριξε στην πράξη (συνήθως στοιχηματίζοντας) αυτό που ισχυρίζεσαι».

Αυτή ακριβώς η έκφραση μού ερχόταν στο μυαλό κάθε φορά που έβλεπα αυτήν την περίφημη «εγγύηση χαμηλότερης τιμής» στην αγορά. Πρόκειται για μία «εγγύηση» που ποτέ δεν κατάφερα να δω με ποιον τρόπο γίνεται πράξη και η οποία βέβαια κάνει την εμφάνισή της, κυρίως κατά τις περιόδους μεγάλων προσφορών όπως η Black Friday, για την φερεγγυότητα των οποίων πολύς σκεπτικισμός έχει προκύψει, ειδικά φέτος.

Όλα αυτά είχαν περάσει -για ακόμη μία φορά- από το μυαλό μου, όταν είδα πριν λίγες εβδομάδες την αντίστοιχη εγγύηση χαμηλής τιμής από τη Media Markt, η οποία όμως φαίνονταν ευθύς εξαρχής ότι ήταν κάτι πολύ πιο προσεγμένο και σημαντικό, αλλά και πολύ πιο «χειροπιαστό» για κάθε καταναλωτή.

Τι έλεγαν λοιπόν τα Media Markt πριν από περίπου 1 μήνα και εν όψει των προσφορών Black Friday; Κάτι εξαιρετικά απλό αλλά και χρήσιμο για οποιονδήποτε πελάτη τους: Με δεδομένο ότι Black Friday δεν είναι μόνο η Παρασκευή αλλά στην πραγματικότητα μία περίοδος πριν και μετά από την Black Friday, τα γνωστά καταστήματα είχαν ετοιμάσει εκατοντάδες προσφορές που έκαναν σταδιακά την εμφάνισή τους. Πολλές προσφορές αποφασίζονταν προφανώς αργότερα (με βάση τον ανταγωνισμό, τα αποτελέσματα των προηγούμενων προσφορών κ.λπ.), και η γενική λογική ήταν το να υπάρχουν πολύ ελκυστικές τιμές (άλλωστε η Media Markt είναι διάσημη για αυτόν ακριβώς τον λόγο) καθ’ όλη την περίοδο των προσφορών Black Friday.

Αυτό βέβαια, δημιουργεί ένα θέμα που και εμένα προσωπικά αλλά και πολλούς ακόμα καταναλωτές, τους έχει απασχολήσει έντονα: Τι γίνεται εάν για παράδειγμα λίγες μέρες πριν την Black Friday αγοράσω κάτι (σε όντως καλή τιμή) αλλά μετά από λίγο, η συγκεκριμένη προσφορά γίνει ακόμα καλύτερη με νέα μειωμένη τιμή; Δεν θα αισθάνομαι τουλάχιστον άτυχος που δεν περίμενα δυο μέρες;

Κάπως έτσι σκέφτηκε και η Media Markt λοιπόν και αυτό που υποσχέθηκε ήταν το εξής: Εάν σε κάποιο προϊόν που αγόρασα κατά τη διάρκεια της Black Friday, ρίξει την τιμή ακόμα περισσότερο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εκπτωτικής περιόδου, η εταιρεία μού επιστρέφει τη διαφορά με τη μορφή δωροεπιταγής! Ας πούμε για παράδειγμα ότι έχετε βάλει στο μάτι μία τηλεόραση με αρχική τιμή 1.000 Ευρώ. Κατά την εβδομάδα της Black Friday, το μοντέλο βγαίνει με έκπτωση 40% και μπορείτε πλέον να το αποκτήσετε με μόλις 600 Ευρώ, κάτι που το κάνετε! Μετά από 2-3 μέρες και ενώ η περίοδος Black Friday «τρέχει» ακόμα, το ίδιο μοντέλο βγαίνει σε έκπτωση 50%, οπότε πλέον κοστίζει 500 Ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι εάν περιμένατε 2-3 μέρες, θα είχατε εξοικονομήσει 100 Ευρώ. Ε, λοιπόν, αυτά τα 100 Ευρώ, η Media Markt σάς τα επιστρέφει σε δωροεπιταγή, οπότε μπορείτε να αγοράσετε ό,τι θέλετε!

Ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό; Κάπως έτσι σκέφτηκα και εγώ, μέχρι που πριν λίγο ήρθε και η «βόμβα» από τη Media Markt: Η ίδια η εταιρεία (χωρίς καν να το απαιτήσουν οι πελάτες της), εντόπισε όλες αυτές τις περιπτώσεις (συνολικά 527 παρακαλώ!) και επιστρέφει σε όλους αυτούς τους πελάτες, πάνω από 26.000 ευρώ (26.119,54 για την ακρίβεια :-)

Καθόλου άσχημα! Εκεί που κάθεσαι και σκέφτεσαι τι θα κάνεις για τα Χριστούγεννα, σού έρχεται μία δωροεπιταγή Media Markt, και έχεις όλη την ευχέρεια να επιλέξεις δώρα!

Δεν ξέρω πως φαίνεται σε εσάς όλο αυτό το σκηνικό, αλλά προσωπικά δεν έχω ξαναδεί κάποιον να επιστρέφει 26.000 Ευρώ απλά και μόνο επειδή κάποιοι πελάτες έχασαν μία προσφορά. Απαιτείται ένα διαφορετικό mindset για να κάνεις κάτι τέτοιο. Ένα mindset που να μην είναι μόνο λόγια, αλλά να βάζει και χρήματα στη θέση τους, ή όπως είπαμε: “Put your money where your mouth is”.

Μπράβο λοιπόν στη Media Markt και εύχομαι τέτοιες ενέργειες και τέτοιες λογικές να βρουν μιμητές στην αγορά, ώστε κάποια στιγμή να γίνει πραγματικότητα η έννοια του πελατοκεντρικού καταστήματος και να μην μένουν κάποια πράγματα στα λόγια…