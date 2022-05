Λιβάνιος: Οι «Έξυπνες Πόλεις» δεν είναι το μέλλον, είναι το σήμερα -Κονδύλια 320 εκατ. ευρώ - iefimerida.gr

Οι «Έξυπνες Πόλεις» δεν είναι το μέλλον, είναι το σήμερα, ανέφερε ο Θοδωρής Λιβάνιος μιλώντας σε ψηφιακή ημερίδα.

Το πρόγραμμα των έξυπνων πόλεων, το οποίο προβλέπει τη διάθεση κονδυλίων συνολικού ύψους 320 εκ. ευρώ, παρουσίασε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας σε ψηφιακή ημερίδα με τίτλο «Έξυπνες πόλεις, ψηφιοποίηση και διαχείριση δεδομένων - Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ελλάδας και Γερμανίας», που συνδιοργάνωσαν, χθες, Τρίτη 10 Μαΐου, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας του Βερολίνου, του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο και του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ.



Ο Λιβάνιος ανέλυσε το πρόγραμμα και την χρηματοδότηση των «έξυπνων πόλεων»

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σημείωσε ότι «οι Έξυπνες Πόλεις δεν είναι το μέλλον, είναι το σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να τρέξουμε. Όσο και αν το κεντρικό κράτος ανεβάζει ταχύτητες στην ψηφιακή διακυβέρνηση, πάντα θα υστερεί, αν ανάλογα βήματα δεν κάνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή οι πόλεις».

Αναλύοντας το πρόγραμμα των Έξυπνων Πόλεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Λιβάνιος εξήγησε ότι αφορά και τους 332 δήμους της χώρας. Όπως είπε, οι 17 από αυτούς, που έχουν πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους, χρηματοδοτούνται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, συνολικά με 90 εκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιποι 315 δήμοι θα μοιραστούν πόρους του ΕΣΠΑ συνολικού ύψους 230 εκατ. ευρώ, με ποσά από 200.000 ευρώ για τους πολύ μικρούς δήμους, που όμως φτάνουν τα 2,5 εκ. ευρώ για εκείνους τους δήμους που έχουν λίγο κάτω από 100.000 κατοίκους.

Κατά τον υφυπουργό, «το ποσό αυτό είναι στη διάθεση κάθε δήμου ώστε να επιλέξει, μέσα από μια δεξαμενή 40 προτάσεων, όποια δράση ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του ή είναι, γι' αυτόν, υψηλότερης προτεραιότητας. Κάθε δήμος έχει διαφορετικές ανάγκες και βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας. Ένα σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, για παράδειγμα, μπορεί να είναι απαραίτητο σε έναν μεγάλο αστικό ή έναν τουριστικό δήμο, μπορεί όμως να μην είναι συμβατό με τις ανάγκες ενός μικρού ορεινού δήμου. Σημασία έχει να τρέξουμε, να τρέξουμε όλοι μαζί, διότι όπως είπαμε ούτε οι τεχνολογικές εξελίξεις περιμένουν αλλά ούτε και οι ανάγκες των πολιτών» σημείωσε ο κ. Λιβάνιος με έμφαση.

Δηλώσεις συμμετεχόντων στην ψηφιακή ημερίδα

Νωρίτερα στο χαιρετισμό που απηύθυνε στην εκδήλωση η πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, κα Μαρία Μαρινάκη, επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι Ελλάδα και Γερμανία «βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης των εθνικών δεσμεύσεών τους για την πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση, ενώ ειδικότερα η Γερμανία ανακοινώνει εδώ και μία τριετία σε ετήσια βάση την επιλογή έργων-μοντέλων έξυπνων πόλεων για τη χρηματοδότησή τους, υποστηρίζοντας τους δήμους στη στρατηγική διαμόρφωση της ψηφιοποίησης με την έννοια της ολοκληρωμένης, βιώσιμης και προσανατολισμένης στη δημόσια ευημερία αστικής ανάπτυξης. Η δε Ελλάδα, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.για την ανάπτυξη Έξυπνων Πόλεων» πρόσθεσε η κα Μαρινάκη.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Κωνσταντίνος Μαραγκός, αφού αναφέρθηκε σε ελληνικά και διεθνή παραδείγματα «έξυπνων» πόλεων, συνδέοντας το καινοτόμο προφίλ τους με την οικονομία, τόνισε ότι «το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο θα βρίσκεται πάντα δίπλα σε κάθε καινοτόμα ιδέα, πρόταση, πρωτοβουλία, πολύ δε περισσότερο, επένδυση με προσανατολισμό τις σύγχρονες τεχνολογίες, στηρίζοντας την ανάπτυξη της οικονομίας και της επιχειρηματικής κοινότητας, οδηγώντας τες σε ένα σίγουρα πιο παραγωγικό και ανταγωνιστικό μέλλον».

Μιλώντας στο πρώτο πάνελ της εκδήλωσης, με τίτλο «Μετάβαση στην έξυπνη πόλη του μέλλοντος», ο πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και Δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, σημείωσε ότι «καινοτομία είναι η επένδυση στον άνθρωπο και το περιβάλλον, η χρήση της τεχνολογίας με γνώμονα τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, η προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών, η προστασία του και ανάδειξη του φυσικού κάλλους». Σύμφωνα με τον ίδιο «οι Δήμοι στην Ελλάδα μπορούν να αξιοποιούν την τεχνολογία και με συνδυασμό δράσεων να προσφέρουν στην κοινωνία λύσεις στην καθημερινότητα. Ταυτόχρονα, πυλώνας προόδου είναι η συνεργασία των φορέων, των ομάδων πολιτών, της κοινωνίας μεταξύ τους και με τον Δήμο, στη βάση ανοιχτών διαβουλεύσεων, συζήτησης και διαλόγου για την πορεία της πόλης στο μέλλον. Έξυπνη» πόλη είναι η πόλη που «ακούει» τους πολίτες της και μαζί προχωρούν σε έργα και δράσεις με ουσία και ανθρώπινο πρόσωπο» πρόσθεσε.

Ο Jan Pörksen, State Councillor και επικεφαλής της Γερουσίας της Καγκελαρίας της Ελεύθερης και Χανσεατικής Πόλης του Αμβούργου, μιλώντας για την πόλη του, υπογράμμισε ότι «το Αμβούργο έδωσε προτεραιότητα στο θέμα της ψηφιοποίησης από πολύ νωρίς, λαμβάνοντας υπόψη μέσω μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής στρατηγικής όλους τους τομείς της κοινότητας. Η στρατηγική προσέγγιση στοχεύει να διασφαλίσει ότι η ψηφιοποίηση και η υλοποίηση των έργων της συνδέονται συχνά με σκέψη και δράση πέρα από καθιερωμένες αρμοδιότητες και θεσμικά όρια», συμπλήρωσε, φέρνοντας ως παράδειγμα τη χρήση αστικών δεδομένων.

Ο Παναγιώτης Σημανδηράκης, δήμαρχος Χανίων, αφού περιέγραψε τη συντονισμένη προσπάθεια υπηρεσιακών και αυτοδιοικητικών για την υλοποίηση σειράς πρωτοβουλιών κατά τα τελευταία δύο χρόνια με τις οποίες ο Δήμος Χανίων, ψηφιοποίησε το 100% των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών, τόνισε ότι τα Χανιά πρόσφατα βραβεύτηκαν πανελλαδικά ως «Smart City of the Year 2022». «Υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν» πρόσθεσε ο ίδιος για να διευκρινίσει ότι η προσπάθεια θα έχει και συνέχεια, «ωστόσο με την ανανέωση που ολοκληρώθηκε το τελευταίο διάστημα στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (chania.gr), αλλά και στους ιστοτόπους του Τουρισμού και του Πολιτισμού, η σχέση των πολιτών με τις δημοτικές υπηρεσίες έχει αναβαθμιστεί σημαντικά».

Ο Tobias Schock, προϊστάμενος Οικονομικής Ανάπτυξης και Κινητικότητας, Δήμος Kirchheim στο Μόναχο, επισήμανε από την πλευρά του ότι «το Kirchheim στην περιοχή του Μονάχου είναι ένα από τα μοντέλα-δήμων Smart City στη Γερμανία, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Κατοικίας, Αστικής Ανάπτυξης και Δόμησης (BMWSB). Ένας μεγάλος αριθμός καινοτόμων έργων υλοποιείται ως μέρος αυτού του προγράμματος, προκειμένου να γίνει η διοίκηση πιο αποτελεσματική και η ζωή πιο ευχάριστη και βιώσιμη. Το επίκεντρο του δήμου Kirchheim είναι η ανάπτυξη ενός ολιστικού «Έξυπνου Συστήματος Δημοσίων Δεδομένων» και η χρήση του για βασικές διαδικασίες της διοίκησης» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Δημήτρης Τσίγκρος, ICT Senior Sales Segment Leader, OTE Group, στάθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες πόλεις και στην επιτακτική ανάγκη μετασχηματισμού τους σε Έξυπνες Πόλεις. Επισήμανε, δε, τον σημαντικό ρόλο της τεχνολογίας και πως η COSMOTE συμβάλλει στο σχεδιασμό των έξυπνων πόλεων του μέλλοντος, μέσα από την παροχή εξειδικευμένων λύσεων Smart Cities, για τομείς όπως η διαχείριση απορριμμάτων, ο φωτισμός, η στάθμευση, η κινητικότητα, η διαχείριση υδάτων, η διαχείριση Mέσων Μαζικής Μεταφοράς κ.ά.

Μιλώντας στο δεύτερο πάνελ της εκδήλωσης με τίτλο «Συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση αστικών δεδομένων στις έξυπνες πόλεις», ο Dr. Henning Duderstadt, επικεφαλής του Γραφείου Καινοτομίας και Co-Project Manager του Open Innovation, City Bielefeld, τόνισε από την πλευρά του ότι η μέθοδος της «ανοιχτής καινοτομίας» που καθιερώθηκε στον κλάδο της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε μια ολόκληρη κοινωνία της πόλης. «Με την Open Innovation City συστηματοποιούμε και χαρτογραφούμε τα δίκτυα καινοτομίας και συνεργασίας της πόλης και κάνουμε σαφή τη σιωπηρή γνώση» ανέφερε, για να προσθέσει ότι «με ανοιχτές μεθόδους καινοτομίας, συνεργαζόμαστε με την κοινότητα καινοτομίας για την ανάπτυξη εφαρμογών και λύσεων που βασίζονται στα δεδομένα και στο χρήστη για μια πόλη ανθεκτική και προσανατολισμένη στο μέλλον».

Ο Γεώργιος Πιπελίδης, CEO and Co-Founder της Ariadne Maps GmbH, εξήγησε το πώς με τη χρήση του συστήματος Ariadne Maps μπορεί κάποιος να μετρήσει ή να συλλέξει στοιχεία και δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών, μέσα από ακριβείς μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο και τη χρήση κινητών τηλεφώνων, δίχως να τίθεται ζήτημα παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Στόχος είναι η καλύτερη χρήση και διαχείριση του χώρου σε καταστήματα, εμπορικά κέντρα, μεγάλες εγκαταστάσεις κ.α.

Ο Περικλής Τερλιξίδης, εκτελεστικός διευθυντής του ahedd Digital Innovation Hub (Attica Hub for the Economy of Data and Devices) ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας «ahedd» του Εθνικού Κέντρου Ερευνών «Δημόκριτος» ahedd.demokritos.gr, σχεδιάζει και υλοποιεί τη μετατροπή του Campus του Κέντρου έκτασης 600 στρεμμάτων και εγκαταστάσεις εργαστηρίων, γραφείων, αιθουσών συσκέψεων και αμφιθεάτρων 55.000 τ.μ. σε μία μικρή «έξυπνη» πόλη όπου καθημερινά κινούνται πάνω από 1.000 άτομα». Όπως είπε, «οι υποδομές ενός πλήρους Διαδικτύου των πραγμάτων, των σχετικών δεδομένων και των εφαρμογών που τα αξιοποιούν είναι διαθέσιμα στην ερευνητική κοινότητα, σε εταιρείες, δημόσιους φορείς και εταίρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών 5G και Τεχνητής Νοημοσύνης και τον πειραματισμό και τις δοκιμές λειτουργίας που απαιτούνται».

Από την πλευρά της, η Μπέττυ Χαραλαμποπούλου, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Geosystems Hellas ΑΕ, σημείωσε ότι «έξυπνες πόλεις, είναι οι πόλεις που με χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας δημιουργούν ένα περιβάλλον διαχείρισης, βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του πολίτη για μια πράσινη, καθαρή πόλη, σε αρμονία με τη φύση, το περιβάλλον και τον πλανήτη μας. Ο Πειραιάς με τα έργα euPOLIS & HARMONIA αναβαθμίζεται με μια δημιουργική, διεπιστημονική προσέγγιση, σε πόλη που ενώνει τους κατοίκους της σε «ανανεωμένους» δημόσιους χώρους, προσφέροντας υγιές περιβάλλον, κοινωνικοποίηση, συμβαδίζοντας με τους στόχους της ΕΕ».

Ο Γιάννης Μώραλης, δήμαρχος Πειραιά, σε μήνυμά του, το οποίο ανάγνωσε, η κα Χαραλαμποπούλου, εξήγησε ότι για τον Δήμο Πειραιά η εφαρμογή των ψηφιακών και τεχνολογικών καινοτομιών στο πλαίσιο μετασχηματισμού του Πειραιά σε μια «έξυπνη πόλη» αποτελεί μια συνολική στρατηγική και ένα ευρύτερο σύνολο διαδικασιών, ενεργειών και πρωτοβουλιών, που τοποθετούν τον πολίτη, τη βελτίωση της καθημερινότητάς του, και την πολύπλευρη υποστήριξη και φροντίδα του στο επίκεντρο. «Αξιοποιώντας, στην κατεύθυνση αυτή, όλο το φάσμα των ψηφιακών τεχνολογιών και των υπόλοιπων εργαλείων, και μέσα που θέτει στη διάθεσή μας η τεχνολογική πρόοδος», ανέφερε στο μήνυμά του ο Δήμαρχος Πειραιά, και πρόσθεσε ότι ο Δήμος υλοποιεί τα τελευταία χρόνια και παρεμβάσεις σημαντικής κλίμακας που, μέσα από την κατάλληλη στόχευση και τις συμπληρωματικότητες χρηματοδοτήσεων, κάνουν την πόλη πιο πράσινη, πιο βιώσιμη, πιο ανταποκρινόμενη στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, όπως η κλιματική αλλαγή, με βελτίωση της ποιότητας ζωής και προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Τέλος, ο Δημήτρης Λιάτσης, οικονομολόγος, Partner της Bluedrop & CFO SK Group, σχολιάζοντας τον ρόλο των call centers στις smart cities, επισήμανε ότι οι υπηρεσίες των τηλεφωνικών κέντρων έχουν βασικό ρόλο στις πόλεις του μέλλοντος, με την ενέργεια, το νερό, τον τουρισμό, τη διαβίωση, τις μεταφορές, τα έξυπνα σπίτια, να είναι ένα μέρος μόνο των πεδίων, όπου η συνεργασία με τα call centers κρίνεται απαραίτητη.