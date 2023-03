«Master your Own Business»: H Mastercard ενισχύει και στηρίζει τη γυναικεία Επιχειρηματικότητα - iefimerida.gr

Η συμβολή των γυναικών και η επιρροή τους στην παγκόσμια οικονομία, είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.

Οι γυναίκες επιχειρηματίες συνεισφέρουν πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια στη σημερινή οικονομία, ενώ σύμφωνα με το Mastercard Index Of Women Entrepreneurs 2022, η στήριξη ακόμα περισσότερων γυναικών επιχειρηματιών, θα μπορούσε να αυξήσει άμεσα την παγκόσμια οικονομική παραγωγή έως και 5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η Mastercard, στο πλαίσιο της νέας σειράς δράσεων για το 2023 με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών, διευρύνει τις πρωτοβουλίες της και στέκεται δίπλα σε κάθε γυναίκα επιχειρηματία που τη χρειάζεται, επενδύοντας στην εκπαίδευσή της, μέσα από το νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών «Master your Own Business», σε συνεργασία με το Executive Development του Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα της Mastercard απευθύνεται σε γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες που αναζητούν τα απαραίτητα εργαλεία και εφόδια για να αναπτύξουν και να κτίσουν το επιχειρηματικό τους μέλλον με σωστές βάσεις και δίνει την ευκαιρία σε 20 τυχερές να διεκδικήσουν δίμηνες υποτροφίες. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις συμμετοχής στο «Master your Own Business», θα είναι ανοιχτή έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου εδώ.

Τι είναι το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Στελεχών «Master your Own Business» της Mastercard και γιατί να διεκδικήσεις την ευκαιρία που σου προσφέρεται:

Το «Master your Own Business», το οποίο ξεκινά τον προσεχή Απρίλιο, συνδυάζει το υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκών σπουδών του ΑLBA, με τη δέσμευση της Mastercard για καινοτόμες πρωτοβουλίες επαγγελματικής ανάπτυξης και στήριξης των γυναικών.

Κατά τη διάρκεια της δίμηνης online παρακολούθησης των μαθημάτων, οι 20 συμμετέχουσες, θα λάβουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στους πυλώνες των Leadership & Self-Leadership, Digitalization και Entrepreneurship. Το ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες, πτυχιούχους ΑΕΙ, που φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ή να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση και παράλληλα να κατανοήσουν βαθύτερα το επιχειρηματικό περιβάλλον, ώστε να καθιερωθούν ως επαγγελματίες με επικερδής επιχειρήσεις. Μπορείς να βρεις περισσότερες πληροφορίες, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα και το περιεχόμενο των online μαθημάτων εδώ.

Η σημαντική αυτή συνεργασία μεταξύ της Mastercard και του Alba Graduate Business School στοχεύει να εξοπλίσει τις 20 συμμετέχουσες με τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που θα τις ωθήσουν να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους νοοτροπία, καθώς και να αναπτύξουν αυτογνωσία, προκειμένου να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα τις προκλήσεις και τις δυνατότητες που θα παρουσιαστούν στην επαγγελματική τους πορεία. Παράλληλα, τους προσφέρει την ευκαιρία να γίνουν μέρος ενός δυναμικού οικοσυστήματος εκμάθησης και να μοιραστούν τις γνώσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Mastercard και γυναικεία επαγγελματική ενδυνάμωση: Ένα μονοπάτι γεμάτο δυνατότητες για γυναίκες επαγγελματίες

Η ενδυνάμωση των γυναικών ώστε να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στον εργασιακό κόσμο, είναι μια σημαντική στρατηγική κατεύθυνση της Mastercard για την υποστήριξη μιας παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης που είναι πιο δίκαιη και βιώσιμη για όλους.

Η Mastercard, με τη διευρυμένη σειρά δράσεων για το 2023, αποδεικνύει έμπρακτα πως παραμένει πιστή στη δέσμευσή της στη γυναικεία ενδυνάμωση στον επαγγελματικό τομέα, δίνοντας τη δυνατότητα σε γυναίκες και κορίτσια να ενδυναμώνονται μέσω της εκπαίδευσης και να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες που τις εμπνέουν και τις φέρνουν ολοένα και πιο κοντά στην επίτευξη των επαγγελματικών τους στόχων.

Επιπλέον, για μία ακόμη χρονιά, το επιτυχημένο Live A Legacy Mentoring Program δίνει την ευκαιρία σε 50 γυναίκες να διεκδικήσουν εξάμηνες υποτροφίες mentoring, μέσα από το δίκτυο μεντόρων του Women On Top με στόχο την επαγγελματική τους ενδυνάμωση και ανάπτυξη. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Μάιο του 2023, και οι ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέσουν τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα Live a Legacy έως τις 9 Απριλίου 2023.